 12-летняя девочка умерла от коронавируса в Бельгии. Она стала самой молодой жертвой COVID-19 в Европе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.
"Это эмоционально тяжелый момент, поскольку он касается ребенка, а также влияет на медицинское и научное сообщество. Мы особенно беспокоимся о ее семье и близких", - сказал представитель правительства Бельгии.
Это самая молодая пациентка, которая умерла от коронавируса в Европе, отмечает Le Soir.
Всего в Бельгии от коронавирусной болезни умерли 705 человек.
На данный момент с симптомами госпитализированы 4920 человек, из них 485 человек - за последние сутки. 1021 человек находится в реанимации.
Число выздоровевших увеличилось до 1696.
Напомним, Дания заявила о замедлении темпов распространения коронавируса.
В Бельгии в день умирает 6 детей от в возрасте до 5 лет. В США - 87.
Все в пределах естественной статистики.
140112 - от спида (AIDS)
Не боятся , потому что за 35 лет научились СПИД лечить.
От кори осложнения куда хуже, но при этом куча епанутых антипрививочников в Украине.
Все предатели и ублюдки, здоровья вам НЕ желаю...
Його перли:
Андрей Дидовик
Мы переболели семьей, ничего страшного. И ты с ним встретишься или уже встретился, вирус пройдет через каждого жителя Планеты и это аксиома.
30.03.2020 12:05
Андрей Дидовик
Плюнь ему в глаза. Я так всегда в эти дни массовой шизлфрении делал.
30.03.2020 23:24