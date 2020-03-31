 Брифинг главы ОП Ермака. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Напомним, в воскресенье, 29 марта, Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.
Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.
Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.
САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.
ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).
Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.
дерьмо плывет!
дешевое втюхивание совко-рашкованской пропаганды:
"По просьбе народа созданы народные группы представителей народа"
что-то подозрительно завоняло "народными" (республиками)
Его работа - столы протирать, помещение проветривать, за туалетом следить.
Народ, а где Бубочка-то сам ? Неужели тю-тю ?
Уж слишком серьезный скандал, который обрушит не только рейтинг Зеленского, но и поставит под вопрос его легитимность как Президента.
Ведь факт того, что одно из самых близких к Зеленскому лиц «барыжил» должностями чуть ли не с момента инаугурации заставляет задуматься о том…
https://ord-ua.com/
Его дело карандаши точить и бумагу закупать
рад ты мне,или не рад..."