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 Политика Украины
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Все про:Ермак Андрей (196) Офис Президента (297)

 Брифинг главы ОП Ермака. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во вторник, 31 марта, проводит онлайн-брифинг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Флешку с записями брата Ермака получил 27 марта. Информатора раскрою после решения НАБУ, - "слуга народа" Лерос

Напомним, в воскресенье, 29 марта, Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

Также читайте: Отрабатывается несколько версий того, при каких обстоятельствах были сделаны записи, - первый замдиректора ГБР Бабиков о "записях Лероса"

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Источник: https://censor.net.ua/n3185721
 
 
 Топ комментарии
 
Разойдись море!
дерьмо плывет!
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Нуну. Давай, рассказывай, как Лерос по наущению Порошенко переоделся в твоего убиенного брата, снял видео и опорочил твое честное имя.
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о чем он говорит ?

дешевое втюхивание совко-рашкованской пропаганды:

"По просьбе народа созданы народные группы представителей народа"
что-то подозрительно завоняло "народными" (республиками)
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Зеленоиды считают, что справку от Бакановаили Венедиктовой закроет этот вопрос. Люди ж не лохи, им же не42.
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У меня только от заголовка рвотный рефлекс сработал))))
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Засцыкать глаза вышел, все по кремлевским методичкам
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Нуну. Давай, рассказывай, как Лерос по наущению Порошенко переоделся в твоего убиенного брата, снял видео и опорочил твое честное имя.
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Ха-ха, видповиди хто... А-ха-ха... Кусто! Брифінг голови ОП Єрмака - Цензор.НЕТ 4611
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Кто-то слушает его? Чего он там с таким умным лицом рассказывает?)
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Загальні фрази, самовозвеличення, й рекламування лугандонської сепарні...
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Господи яке ж воно ТУПЕ!!! Це просто ЖАХ!!!
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Та ні - він виконує свою роботу засланця, а от бидлоелекторат - то дісно тупі...
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Воно не тупе. Воно просто хоче подобатися своєму лохторату. Хоче показати, що воно таке, як і вони всі. Але навіть і тут бреше.
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чого перл в лапках? Василій справжні висококласні перли видає - факт!
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Тому що тут це слово застосовується не в прямому, а в переносному сенсі... А, згідно з українським правописом, це вимагає застосування "лапок"...
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Почему етот предатель, коллаборант и вор еще не в тюрьме а рассказывает нам как жить? Брифінг голови ОП Єрмака - Цензор.НЕТ 9484
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где сбу? почему дЕрмак не в наручниках?!
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А разве он - президент ?
Его работа - столы протирать, помещение проветривать, за туалетом следить.

Народ, а где Бубочка-то сам ? Неужели тю-тю ?
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Вопрос главе ОПг Ермаку: на кичу когда собираетесь?
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Расскажет о чуде воскрешения брата, которого из за Пороха убили?
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В нормальной стране этот ***** был бы уволен максимум через час после обнародывания видео. Но у нас же цырк шапито!
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Кто то етой падле верит? Если ему не верят то значит и не верят всему правительству. Или ету сепарскую тварь гнать в шею или у Украины нет будущего
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задали вопрос про Леруса...съехал на Минск )))))))
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Дно знову пробито!!! Єрмаком відповідає на питання з фейсбука😃😃😃 А питання хто йому писав?😃😃😃 Чувак сам себе питає і сам собі відповідає)))
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У нас опять убитые и раненные а етот скот продолжает настаивать на проведении переговоров в том же формате
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Дермака и зелепута за госизмену - на Луну к кобзону. Ублюдки!
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Зеленский, похоже решил, что шум от принятия «земельных законов» заставит всех забыть о скандале с братьями Ермаками. Но это вряд ли.

Уж слишком серьезный скандал, который обрушит не только рейтинг Зеленского, но и поставит под вопрос его легитимность как Президента.

Ведь факт того, что одно из самых близких к Зеленскому лиц «барыжил» должностями чуть ли не с момента инаугурации заставляет задуматься о том…
https://ord-ua.com/
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Там журналисты есть ?Или это для тех кто еще верит
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Коррупционный схемотозник,лгать оно уже научилось складно,Зеля должен его выгнать нафиг ! Рашка один хрен ни грамма не уступит и все его разговоры о минских договоренностей бессмысленны,а больше пользы от него-ноль, только коррупцию разводить будет !
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С***ка что ты предатель и колаборант несешь. Какие консультации с людьми из ОРДЛО? Какие представители церквей? Предлагаешь нам с тамошними чекистами РПЦ договариваться? Сволочь
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з таким призвіщем сором не знати української мови
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Заголовок статті - з помилкою... Повинно буть "Брехінг" Єрмака...".
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Что мелет этот секретут ОПы про минские? Каки таки у него полномочия?
Его дело карандаши точить и бумагу закупать
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"брат ты мне,или не брат?
рад ты мне,или не рад..." Брифінг голови ОП Єрмака - Цензор.НЕТ 4245
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В "социальном лифте" Зеленского воняет Ермаком.
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включил-послушал, потянуло блевать. Впрочем как и ранее, после его спича про "Зеленский -найвпливовiша людина свiту". От Ермака лаптями за версту несет...
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