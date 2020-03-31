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 12-летняя девочка умерла от коронавируса в Бельгии. Она стала самой молодой жертвой COVID-19 в Европе

В Бельгии за последние сутки от коронавируса умерли 98 человек, в том числе 12-летняя девочка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

"Это эмоционально тяжелый момент, поскольку он касается ребенка, а также влияет на медицинское и научное сообщество. Мы особенно беспокоимся о ее семье и близких", - сказал представитель правительства Бельгии.

Это самая молодая пациентка, которая умерла от коронавируса в Европе, отмечает Le Soir.

Всего в Бельгии от коронавирусной болезни умерли 705 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: в мире заболели 785,9 тыс. чел., умерли - 37,8 тыс. чел., выздоровели - 165,9 тыс. чел.. ИНФОГРАФИКА

На данный момент с симптомами госпитализированы 4920 человек, из них 485 человек - за последние сутки. 1021 человек находится в реанимации.

Число выздоровевших увеличилось до 1696.

Напомним, Дания заявила о замедлении темпов распространения коронавируса.

Источник: https://censor.net.ua/n3185701
 
 
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Полудурки, те кто убивает животных или выбрасывает их из-за коронавируса - в Испании провели исследования и доказали, что владельцы собак и кошек переносят коронавирус В ЛЕГКОЙ ФОРМЕ!

Все предатели и ублюдки, здоровья вам НЕ желаю... 12-річна дівчинка померла від коронавірусу в Бельгії. Вона стала наймолодшою ​​жертвою COVID-19 у Європі - Цензор.НЕТ 1180
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80% переболевают или вообще без симптомов или в легкой форме.
От кори осложнения куда хуже, но при этом куча епанутых антипрививочников в Украине.
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насрать.
В Бельгии в день умирает 6 детей от в возрасте до 5 лет. В США - 87.
Все в пределах естественной статистики.
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Зато у нас молодежь бродит по улицам и на шашлыках сидит толпами и на замечания сразу открывают свои говорящие дырочки мол ты дядька за себя бойся а нам ето не грозит
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насрать.
В Бельгии в день умирает 6 детей от в возрасте до 5 лет. В США - 87.
Все в пределах естественной статистики.
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От спида вообще люди не умирают. Почему все так его боятся?
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На 31 января с начала 2020 года в мире умерло(чел):
140112 - от спида (AIDS)
Не боятся , потому что за 35 лет научились СПИД лечить.
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Даже не знал что люди могут быть настолько тупыми. Ты посчитай сколько ето будет в процентном соотношении. Сколько умирает естественной смертью от 300 миллионов жителей США. И сколько процентов умирает от заразившихся вирусом. Кроме того спроси того кто переболел коронкой каково ето. Я спрашивал одного. Говорил что лучше бы сдох. Легкие настолько повреждены что уже 2 месяца ходит как рыба воздух глотает и скорее всего ето надолго. У меня родственника в армию не взяли только потому что переболел воспалением легких. А коронкой переболеть ето все равно что тяжелой формой пневмонии
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80% переболевают или вообще без симптомов или в легкой форме.
От кори осложнения куда хуже, но при этом куча епанутых антипрививочников в Украине.
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Пневмонія то ускладнення. "коронка" лише провокує ускладнення. А перехворіти повинні усі (закони імунології). Ті, хто вмирають, користуються теорією Дарвіна. Ніякого цинізму чи знущання. Просто потрібно прийняти це як належне. Захисні заходи - карантин, маски, дезінфукція, лише відтермінує ваше зараження та зменшить навантаження на лікарні, аби ті мали змогу надати дієву допомогу тим, хто може померти. Це вірус. Перехворіти повинні усі, та виробити колективний імунітет!
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То же самое можно сказать и про спид. СПИД не убивает. Он лишь подрывает иммунитет. Я больше скажу, самая опасная болезнь в мире ето РАБОТА. Сколько работа отбирает жизней и здоровь боятся даже посчитать. Даже посмотреть, что европейцы работающие всего 5-7 часов в сутки живут на 20 лет дольше чем украинцы работающие на трех работах зачастую по 12 часов и более. А в странах третьего мира где работают еще больше прожить 40-50 лет уже счастье
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Полудурки, те кто убивает животных или выбрасывает их из-за коронавируса - в Испании провели исследования и доказали, что владельцы собак и кошек переносят коронавирус В ЛЕГКОЙ ФОРМЕ!

Все предатели и ублюдки, здоровья вам НЕ желаю... 12-річна дівчинка померла від коронавірусу в Бельгії. Вона стала наймолодшою ​​жертвою COVID-19 у Європі - Цензор.НЕТ 1180
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А що це Андрей Дидовик цю тему пропустив:
Його перли:
12-річна дівчинка померла від коронавірусу в Бельгії. Вона стала наймолодшою ​​жертвою COVID-19 у Європі - Цензор.НЕТ 8043 Андрей Дидовик
Мы переболели семьей, ничего страшного. И ты с ним встретишься или уже встретился, вирус пройдет через каждого жителя Планеты и это аксиома.
30.03.2020 12:05

Андрей Дидовик

Плюнь ему в глаза. Я так всегда в эти дни массовой шизлфрении делал.
30.03.2020 23:24
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Це не перли, а його внесок у знищення ковіду. Розумна людина!
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Плохо очень, но возможно у девочки был слабый иммунитет из-за хронических болезней...
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Тут такое дело, что у каждой болезни свои клиенты. Они как-то резонируют с нашим генотипом и если удобны, то могут нам сильно повредить.
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Жалко і цю дитину і попередню. Нажаль, діти, яких рятувала від дитячої смерті медицина знаходяться в тій самій групі ризику що й старі люди. Вірус б'є по слабим ланкам.
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когда в сми вбрасывают такие новости, нужно иметь более широкую картину происходящего, и получить ответ на простой вопрос: умерла ли девочка именно от короновируса или у нее были какие-либо хронические заболевания которые обострились от вируса?
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