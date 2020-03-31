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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 Предприятие Бахматюка выделило средства на борьбу с коронавирусом на Херсонщине

На неотложные меры по предотвращению возможного распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, в Бериславском районе Херсонской области выделяют средства не только местные власти, но и бизнес.

Так предприятие "ЮТС-Агропродукт", входящее в состав агрохолдинга "Укрлендфарминг" бизнесмена Олега Бахматюка, на поддержку местных медицинских учреждений выделило 200 000 грн.

Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой газету "Новый день". Выделяемые "Укрлендфармингом" средства пойдут на срочное приобретение расходных материалов для диагностики острых вирусных заболеваний, оборудования, средств индивидуальной защиты, транспортировки больных, проведения текущего ремонта кислородной системы инфекционного отделения ЦРБ и другие нужды.

"Мы получили финансовую помощь от благотворителей. 200 тысяч грн предоставило ООО "ЮТС-Агропродукт" и 150 тысяч - благотворительный фонд Игоря Колыхаева. Мы им очень благодарны, и надеемся, что другие предприниматели также подтянутся и поддержат нас в это непростое время", - рассказал директор Бериславской ЦРБ Северьян Кардава.

В пресс-службе агрохолдинга "Укрлендфарминг" прокомментировали, что такую помощь предприятия "Укрлендфарминг" предоставляют местным больницам во многих регионах Украины. Медицинские учреждения обращаются к предприятиям агрохолдинга за помощью в приобретении специализированного лабораторного оборудования для проведения анализов, дезинфикаторов, аппаратов искусственной вентиляции легких, ультразвуковых ингаляторов, средств индивидуальной защиты для врачей и расходных материалов.

Источник: https://censor.net.ua/n3185714
 
 
 Топ комментарии
 
Это смотря кому. пенсионерам - киприотам, таки да, и не плохо, а пенсионерам - украинцам х=..р на воротник.
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так а на кой пенсионерам-украинцам деньги? они же уже трупы....
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Это смотря кому. пенсионерам - киприотам, таки да, и не плохо, а пенсионерам - украинцам х=..р на воротник.
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так а на кой пенсионерам-украинцам деньги? они же уже трупы....
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Гыыы.
Этот урод чистой прибыли получило пять лярдов, а выделил 2000000
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тока Беня кловану отказал... и понеслааась - иудейские разборки... вплоть до антиколомойского закона... который, кстати, так и не принят... у иудеев так принято, поди... как гепа с фельдманом
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"выделения из предприятия" - звучит как диагноз у венеролога )))
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Джинса. Вкрасти лярд - віддати на псевдоблагодійність сто гривень з вкраденого.
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Привіт. Напишу в цій темі через декілька днів, якщо ти мені тут знайомий .
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Ого, аж цельных 8 тыс у.е. от это шиканул. А дотаций получит миллиарды.
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Не, уже не получит.
Отполучался уже от пэтьюньки))
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Ворюга бахматюк, який завдав шкоди Україні не на кілька мільярдів доларів тепер такими жалюгідними подачками намагається відмитись.
Цей виродок має сидіти не зважаючи ні на що.
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Рада Національного банку затвердила прибуток регулятора за 2019 рік у розмірі 42,7 млрд грн для перерахування до держбюджету.
Про це повідомив у Facebook голова Ради НБУ Богдан Данилишин.
Рада НБУ затвердила розподіл прибутку у розмірі 43,3 млрд грн за такими напрямами:формування загальних резервів власного капіталу Національного банку України - 580,8 млн грн;зобов'язання НБУ перед Державним бюджетом України за 2019 рік - 42,7 млрд грн.
Раніше повідомлялось, що за підсумками 2019 року Національний банк планує направити до бюджету 42,7 млрд грн прибутку - це на 2 млрд грн біьше, ніж було закладено у держбюджеті-2020.
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