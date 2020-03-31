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 Получила десятки сообщений от врачей о том, что не разрешают делать тесты пациентам. Пора медикам прямо сказать правду, - одесский волонтер Ножевникова

В Одесской области критическая ситуация с тестированием на коронавирус, а также защитой медиков.

Об этом сообщила на своей странице в Фейсбуке основательница благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова, передает Цензор.НЕТ.

"Я получила за сегодняшний день десятки сообщений от врачей. О пневмониях, неясной этиологии, которые заполняют больницы города и области. О том, что не разрешают делать тестирование (пцр и экспресс) согласно приказу 663 при отсутствии у пациента эпидемиологического Анализа и пребывания в контактной стране. О том, что скорой помощи запретили выкладывать фотографии в соцсети и сообщать о том, чем и как они обеспечены.

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О том, что в областную привезли женщину с двухсторонней полисегментарной пневмонией, которую отказались госпитализировать и тестировать в инфекционке, потому что "она не была за границей".

О мужчине в районной больнице, у которого вечером поднялась температура а уже утром сатурация была 56 процентов и через час остановка сердца . Реанимировали 11 человек. Все врачи теперь по сути контактные. Но кто же знает, чем болен пациент- тестов как не было так и нет..

В 10 больнице женщина с пневмонией лежала 8 дней. Переведена в инфекционку, подтверждён ковид19. Вопрос - что с врачами в десятой? Сколько смен контактировали с пациентом? Кто их изолировал? Ответов нет", - рассказала Ножевникова.

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"Дорогие наши врачи. Выходите в эфир пожалуйста так, как сделала ваша Коллега из больницы номер 5. Пора говорить вслух. Сейчас и ваша жизнь и наша зависит от вашего мужества прямо сказать правду и не бояться!!! Так вышло, что теперь все зависят от вас. И мы не справимся без вашей поддержки. Но вы до сих пор не поняли, что бороться нужно и за себя тоже. Самим. А те, кто должен вас обеспечить всем до сих пор не поняли, что улететь на самолёте лечиться в другую страну не выйдет", - призвала она.

"А теперь обращение к власти. Если вы не наведёте порядок в процессе, не включите всю силу административной машины и не начнёте что-то делать - все наши усилия будут бессмысленны. И тогда я расскажу подробно обо всех ваших совещаниях и метаниях. О штабах, которые не могут согласовать ни один вопрос по делу, обо всех обещаниях губернатора и команды, ни одно из которых не было выполнено, и о провале полном нашей коммуникации с властью. О десятках людей, которые пытаются по-прежнему занять новое кресло под видом спасения "всея руси", и о тех кто за своё кресло так держится, что забывает о своих прямых функциях. О том, что кроме запросов сколько чего мы отвезли для отчётов президенту вся наша коммуникация скоро сведётся к нулю", - заявила Ножевникова.

