EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Общество
  753  14
Материалы по теме:
Все про:Шеремет (445) Маслов Леонид (29) Офис генерального прокурора (201)

 Все экспертизы в деле Шеремета были назначены еще до 12 февраля. Продление досудебного расследования нарушает разумные сроки, - Маслов

В продлении сроков досудебного расследования в деле об убийстве Шеремета не было необходимости, поскольку все процессуальные действия были назначены еще до 12 февраля и их проведение уже должно было состояться.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил юрист, привлеченный в качестве специалиста адвокатами Андрея Антоненко, бывший военнослужащий Леонид Маслов, информирует Цензор.НЕТ.

Маслов в частности отмечает, что в тексте ходатайства прокурора Зузака о продлении сроков досудебного расследования указано, "что все перечисленные в нем экспертизы были назначены до 12.02.2020, то есть до истечения обычного двухмесячного срока досудебного расследования, предусмотренного ч. 1 ст. 219 УПК Украины. Для этих следственных действий не было необходимости продолжать этот срок даже до 4-х месяцев (до апреля. - Ред.), как это было сделано в феврале".

Кроме того, по словам Маслова, защита просила принять во внимание крайне ограниченный объем доказательств, которые напрямую касаются подозреваемых - это полностью завершенные экспертизы о присутствии на месте преступления и материалы прослушивания телефонных разговоров. "Другие доказательства, касающиеся состава преступления, характера повреждений, типа оружия и т.д., давно собраны за почти 4 года расследования", - подчеркивает он.

Читайте также: Убийство Шеремета: суд над Антоненко перенесли на 2 апреля, в СИЗО отказали в организации видеоконференции

Кроме того, адвокаты просили генерального прокурора изучить материалы досудебного расследования с целью определения обоснованности подозрения, обратив внимание на то, что:

- отсутствует какая-либо более-менее разумная версия мотива преступления;
- отсутствуют какие-либо объективные данные, которые дают основания для предположений о знакомстве подозреваемого Антоненко с Дугарь, о знакомстве Кузьменко и Дугарь до 2019 года, о причастности к другим преступлениям, о хромоте Антоненко, о связи его имущества с орудиями преступления;
- анализ ходьбы не является точным идентифицирующим методом и не относится к области психологии, а выводы британского эксперта Бирча сделаны с большим количеством оговорок и отсутствует их англоязычная версия;
- рост Антоненко (180 см) не соответствует росту человека на видео с места преступления (170 ± 5 см, установленном экспертизой №9-2 / 56Ф от 25.08.2016).

"Очевидно, Офис генерального прокурора указанные аргументы проигнорировал", - резюмирует Маслов.

Как известно, вчера сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Также читайте: Полиция просит продлить досудебное следствие по делу об убийстве Шеремета до июня, - прокурор Зузак

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Все экспертизы в деле Шеремета были назначены еще до 12 февраля. Продление досудебного расследования нарушает разумные сроки, - Маслов 01
Все экспертизы в деле Шеремета были назначены еще до 12 февраля. Продление досудебного расследования нарушает разумные сроки, - Маслов 02
Все экспертизы в деле Шеремета были назначены еще до 12 февраля. Продление досудебного расследования нарушает разумные сроки, - Маслов 03

Источник: https://censor.net.ua/n3185713
 
 
 Топ комментарии
 
Влада відверто обісралась із цією справою і Аваков класично підставив Янелоха.
 показать весь комментарий
 
Интересно, есть здесь хоть один, который верит в ту мотивацию убийства, про которую рассказывает следствие... Все экспертизы в деле Шеремета были назначены еще до 12 февраля. Продление досудебного расследования нарушает разумные сроки, - Маслов - Цензор.НЕТ 2328
 показать весь комментарий
 
Клоун ,запроданец кремблядский хочет впихнуть невпихуемое Свободу Героям Украины
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Интересно, есть здесь хоть один, который верит в ту мотивацию убийства, про которую рассказывает следствие... Все экспертизы в деле Шеремета были назначены еще до 12 февраля. Продление досудебного расследования нарушает разумные сроки, - Маслов - Цензор.НЕТ 2328
 показать весь комментарий
 
 
Такую мотивацию ни на трезвую ни на пьяную голову, только на йо.....ю.
 показать весь комментарий
 
 
Про "атавізми".... - в розумінні влади
-Колись мужність була рушійною силою звитяг
-Колись совість була у більшості "піплів"...
-Колись розум був основою для успіху...
-Колись порядність була основою взаємин...
-Колись самопожертва високо цінувалася.,.
-Колись патріотизм не піддавався дискримінації від влади...
-Колись честь .... була в пошані...
-Колись жадібність і безчесність - були пороком...
-Колись правдивість - шанувалася...
-Колись брехня зустрічала осуд...
-Колись за мародерство судили...
-Колись за зраду страчували...
-Колись, все перелічене -було іманентним тим, хто "йшов у владу"...
 показать весь комментарий
 
Евфемізми.... **********...:
-Єслі би мой брат нє продал еті должності , то на ніх попалі би случайниє люді...- Єрмак...
-Єслі би ми нє захватілі Крим, то там ужє давно билі би солдати НАТО... - Путін
-Єй повєзло што імєнно я єйо ізнасіловал, іначє єто сдєлал би какой -нібудь подлєц... - підсудний гвалтівник
-Україна - братскій народ, но ми защіщаєм от нейо рускіх - Путін...
-Доказів у справі Шеремета недостатньо, але АТОвці мають "сидіти" -Ряба Шапка...
І не дивно, що евфемізми - хоча й дика, але "оборонна ініціатива" саме злочинців.... Як і те, що найбільше їх серед антиукраїнців...
 показать весь комментарий
 
Влада відверто обісралась із цією справою і Аваков класично підставив Янелоха.
 показать весь комментарий
 
 
Клоун ,запроданец ************ хочет впихнуть невпихуемое Свободу Героям Украины
 показать весь комментарий
 
 
Против брифинга не попрёшь. Судебная машина запущена в прямом и переносном смыслах.
 показать весь комментарий
 
 
Цю справу затягують, бо розуміють чим все закінчиться в суді, а потім у суспільстві!
 показать весь комментарий
 
 
А Антоненко и Кузьменко вообще живы ?
Вы же знаете что менты ни перед чем не остановятся, если что-то идёт не по-ихнему.
 показать весь комментарий
 
может афаков боится снова выйти на самого себя ? Все экспертизы в деле Шеремета были назначены еще до 12 февраля. Продление досудебного расследования нарушает разумные сроки, - Маслов - Цензор.НЕТ 7388 А пенитенциарная система у нас может человека десятилетиями держать в сизо просто так
 показать весь комментарий
 
У нас люди годами сидят в сизо до суда, а потом бывает, их оправдывают, ну и что. Всем пофиг. Не ту страну назвали гондурасом.
 показать весь комментарий
 
Пока не посадят таких прокуроров судом присяжных ОПГ от влады будет беспредельничать .
Новый суспильный договор все податки и прокуроры с судьями и ментами нанимаются по договору на местах и увольняются тоже в громадах.
 показать весь комментарий
 
Покажите Антоненко и Кузьменко живыми.
 показать весь комментарий
 
Самое позорное "дело" из всех, "раскрытых" зелено-антиукраинскими не совсем вменяемыми правоохранителями...
Теперь не знают - что с ЭТИМ делать! Думаю, что обвинительный акт в суд никогда передан не будет. Если ОНИ не дебилы, конечно, форменные. Хотя, судя по юридической "грамотности" Ген.прокурора, все может быть.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх