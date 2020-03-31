EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Общество
  727  6
Материалы по теме:
Все про:карантин (1802) электроэнергия (362) COVID-19 (2589) коронавирус (1266)

 Запрещается прекращать электроснабжение гражданам на время карантина, - Госэнергонадзор

Госэнергонадзор обратился к операторам систем распределения электроэнергии и систем электроснабжения организаций и отметил необходимость соблюдения требований законодательства и в соответствии с ним не ограничивать и/или не прекращать поставки электрической энергии потребителям на период действия карантина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Такие нормы прописаны в законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" ... на период действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни, и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается начислять и взимать неустойки (штрафы или пеню) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги, а также приостанавливать/останавливать предоставление жилищно-коммунальных услуг гражданам Украины в случае их неоплаты или оплаты в неполном объеме", - говорится в сообщении.

В условиях карантина и чрезвычайной ситуации, которая 25 марта была введена на всей территории страны, многие граждане не смогут вовремя и в полном объеме оплатить коммунальные платежи.

Госэнергонадзор призвал лицензиатов по распределению электроэнергии и электропоставщиков с пониманием и ответственностью отнестись к сложившейся ситуации.

"Услуги по поставке электрической энергии должны предоставляться потребителям непрерывно. Перерывы в поставках могут возникать в случае ремонтных и профилактических работ, а также работ по ликвидации аварий", - отмечают в Госэнергонадзоре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине накопилось более 30 млрд долгов за электроэнергию, - Шмыгаль

Источник: https://censor.net.ua/n3185716
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Замечательно.
Если граждане не будут платить за электроэнергию, то обанкротятся компании поставщики.
Если заставят платить граждан (когда у них нет денег, потому что не ходят на работу из-за коронавируса) - то обанкротятся граждане.
Диалектика.
А вы монетку киньте, кого банкротить.
 показать весь комментарий
 
Однозначно банкротить барыжных поставщиков и их прокладки, жажравшие твари должны получить сполна из-за своей неуемной жадности и наглости.
 показать весь комментарий
 
 
Кстати, многие особенно одаренные наши сограждане поняли это так, как-будто на период карантина за электроэнергию можно не платить.
 показать весь комментарий
 
При том что промышленность и все полуработает сейчас переизбыток ээ, то цены вообще должны были быть снижены.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх