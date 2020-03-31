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 Думаю, нам как минимум два месяца придется находиться в карантинном состоянии, - Аваков

Карантин в Украине может продлиться минимум два месяца, считает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Мы исходим из того, что сейчас у нас продлено это до 24 числа, а там "будем посмотреть". Я думаю, что как минимум два месяца все-таки нам придется находиться, как и во всей Европе, в карантинном состоянии", - сказал Аваков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, Кабмин Украины на заседании 25 марта принял решение продлить карантин до 24 апреля.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: За время карантина уровень преступности снизился на 30%, - Аваков. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3185700
 
 
 Топ комментарии
 
а жрать ты нам будешь давать?
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Бедолага, как же без него сейчас там его виноградники и вилла в Италии ?
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ну у ментов есть хотябы табельный пистолет. С ихней колокольни понять простых смердов практически не реально Думаю, нам как минимум два месяца придется находиться в карантинном состоянии, - Аваков - Цензор.НЕТ 7543
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И оплачивать коммуналку тоже: Згідно з положеннями Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)", не дозволяється не сплачувати за спожиті комунальні послуги та плата за них не відтерміновується.
https://kr.depo.ua/ukr/kr/kropivnichan-prosyat-vchasno-platiti-za-***************-vidterminuvannya-platezhiv-feyk-202003311141235
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ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)
На період дії карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), та протягом 30 днів з дня його відміни забороняється:
4) нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги;
5) припинення/зупинення надання житлово-комунальних послуг громадянам України у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі;
6) примусове виселення із житла та примусове стягнення житла (житлових будинків, частин житлових будинків, квартир, кімнат у квартирах, кімнат, житлових секцій чи блоків у гуртожитках, інших жилих приміщень), що належить на праві приватної власності громадянам України, під час примусового виконання рішень судів щодо стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги;
7) примусове виселення громадян за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг із жилих приміщень у будинках державного, громадського житлового фонду та житлового фонду соціального призначення.

Т.е. платить как-бы надо, но если не платить, штрафов или отключений в период карантина не будет. Так что пусть кропивничанам тоже в уши не дуют
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и что? всё равно потом придётся заплатить за всё.
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Многие, кто сидит на карантине, первую зарплату получат аж через месяц после выхода на работу уже после карантина. Март - сидим. Апрель - сидим. Если еще и май захватят - сидим. То есть деньги появятся аж в иЮЛЕ! А платить нужно будет за все месяцы! Март, апрель, май, иЮНЬ. Откуда люди возьмут деньги, если зарплата будет не за 4, а за один месяц.
Жалко, что так дессмысленно цветут деревья и тюльпаны, всходят ландыши... Ничего этого толком нельзя увидеть... Весна 2020.
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Я в самом конце написал же.
Просто статью почитайте, "новини про відтермінування оплати за комунальні послуги на два місяці у зв'язку з карантином є недостовірною"
Вполне себе достоверно - даже если во время карантина не платишь, тебя за это не тронут никак. А закончится - тогда и можно будет долги частями плюсом к текущим платежам гасить. Почему нет? Или у поставщиков услуг нет жировой прослойки, чтобы без текущих оплат крутиться? Так и у тех, кто дома сидит - тоже.
Я не сижу - работаю. Но и плачу в срок, не накапливая долги.
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Бедолага, как же без него сейчас там его виноградники и вилла в Италии ?
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надо кваквакова убедить (так чтоб не смог отказаться) повторять подвиг скалецкой. до конца никому (кроме зелёных ублюдков) не нужного карантина. Думаю, нам как минимум два месяца придется находиться в карантинном состоянии, - Аваков - Цензор.НЕТ 595
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Он чет знает.
ибо эти 2 месяца нам боком выйдут.
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Он знает что за землю начнется майдан.
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Высрался главный вирусолог Украины!
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ппц... начнутся погромы и голодные бунты.
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Идиоты! Вместо того, чтобы 1 марта объявить, что с 9 марта начнется карантин без права въезда в страну тем, кто не додумался сделать это вовремя, они тянут этот недокарантин уже почти месяц. Теперь они уже додумываются сделать нормальный карантин, хотя если бы с 9 марта его сделали бы, то уже с середины апреля можно было бы вернуться к нормальной жизни (при условии, что в общественных местах все в масках)
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Якусь маячню ти написав. Чим швидше всі перехворіють тим швидше вийдемо з карантина. Якби ти з 9 березня пішов на карантин нічого не змінилося так чи інакше вірус потихеньку поширювався б. Думай головою.
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Пипец...! Откуда вы , такие идиоты, берётесь...?) Беги скорее в больничку - пусть на тебя кронвирусник покашляет... Раньше сляжешь- раньше выйдешь...
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заткніть вже хтось цього "вірусолога-епідеміолога"
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То есть Зеленский, Аваков и вся эта шайка дебилов запустила в страну десятки тысяч потенциально зараженных граждан , не обеспечив им карантин , а теперь из за скудоумия власти должна страдать вся Украина ?
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Сторонник Порошенко ? Окончательно утёрся после ночного предательства твоего "сивочолого Гетьмана "?
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Кажыцца зелебобики всё ещё не могут всосать, кто кого ночью прокинул.

