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Все про:Ермак Андрей (196) Офис Президента (297)

 Брифинг главы ОП Ермака. ВИДЕО

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во вторник, 31 марта, проводит онлайн-брифинг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Флешку с записями брата Ермака получил 27 марта. Информатора раскрою после решения НАБУ, - "слуга народа" Лерос

Напомним, в воскресенье, 29 марта, Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

Также читайте: Отрабатывается несколько версий того, при каких обстоятельствах были сделаны записи, - первый замдиректора ГБР Бабиков о "записях Лероса"

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Источник: https://censor.net.ua/n3185721
 
 
 Топ комментарии
 
Разойдись море!
дерьмо плывет!
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ваЗЕлин, сАбаков, билетер 95 квартала баканов, тупая, ручная винидиктова почему эта ватная Крыса еще на свободе или слабо закрыть ПИД,,,рашенского ставленника???
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Чего он постоянно "мыкает"? Кто такие эти "мы"? "Мы" - он себя с братом так называет?
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Я уже смотрел с ним интервью как-то. Там одна вода и лапша. Этот крысёнышь врёт как дышит. Так что нечего его вообще смотреть.
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Цілком вірно. Достатньо згадати "вбитого брата". І це на міжнародному рівні.
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"фінансуються списки (полонених)" - "президент" Єрмак
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Після позорного брифінгу Єрмаків я б на місці Зе підвісив його за яййця...
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От клятый Лерос, спецом пленки вывалил. А СБУ и ДБР чисто случайно через два дня завели на него дела. Кругом враги и интервенты!
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И о чем этот брифинг? Ни о чем.Где про пленки????????????????!!!!!!!!!!!!!
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Він намагається злякати Лероса кількістю статей, за якими відкриті кримінальні провадження, притулив навіть розголошення державної таємниці. А я впевнений, що опридюднені далеко не всі записи. Йому дають забрехатися, щоб потім викласти козирі.
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Сделал вид, что ничего не случилось???????
Но начто он рассчитывает после того как вся Украина увидела эти пленки?
И неужели кто-то из приличных людей из любой страны подаст ему руку и будет вести с ним переговоры кроме расиян?
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Таким чудаком язык в жопу надо засовывать что бы не брехали!
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И Зюзя тоже прикинулся слепоглухонемым? Если оне будут так реагировать на такие громкие скандалы, то скандалы точно не прекратятся и их уже будут ждать мегаскандалы, пока они окончательно не обосруться по полной
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Президент молчит. Я делаю вывод, что он в доле... Чемоданчики наличных собирает, он же не лох...
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В суспільства зовсім інші питання до Єрмака, і точно не про коронавірус.
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А кто нибудь знает куда подевался Константин Гризодубо? Мне кажется,что он мог бы разобраться с этим чучелом.
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порохоботам бросили кость и потекло дерьмо по трубам.
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Деревянная морда вместо брифинга устроила дешевый спектакль, и народ окончательно убедился, что мы имеем дело с отьявленым негодяем и агентом беса путлера, сложилось впечатление, что эта деревянная морда командует паяцем, и его надо спасать.
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Нiбито , якобы присутствует мой брат , Брифінг голови ОП Єрмака - Цензор.НЕТ 4716 Ну действительно его ж Убили Брифінг голови ОП Єрмака - Цензор.НЕТ 9375 И четыре раза сказал , я честный и открытый человек Брифінг голови ОП Єрмака - Цензор.НЕТ 4716 Есть такой сериал Теория лжи , ему туда Брифінг голови ОП Єрмака - Цензор.НЕТ 4716
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Сплошное лицемерие и уход от сути вопросов. Господин Ермак, ответьте:
- Какой смысл имеют консультации с жителями, проживающими на окупированных территориях? Разве они могут что-либо решить или, например, помочь в обмене пленными? Разве не всё зависит только от Путина?
- Что конкретно вы понимаете под словами "закончить войну"?
- Прчему вы замалчиваете, игнорируете тот факт, что ВСЕ члены Совета Безопасноти ООН, кроме России, резко и однозначно заявили: Россия не выполнила НИ ОДНОГО пункта Минских соглашений?
- Где обещанный вами иск в суд против журналистов "Свободы" за якобы ложь о встрече президента Зеленского с Патрушевым?
Или встреча / контакт / тайные договорённости - были?
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