 Все экспертизы в деле Шеремета были назначены еще до 12 февраля. Продление досудебного расследования нарушает разумные сроки, - Маслов

Об этом на странице в сети Facebook сообщил юрист, привлеченный в качестве специалиста адвокатами Андрея Антоненко, бывший военнослужащий Леонид Маслов, информирует Цензор.НЕТ.
Маслов в частности отмечает, что в тексте ходатайства прокурора Зузака о продлении сроков досудебного расследования указано, "что все перечисленные в нем экспертизы были назначены до 12.02.2020, то есть до истечения обычного двухмесячного срока досудебного расследования, предусмотренного ч. 1 ст. 219 УПК Украины. Для этих следственных действий не было необходимости продолжать этот срок даже до 4-х месяцев (до апреля. - Ред.), как это было сделано в феврале".
Кроме того, по словам Маслова, защита просила принять во внимание крайне ограниченный объем доказательств, которые напрямую касаются подозреваемых - это полностью завершенные экспертизы о присутствии на месте преступления и материалы прослушивания телефонных разговоров. "Другие доказательства, касающиеся состава преступления, характера повреждений, типа оружия и т.д., давно собраны за почти 4 года расследования", - подчеркивает он.
Кроме того, адвокаты просили генерального прокурора изучить материалы досудебного расследования с целью определения обоснованности подозрения, обратив внимание на то, что:
- отсутствует какая-либо более-менее разумная версия мотива преступления;
- отсутствуют какие-либо объективные данные, которые дают основания для предположений о знакомстве подозреваемого Антоненко с Дугарь, о знакомстве Кузьменко и Дугарь до 2019 года, о причастности к другим преступлениям, о хромоте Антоненко, о связи его имущества с орудиями преступления;
- анализ ходьбы не является точным идентифицирующим методом и не относится к области психологии, а выводы британского эксперта Бирча сделаны с большим количеством оговорок и отсутствует их англоязычная версия;
- рост Антоненко (180 см) не соответствует росту человека на видео с места преступления (170 ± 5 см, установленном экспертизой №9-2 / 56Ф от 25.08.2016).
"Очевидно, Офис генерального прокурора указанные аргументы проигнорировал", - резюмирует Маслов.
Как известно, вчера сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
-Колись мужність була рушійною силою звитяг
-Колись совість була у більшості "піплів"...
-Колись розум був основою для успіху...
-Колись порядність була основою взаємин...
-Колись самопожертва високо цінувалася.,.
-Колись патріотизм не піддавався дискримінації від влади...
-Колись честь .... була в пошані...
-Колись жадібність і безчесність - були пороком...
-Колись правдивість - шанувалася...
-Колись брехня зустрічала осуд...
-Колись за мародерство судили...
-Колись за зраду страчували...
-Колись, все перелічене -було іманентним тим, хто "йшов у владу"...
-Єслі би мой брат нє продал еті должності , то на ніх попалі би случайниє люді...- Єрмак...
-Єслі би ми нє захватілі Крим, то там ужє давно билі би солдати НАТО... - Путін
-Єй повєзло што імєнно я єйо ізнасіловал, іначє єто сдєлал би какой -нібудь подлєц... - підсудний гвалтівник
-Україна - братскій народ, но ми защіщаєм от нейо рускіх - Путін...
-Доказів у справі Шеремета недостатньо, але АТОвці мають "сидіти" -Ряба Шапка...
І не дивно, що евфемізми - хоча й дика, але "оборонна ініціатива" саме злочинців.... Як і те, що найбільше їх серед антиукраїнців...
Вы же знаете что менты ни перед чем не остановятся, если что-то идёт не по-ихнему.
Новый суспильный договор все податки и прокуроры с судьями и ментами нанимаются по договору на местах и увольняются тоже в громадах.
Теперь не знают - что с ЭТИМ делать! Думаю, что обвинительный акт в суд никогда передан не будет. Если ОНИ не дебилы, конечно, форменные. Хотя, судя по юридической "грамотности" Ген.прокурора, все может быть.