А так да, как котят! Гадаю, нам щонайменше два місяці доведеться перебувати в карантинному стані, - Аваков - Цензор.НЕТ 4125
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Порошенко стратегически поступил очень правильно, так как весь негатив от закона о земле получит Главзебил.
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Да нет ! То -что Зеленский предатель,уже поняли все , а сегодня ночью и сторонники Порошенко поняли что он такая же мразь как и ЗЕ !
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Україна. Весна 2021 року. Вже рік як триває карантин через коронавірус. Біля магазину люди в масках: сьогодні у продажі собачатина "Антивирусная" імені Зеленського (5 категорії).
Продавчиня зважує наступному покупцеві м'ясо, жили, тельбухи, кістки, волохату шкуру, дошки та цвяхи. Чоловік:
- Це що таке? На дідька мені дошки та цвяхи?
- Чоловіче, ви з дуба ґепнулися? Що, не знаєте - "Зеленську" 5 категорії рубаємо разом з будкою!..
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А я грешным делом про доски и гвозди подумала.... Гробы самим для себя сбивать(((
Ужас всё это...
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Ужас был год назад. Сегодня следствия. Год назад толпа с хитрыми глазёнками пёрла голосовать по приколу.
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Я извиняюсь, но Аваков у власти гораздо дольше, чем год).
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Разработка стратегии реагирования на пандемию не его епархия. Это епархия Президента.
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ага...потому и впрягся в зеленую телегу,шоб быть там и дальше.
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Но: страна, где голосуют по-приколу, идёт по изде.
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Насправді анекдот про собачатину 5 категорії - ще кінця 80-х, в оригіналі там був "25-й год перестройки". Потім з'явився ремікс на тему ОРДЛО - "5-й год независимости от бендеровской хунты".
...а тепер у нас перспективи теж не айс Гадаю, нам щонайменше два місяці доведеться перебувати в карантинному стані, - Аваков - Цензор.НЕТ 1850
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бебебебебе... думаю...хожу, думаю... лежу, думаю... сижу, думаю...думаю, думаю... думаю, что думаю...
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а тимм часом аваківськи шакали беспределят...
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Трамп говорит, что США не могут позволить себе долгий карантин и после Пасхи американцы должны выйти на работу, а великий экономист Аваков хочет чтобы Украина 2 месяца ни хрена не работала.
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А нука ткни пальцем где квакваков это сказал, что он этого хочет?
"Мы исходим из того, что сейчас у нас продлено это до 24 числа, а там "будем посмотреть". Я думаю, что как минимум два месяца все-таки нам придется находиться, как и во всей Европе, в карантинном состоянии", - сказал Аваков,Источник: https://censor.net.ua/n3185700
Я для упоротых чукчей не умеющих буковы осиливать даже черным выделил.
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ты когда бабу хочешь готовишь документ, где это желание фиксируешь, да? Гадаю, нам щонайменше два місяці доведеться перебувати в карантинному стані, - Аваков - Цензор.НЕТ 8529
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ты (__О__) не виляй. Тебя как котенка в обосцаную тряпку за звиздеж и притягивание за уши ткнули.
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нет, слизнячок, это я тебя мордой в говно макнул, за твою "логику" троллячье-лахтинскую. ну расскажи мне, обмылок, о том, что каждое желание должно быть оформлено письменно и именно в том документе, который ты способен осилить? Гадаю, нам щонайменше два місяці доведеться перебувати в карантинному стані, - Аваков - Цензор.НЕТ 3399
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какой документ, дурачок? ккакое желание , прибабахнутый? Вот слова Авакова: "Мы исходим из того, что сейчас у нас продлено это до 24 числа, а там "будем посмотреть". Я думаю, что как минимум два месяца все-таки нам придется находиться, как и во всей Европе, в карантинном состоянии", - сказал Аваков,Источник: https://censor.net.ua/n3185700
Выше сама статья.
Что ты несешь убогий, у тебя с головой все хорошо?
Тебя походу коронавирус уже посетил и не один раз. только вместо легких мОСК сожрал
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потому что в америке есть экономика и её жаль терять, а у нас её нет. посему можно и дома сидеть.))
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Щоб втілити ваш план, необхідно постійно підвозити наріт з місць охоплених коронавірусом. До прикладу, з запоребрика. Впораєтесь
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и так ясно...шо на скорую руку не победить вирус.
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через сколько месяцев появятся маски в аптеках? неподскажете
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Как только закончится карантин, что тут непонятного.
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Спокойствие! Уже распустили рюкзаки на лоскутки для изготовления масок.
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Нам сидеть ... Мы не вы у нас нет миллионов в карманах
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Ну естественно врач аваков не хочет чтоб за землю их подлечили свинцом.
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Новий санітарний лікар? Як його багато стало...
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..но зряплату, без проблем, будут получать только авак-овцы МВС, чорт-овцы СБУ, ведьмина нечисть ГПУ и прочие "основные наполнители" бюджета..
браво, идиоты, вот это "конструктив" - всё закрыть, а там - "будем посмотреть", без альтернатив..
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Заметьте, и у ментов всех мастей тоже) Никто не нарушает, скучно им... приходится пить. И за это им зарплату платят, а людям - нет.
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Це має озвучавати не Аваков, а є штаб і лікарі. А твоя справа боротися зі злочинністю. Навчи своїх поліцейських виконувати закони України. Вони держслужбовці і мають розмовляти на службі виключно державною, бо в них нашивки герба і прапора України. Не фальшуйте злочини. Від неробства вже видумують злочини, виїзжають, збирають матеріали і порушують справи (Запоріжжя). Так здобуваються показники. Злочини, яких не було. А скоєні злочини не фіксуються.
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у тебя каждую неделю пьяное дтп со смерьтью. может своими ментами займешся а не вирусом? а то прямо какойто главный медмент а не министр мвд
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"Маевки" на природе и огороды отменяются похоже.
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