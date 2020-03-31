 Думаю, нам как минимум два месяца придется находиться в карантинном состоянии, - Аваков

"Мы исходим из того, что сейчас у нас продлено это до 24 числа, а там "будем посмотреть". Я думаю, что как минимум два месяца все-таки нам придется находиться, как и во всей Европе, в карантинном состоянии", - сказал Аваков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, Кабмин Украины на заседании 25 марта принял решение продлить карантин до 24 апреля.

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