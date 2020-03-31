 Пять подозрений на COVID-19 среди жителей Кировоградщины не подтвердились, - ОГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кировоградской ОГА.

За последние сутки в области специалисты лабораторного центра отработали пять подозрений на COVID-19 среди жителей области.

Среди них одно подозрение - в Долинском районе, два - в Кропивницком, один - в Новоукраинском районе, один - в Маловисковском районе. Все были проверены методом ПЦР-реакции. Результаты - отрицательные.

Сегодня в областной лабораторный центр поступили материалы для исследования методом ПЦР-диагностики еще двух подозрений. Положительный результат экспресс-теста обнаружен у женщины с Устиновского района, которая находилась на самоизоляции, и у подростка с Маловысковского района. К концу дня будут известны результаты ПЦР-тестирования.

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