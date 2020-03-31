- Мужчине с пневмонией, умершему от сердечного приступа на Волыни, диагноз СOVID-19 поставили посмертно, - ОГА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Волынской ОГА.

Один случай выявлен посмертно. В частности, у жители Волынской области, который умер 29 марта, 30 марта 2020-го года лабораторные исследования подтвердили коронавирус.

Мужчина находился на лечении в инфекционной больнице с диагнозом "пневмония", чувствовал себя удовлетворительно. Смерть наступила в результате сердечного приступа.

С подозрением на коронавирус в области - 10 человек. Образцы биологического материала от данных лиц находятся на исследовании в вирусологической лаборатории ГУ "Волынский областной лабораторный центр МЗ Украины".

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