"Я обращусь к Бизнесу, который сейчас вкладывает колоссальные деньги, чтобы закрыть ваши проблемы и ваши ошибки. Ваши и ваших предшественников. Бизнесу, который покупает дорогущие ИвВЛ, делает ремонты в отделениях за неделю, тащит на своих самолётах средства защиты из-за границы, устанавливает цистерны и кислородные станции в ваши больницы, а вы сообщаете мне "это не входит в процедуру быстрой закупки". Ко всем бизнесменам, которые готовы даже выдавать премиальные врачам и которые выделяет суммы, превышающие в разы сумму, выделенную вами на всю нашу многострадальную область. Ко всем горожанам и жителям области, которые тратят своё время , деньги и нервную систему, пока вы приказ один не можете выдать за две недели. К слову, передаю привет из ожогового отделения больницы Водников, оказавшегося в середине опорной больницы. Пациенты которого до сих пор не выведены из отделения. На момент 17:00 вчерашнего дня приказа так и не было. В четверг на последнем штабе сказали- завтра будет приказ. Прошло 5 дней.. Я обращусь к бизнесу с предложением выйти из процесса. А ведь каждый из них, в состоянии себе личную больницу обустроить.. но они пытаются сейчас спасти максимальное количество простых людей, выполняя вашу работу. Ищите защиту, аппараты, медикаменты сами. Выискивайте поставщиков, сутками изучайте цены китайских заводов, общайтесь с посольствами, чтобы выпустили груз и минсоцем, чтобы впустили. Грузите, покупайте, развозите по городу и области, думайте как обустроить общежития для врачей -завезти аппаратуру, мебель, продукты, бытовую технику и средства личной гигиены и как уговорить врачей остаться и так далее. Общайтесь с врачами црб, подстанций, амбулаторий, центров здоровья и слушайте сами их мольбы о помощи.. Ну или можно заказать мебель упоительно дорогую, как сделали в инфекционной больнице. И от этого факта просто хочется под землю провалится. Заказали они, а стыдно нам.. Мебель почему-то можно заказать, а кислородную станцию нельзя. А ещё можно заказать памятник себе. Как тем, кто готовится положить сотни жизней граждан этого города и области из-за собственных политических и личных амбиций. Максим Куцый, к сожалению, часть вашей команды саботирует процесс и делает все, чтобы дискредитировать действия власти в целом. По глупости ли или специально , не берусь судить, но прошу вас незамедлительно начать действовать и лично возглавить реально штаб области, иначе мы все стремительно окажемся на дне.. один общий штаб, а не три на разных этажах", - резюмировала Ножевникова.

Получила десятки сообщений от врачей о том, что не разрешают делать тесты пациентам. Пора медикам прямо сказать правду, - одесский волонтер Ножевникова 01

На фото "респиратор маска" которую выдали врачам на скорой. Одесса 2020.

Получила десятки сообщений от врачей о том, что не разрешают делать тесты пациентам. Пора медикам прямо сказать правду, - одесский волонтер Ножевникова 02
Получила десятки сообщений от врачей о том, что не разрешают делать тесты пациентам. Пора медикам прямо сказать правду, - одесский волонтер Ножевникова 03
Получила десятки сообщений от врачей о том, что не разрешают делать тесты пациентам. Пора медикам прямо сказать правду, - одесский волонтер Ножевникова 04
Получила десятки сообщений от врачей о том, что не разрешают делать тесты пациентам. Пора медикам прямо сказать правду, - одесский волонтер Ножевникова 05

