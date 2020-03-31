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 Мужчине с пневмонией, умершему от сердечного приступа на Волыни, диагноз СOVID-19 поставили посмертно, - ОГА

В Волынской области зарегистрировано 3 случая коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Волынской ОГА.

Один случай выявлен посмертно. В частности, у жители Волынской области, который умер 29 марта, 30 марта 2020-го года лабораторные исследования подтвердили коронавирус.

Мужчина находился на лечении в инфекционной больнице с диагнозом "пневмония", чувствовал себя удовлетворительно. Смерть наступила в результате сердечного приступа.

С подозрением на коронавирус в области - 10 человек. Образцы биологического материала от данных лиц находятся на исследовании в вирусологической лаборатории ГУ "Волынский областной лабораторный центр МЗ Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня на Волыни начнут обустраивать 17 карантинных постов

Источник: https://censor.net.ua/n3185702
 
 
 Топ комментарии
 
У нас в стране эпидемия типа "пневмонии". Которая скорее и есть эпидемия короны.
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Зашибись...а тех кто его лечил...врачей...медсестр уже проверили на вирус?? Или а зачем?
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Просто багато чого не хочуть враховувати!
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У нас в стране эпидемия типа "пневмонии". Которая скорее и есть эпидемия короны.
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Просто багато чого не хочуть враховувати!
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вони ( медики - "влада") в цій ситуації як сліпі котята в темній кімнаті - все на "ощупь"-дотик, та ситуативно...
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В Ивано-Франковске провели тотальное тестирование всех случаев пневмонии. И обнаружили 57 больных.
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так любой ОРВИ вызывает пневмонию, только она развивается по другому с короновирусом,
без бронхитов, сразу воспаление легких

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Так у нас и есть сейчас эпидемия атипичной пневмонии.
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як складаеться - таке в Україні буде трендом - встановлено після смерті...- що тут ще сказати..., про якесь лікування, чи привентивні міри чи дії ...
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вроде говорили что будут делать экспертизы умершим от гриппа с начала года, только непонятно как.
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як складаеться - таке в Україні буде трендом - встановлено після смерті...- що тут ще сказати..., про якесь лікування, чи привентивні міри чи дії ...

А то пенсионеры и люди предпенсионного возраста нужны государству? Очень сильно сомневаюсь...
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Осложнения, не было бы короны жил да жил бы.

Пневмония, вирус, инфекция может давать осложнения на многие органы, втч на почки, сердце, лёгкие...
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На фоне борьбы с распространением нового коронавируса нельзя забывать, что есть много других категорий пациентов, которые не менее нуждаются в медицинской помощи.
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На фоне борьбы с распространением нового коронавируса

Идет ограбление народа- принятие закона о продаже земли, взвинчивание цен на продукты, медицинские товары,подавление конкурентов и любого здравомыслящего человека. Нужны только невменяемые дебилы в масках с перепуганными глазами...
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О бачу досвід кращих італійських спеціялістів - шкода що у нас рідним страхівки не виплачують Ви би здивувались скільки людей би почало мерти "від коронавірусу" ...
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то их проблемы...нам бы свои порешать.а вам свои
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COVID-19 в Одесской области: бизнес бьет тревогу
31.03.2020
Согласно официальной информации, в Одесской области Лабораторный центр Минздрава уже подтвердил 11 случаев заболевания COVID-19.
После сообщения о заболевшем мужчине в Южном, диагноз был подтвержден также у мужчины 1960 г.р. из села Нерубайское и женщины 1947 г.р. из Одессы.
Оба границу не выезжали и, по их словам, с больными COVID-19 не контактировали. До госпитализации женщина пользовалась общественным транспортом и ходила на городские рынки. Больные находятся в Одесской городской инфекционной больнице, сообщил губернатор Максим Куцый.
Вирус COVID-19 обнаружен у жителя Южного
По состоянию на утро 31 марта в городской клинической инфекционной больнице находятся 44 пациента с симптомами острой респираторной инфекции, которым проводится обследование на коронавирус, сообщили в Одесской мэрии и добавили,что из них у шести пациентов диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден с помощью ПЦР-диагностики.
Тем временем Катерина Ножевникова - глава группы волонтеров "Корпорация Монстров", которые закупают средства защиты для медиков области, прикладывая огромные усилия и средства для обеспечения больниц области, бьет тревогу.
Одесские волонтеры помогают обеспечить медиков защитным "обмундированием" (ФОТО)
"Я получила за сегодняшний день десятки сообщений от врачей.
О пневмониях, неясной этиологии, которые заполняют больницы города и области.
О том, что не разрешают делать тестирование согласно приказа 663 при отсутствии у пациента эпидемиологического анализа и пребывания в контактной стране.
О том, что скорой помощи запретили выкладывать фотографии в соцсети и сообщать о том, чем и как они обеспечены.
О том, что в областную привезли женщину с двухсторонней полисегментарной пневмонией, которую отказались госпитализировать и тестировать в инфекционке, потому что «она не была за границей».
О мужчине в районной больнице, у которого вечером поднялась температура а уже утром сатурация была 56 процентов и через час остановка сердца . Реанимировали 11 человек. Все врачи теперь по сути контактные. Но кто же знает чем болен пациент- тестов как не было так и нет..
В 10 больнице женщина с пневмонией лежала 8 дней. Переведена в инфекционку подтверждён ковид-19. Вопрос что с врачами в десятой? Сколько смен контактировали с пациентом? Кто их изолировал?Ответов нет…", - пишет Ножевникова и просит врачей выходить в эфир чтобы говорить вслух, не бояться и говорить правду.
Также она обратилась к представителям власти с призывом навести порядок в процессе, включить всю силу административной машины и начать действовать. Иначе…
"Я обращусь к бизнесу с предложением выйти из процесса. А ведь каждый из них, в состоянии себе личную больницу обустроить.. но они пытаются сейчас спасти максимальное количество простых людей, выполняя вашу работу", - пишет Ножевникова.
В приоритете - медики: Одесский горсовет обращается к представителям бизнеса
Напомним, ранее в Одесской мэрии обратились к представителям бизнеса с призывом помочь в покупке необходимого оборудования и средств индивидуальной защиты для медиков.
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Зашибись...а тех кто его лечил...врачей...медсестр уже проверили на вирус?? Или а зачем?
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як казав найвеличниший віслюк: "какаяразница"
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да и палата скорее всего не одноместная была
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Умерший - известный в Луцке врач-гинеколог Орест Тимчак, сообщает volynnews.com. Он работал много лет в Волынской областной клинической больнице, был хорошим врачом, специалистом в области гинекологии, хорошим и отзывчивым человеком, рассказывают коллеги.Он умер 2 дня назад. В справке причиной смерти сначала указали болезнь сердца. И только после того, как родственникам отдали тело на погребение, пришел окончательный результат анализа,
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то что врач сейчас не скажет, завтра секция покажет, на том и стоим
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стесняюсь спросить, а его включили в статистику умерших от инфаркта или умерших от нового гриппа? или для страшноты картинки - и туда, и туда?
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или для страшноты картинки - и туда, и туда?

Разумеется! Что народ,не возмущался ситуацией и работой правительства , а тихо дышал под маской и радовался тому, что живой...
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- Мужчине с пневмонией, умершему от сердечного приступа на Волыни, диагноз СOVID-19 поставили посмертно, - ОГА.

- Да, кое-где скорость диагностики у нас несколько хромает. - Зе.
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"Мужчине с пневмонией, умершему от сердечного приступа на Волыни, диагноз СOVID-19 поставили посмертно" - СOVID-19 - это вымпел переходящий...
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