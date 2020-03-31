 COVID-19: в Испании за сутки умерло 849 человек, число новых заражений превысило 9 тыс.

Об этом сообщает Euronews, информирует Цензор.НЕТ.

Количество новых заражений за последние сутки стало крупнейшим с начала эпидемии - 9222, что на 3000 больше, чем за предыдущий день.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев превысило 94 000.

На данный момент более 5600 пациентов с коронавируса в Испании находятся в реанимации.

С начала эпидемии выздоровели и выписаны из больниц более 19 000 человек.

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