Источник: https://censor.net.ua/n3185711
 
   
 Топ комментарии
 
Вообще то, мы и так знали что жопа.. Но спасибо, подтверждаете.
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В смысле - чтобы тебе сделали тест на коронавирус и согласили госпитализировать - нужно смотаться за границу?? И кто это придумал?
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А ты вроде другого ожидал?
Сейчас начальнички из облздравов будут соревноваться у кого меньше случаев заражения и у кого быстрее выздоравливают.
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Ви цього не знали? А так є майже всюди. Ви не думали, чого у Києві виявлено так багато інфікованих? Одна з причин - наявність тестів. Кюу районних лікарнях тестів немає, медпермонал без захисних костюмів. Саме тому у Монастириськах інфіковані 24 медпрацівники. І їх виявили лише тому, що у Монастириська, як у вогнище епідемії, були спрямовані мінімум необхідних засобів. А як інші райони? А ніяк. Ось людина пише про Одесу. І ця область - на видноті. Тому я схильний вірити, що у Миколаївській області інфікованих нема тому, що виявити немає чим.
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Можу добавити. В Миколаївській області не захворів жоден Чиновник або Господар життя.
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В смысле - чтобы тебе сделали тест на коронавирус и согласили госпитализировать - нужно смотаться за границу?? И кто это придумал?
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какой-нибудь гигант мысли с сертификатом, выданным на одном из греческих островов... в зеко-манде все такие... Получила десятки сообщений от врачей о том, что не разрешают делать тесты пациентам. Пора медикам прямо сказать правду, - одесский волонтер Ножевникова - Цензор.НЕТ 2436
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ваша зебільна влада
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Ну тоді добре, що у нас вже немає Ємця.
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Кто не хочет кормить свою медицину, будет кормить свои ритуальные услуги. Получила десятки сообщений от врачей о том, что не разрешают делать тесты пациентам. Пора медикам прямо сказать правду, - одесский волонтер Ножевникова - Цензор.НЕТ 6089
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Вообще то, мы и так знали что жопа.. Но спасибо, подтверждаете.
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такой же совок как и китай , с его запрещать и не пущать , а в конечном итоге усугублять ситуацию
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а что значить ЗАПРЕЩАЮТ ? у нас медики что, военными резко стали, неукоснительно выполняющие приказ ? пишите, выкладывайте , кричите и будете услышанными …
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Лерос Гео Багратович уже докричался...услышали таки узеленскава...
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ну на данном этапе ВРАЧ , причём любой, на вес золота. Так что к ним это не применят.
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Труханову с Киваловым же нада дето лечитсо Получила десятки сообщений от врачей о том, что не разрешают делать тесты пациентам. Пора медикам прямо сказать правду, - одесский волонтер Ножевникова - Цензор.НЕТ 7034
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Ее закрывают для простых людей, под видом закрытия там будут лечить только высшие чины области!
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Ну так выбрали же по приколу. Теперь будем болеть по приколу. Ваще все прикольна Получила десятки сообщений от врачей о том, что не разрешают делать тесты пациентам. Пора медикам прямо сказать правду, - одесский волонтер Ножевникова - Цензор.НЕТ 6203 А давеча писали, что правило бумеранга ниразу не работает. Думай ТЕ
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расстрелять мародеров, которые продали маски, халаты,
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и шо?тут же появятся маски и халаты?може заставить их работать?заставить закупить все необходимое?
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Так тут на цензор была история про депутатку из слуг народа, которой сказали, что тесты делают после совещания всех врачей больницы. В итоге она, уже будучи больной сделала его за свой счёт по блату где-то в частной клинике и COVID 19 подтвердили.
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Лепесток 40...защита 1/40 по аэрозолю 0,34мкм (самый проникаемый...меньшие частицы задерживаются за счет электростатики, а более крупные решеткой волокна) но положено не 40, 200 1/200...
Если выпущен недавно (2 месяца), то он лучше всего красивого говна которое невозможно продохнуть ибо очень высокое сопротивление при той же фильтрации...
Если пролежал более 5 тлет лет то это уже говно...
Ну очки нужны обязательно...ведь аэрозоль может попасть на слизистую глаз тоже...
Получила десятки сообщений от врачей о том, что не разрешают делать тесты пациентам. Пора медикам прямо сказать правду, - одесский волонтер Ножевникова - Цензор.НЕТ 1031
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странно, я прогнозировал начало апокалипсиса дня через 4, а получается больницы уже наполняются, но если заграницей не был, значит вируса нет, бедные врачи радуцкую шоблу наверно вспоминают каждый день глядя на выданную маску.
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Ну вообще-то в Германии тоже не делают тесты на коронавирус всем подряд. Хоть конечно уверен что ситация с консорциумом в Германии отличается от Украины
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А кто говорит что надо делать всем подряд? Разница есть между делать всем подряд и запрещено делать тем кто не был за границей?
Кстати в Южной Корее делают почти всем подряд.
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Просто надо продать землю, срали они на людей.
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Дезорієнтування населення й міжнародної спільноти - елементи геноциду...!
