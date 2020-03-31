 Брифинг главы ОП Ермака. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Напомним, в воскресенье, 29 марта, Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.
Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.
Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.
САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.
ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).
Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.
Но начто он рассчитывает после того как вся Украина увидела эти пленки?
И неужели кто-то из приличных людей из любой страны подаст ему руку и будет вести с ним переговоры кроме расиян?
- Какой смысл имеют консультации с жителями, проживающими на окупированных территориях? Разве они могут что-либо решить или, например, помочь в обмене пленными? Разве не всё зависит только от Путина?
- Что конкретно вы понимаете под словами "закончить войну"?
- Прчему вы замалчиваете, игнорируете тот факт, что ВСЕ члены Совета Безопасноти ООН, кроме России, резко и однозначно заявили: Россия не выполнила НИ ОДНОГО пункта Минских соглашений?
- Где обещанный вами иск в суд против журналистов "Свободы" за якобы ложь о встрече президента Зеленского с Патрушевым?
Или встреча / контакт / тайные договорённости - были?