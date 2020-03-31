 12-летняя девочка умерла от коронавируса в Бельгии. Она стала самой молодой жертвой COVID-19 в Европе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

"Это эмоционально тяжелый момент, поскольку он касается ребенка, а также влияет на медицинское и научное сообщество. Мы особенно беспокоимся о ее семье и близких", - сказал представитель правительства Бельгии.

Это самая молодая пациентка, которая умерла от коронавируса в Европе, отмечает Le Soir.

Всего в Бельгии от коронавирусной болезни умерли 705 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: в мире заболели 785,9 тыс. чел., умерли - 37,8 тыс. чел., выздоровели - 165,9 тыс. чел.. ИНФОГРАФИКА

На данный момент с симптомами госпитализированы 4920 человек, из них 485 человек - за последние сутки. 1021 человек находится в реанимации.

Число выздоровевших увеличилось до 1696.

Напомним, Дания заявила о замедлении темпов распространения коронавируса.