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То есть:
1) Сколько на самом деле людей больны коронавирусом, сказать нельзя, т. к. большую часть больных пневмонией не тестируют (не говоря уж о тех, кто с ними контактировал)
2) Здоровых медиков в инфекционных отделениях скоро не останется.Получила десятки сообщений от врачей о том, что не разрешают делать тесты пациентам. Пора медикам прямо сказать правду, - одесский волонтер Ножевникова - Цензор.НЕТ 3922
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Ця влада намагається приховати справжні масштаби епідемії ,щоб не б до видно того зашквару ,який вони зробили завдяки своєї бездіяльності .Но біда в тому ,що це призведе ще до більш руйнівних наслідків.
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В кращих традиціях рускага міра і савєцкой медіціни! Пілять, таке враження що гомосовєтіко то якесь генетичне захворювання.
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Так и есть. Этих людей выводили поколениями. Раболепных, послушных, готовых исполнять любые абсурдные и преступные указания « сверху», гнобить тех кто «снизу» и главное МОЛЧАТЬ.
Так что да, это генетическое.
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Пишите в Спортлото... Ибо ЭТИ пришли Украину обобрать и убить. Плакаться им глупо есть!
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Надо быстрее землю продавать, пусть потом те кто скупит земли, те и борятся с эпидемией.
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Моё уважение волонтёрам и бизнесменам , за все что они делают ! А что до властей то с.., просто нет слов ! ((
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Спорим Елка и Новый Год в этом году будет до лета? Получила десятки сообщений от врачей о том, что не разрешают делать тесты пациентам. Пора медикам прямо сказать правду, - одесский волонтер Ножевникова - Цензор.НЕТ 744
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Будет, два месяца карантина люди не выдержат. А у наших людей деньги заканчиваются не послезавтра и не завтра, а вчера. К кому они придут кушать просить?
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Це теж Одеса.
Як гадаєте - в інших лікарнях України ситуація ліпша?
https://www.facebook.com/danny.pepperocci/videos/2524584371190943/
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Какая-то истеричка. Что кому запрещают? Врачи что, скованы грифом секретности?
Пусть выкладывают если есть что. В наше время когда в стране безвласти и хаос, слухи о том что кому-то что-то запрещают, выглядят как анекдот.
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Я общался с учителями, а учителя как и врачи, те же самые тупые бюджетники, так там директор школы всех строит раком и ни дай бог кто то что то звезданет не в тему. И каждое чмо боится потерять свою работу на 5000 грн.
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ну тогда смысл за них впрягаться? Пусть так и живут раком. Если людям не нужна свобода, нет смысла за них бороться.
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Это неблагодарное занятие, я просто общаюсь.
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На превеликий жаль це схоже на правду. Я про те саме вже давно писав - забанили але правда рано чи пізно вилізе і вона буде дуже гіркою. Так що не обзивайте людей - час покаже хто був правий при чому дуже скоро. Вчора була Тернопільщина де вже цілі села ізольовані в Монастирському районі і де 25!!! лікарів заразились коронавірусом а сьогодні Одеса - далі буде повторюсь на превеликий жаль.
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то что у врачей нет защиты и на них все положили - это факт.
Но то что врачам якобы запрещают брать анализы на коронавирус - это дичь. Если это правда, почему врачи молчат? Врач взял анализ на вирус, и что его расстреляют? Или уволят? Где сканы распоряжени? Если письменных распоряжений нет, только устные, так пусть расскажут об этом, а не плачут в жилетку волонтерке.
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Ні їх не розстріляють - їх просто звільнять а не захочуть звільнятись посадять.
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...попробуй заговорить, завтра работу искать будешь...это та еще шобла засела в урядники.. Отримала десятки повідомлень від лікарів про те, що не дозволяють робити тести пацієнтам. Час медикам прямо сказати правду, - одеська волонтерка Ножевнікова - Цензор.НЕТ 3890
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тесты не работают, помогая задирать и завышать фальшивую статистику
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Слуги дьявола заняты, им не до вируса, они на базаре, Украину продают. Приходите попИзже.
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А то мы не знаем о сознательности наших граждан,которые по прибытии из-за границы ну никак не спешат на карантин и по ходу успевают заразить других. Тут надо наоборот,тестировать тех кто пребывал дома,а прибывших только после карантина.
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К рабам в белых халатах аппелировать бесполезно, ничтожества. Какая-бы власть не была , возили их всегда как шлюх на митинги, особенно при рыгах. Старые санитарки с 3 классами образования, привыкшие мыть полы зассаными тряпками, и врачи-барыги, живущие исключительно за взятки. Их всегда все устраивало и устраивает сейчас.
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Так нельзя. Везде в мире поддерживают врачей. Только в рашке "альянс врачей" Навального их все время обсирает. Не уподобляйтесь кацапам.
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Зе & Ко мабуть перепродують тести з Китаю в Європу
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зато квартальный дурачек отвез свою ленку и личинок в швецию. а вы лечитесь тут по-приколу, ведь именно за приколы вы ж голосовали 10 мес назад.
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