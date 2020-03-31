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 У Зеленского был выбор: стать последним президентом либо быть ответственным за Украину, он выбрал второе, - Княжицкий про закон о рынке земли

Голосование за закон о банках и закон о земле четко показывает, кто за европейскую Украину, а кто за олигархическую или пророссийскую.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил на странице в сети Facebook нардеп от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий.

"У нас финансовый кризис по двум причинам: непрофессиональное управления власти Зеленского и пандемия. Второе наложилось на первое. Бюджет пуст. Так что мы или входим в дестабилизацию, проигрываем войну, дерибаним страну между олигархами, или берем средства у МВФ. МВФ - единственный источник на сегодня. И структура, которая направляет Украину к европейской рыночной экономике с верховенством права. МВФ требовал закон о рынке земли по европейской модели и предотвращения хищения государства под видом возврата банков через коррумпированную судебную систему", - отметил нардеп.

Княжицкий добавил: "У Зеленского был выбор: либо стать последним президентом, дать страну на расхищение олигархам, которые привели его к власти, либо почувствовать собственную ответственность за Украину. Он, Слава Богу, выбрал второе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продажа госземель запрещена, но дана возможность селянам распоряжаться своей землей, - Порошенко

Нардеп также подчеркнул, что закон о рынке земли фракция "Европейской Солидарности" поддержала только после учета ее принципиальных замечаний.

"МВФ никогда не говорил, какой именно закон он хочет. "Европейская Солидарность" хотела закон о рынке по европейской модели. Олигархи хотели разворовать для спекуляций государственные земли. Ответственные коллеги из Слуг народа прислушались к аргументам "Европейськой Солидарности". Наши условия были приняты", - отметил Княжицкий.

Напомним, ночью депутаты в Раде на внеочередном заседании проголосовали за законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Также читайте: Ключевые положения закона о рынке земли: 100 га в одни руки в первые 2 года, право арендаторам на выкуп без торгов и референдум по допуску иностранцев

У Зеленского был выбор: стать последним президентом либо быть ответственным за Украину, он выбрал второе, - Княжицкий про закон о рынке земли 01

Источник: https://censor.net.ua/n3185699
 
   
 Топ комментарии
 
Дай Бог Украине пережить клоуна
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У Зеленского был выбор, - продолжать свой шоу-бизнес или пойти на выборы президента. Он, к сожалению, выбрал второе.
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какая нахер ответственность за Украину...?
страх за свою жизнь заставил его пойти на этом этапе против Бени...
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Буба казав: "Весна прийде садити будемо". Тільки не уточнив коли і кого.

Денис Єрмак отримав від свого брата Андрія Єрмака повноваження продавати посади у вищі ешелони влади країни.
Він продав портфель директора Адміністрації морських портів за 2 мільйони доларів.
А ще розпродав місця в Держгеокадастрі, міністерствах, Укргазвидобуванні, податковій, обласних адміністраціях і навіть у Першому Національному телеканалі.

Вхід у Lift ціною в 220 тисяч долларів
посада губернатора «нікому не потрібної» Тернопільської області.
Посада коштує 2-3 мільйони доларів, але родина Єрмака може зробити вам знижку, якщо будете носити «доляшку» з місцевого бізнесу.

Денис Єрмак має товариські відносини із Хасаном Насраллою, в минулому - секретарем ліванської воєнізованої організації «Хезболла».
В розмові про дороги Іраку, Денис згадав друга свого батька Бориса Михайловича Єрмака, який працював воєнним радником по лінії ГРУ в Афганістані.
ПО сьогоднішній день батько Єрмаків підтримує контакти с керівництвом ГРУ РФ. Він особисто знав керівника відомства Ігоря Коробова. Батько нині проживає у Москві, а син - у Києві ділиться згадками про посиденьки з представниками Хезболли.

За вказівкою Дениса Єрмака, Сергій Шумський працює над введенням на державні тендери (20 мільйонів і вище) Іранської будівельної компанії, яка перебуває під санкціями. Там готові платити Єрмакам відсотки.
Виграш тендерів буде забезпечувати Денис, а от Шумському поставлена задача обійти санкції
https://t.me/s/dermakua
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Ну а где он не прав, у зеленой жопы было два выбора, либо катиться в полный звиздец, либо слушать МВФ и Запад, пусть даже перед страхом за свою жизнь, но он был вынужден сделать правильный выбор.
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Конечно вынужден. Ты ведь тоже жопу подтираешь вынуждено. Не ругали бы родители ты бы и не подтирал. Как делает большинство кацапов!
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Zebobicus, сходи-ка верховному памперсы проверь.... )
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У нас финансовый кризис по двум причинам: непрофессиональное управления власти Зеленского))))))))))))))

а в штаны тебе тоже Зеленский насрал? И в подъезде на стены написал)))) Про петю ПАРАШУ забыл? ведь это он разграбил Украину и опустил её ниже плинтуса!! Это он и его банда вбрали кредиты МВФ и тырили их по оффшорам!!
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Княжицкий поживился
Зеленский продажный клоун
Сцявик , лоллита и артрсь киданули лохоа
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из куска говна пытаются слепить патриота...., а на самом деле все гораздо прозаичнее - зекодла уже пилы затачивает......
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МВФ им ничего не даст. Они знают, что деньги из бюджета перекочуют в карман Бени.
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куда они перекочуют, лично для меня, не имеет никакого значения....
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Пробачити можна все. Крім Зради.
Іди в опу гівно порохняве.
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от тока не надо ля ля - прокацапский осел, сопливый трус и клоун в Украине есть.... - больше никого.
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Да, но его выгнали в апреле прошлого года и оно сейчас ничто
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гуляй, кацапе - - не выношу портяночную вонь....
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Зеленский молодец!
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Княжицкий , поцелуй Зеленского в жопу , можешь вместе с Пепой .
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Зеленский слыгался с порошенком

Клоун переобулся в воздухе
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А я вижу, как порохло лег под власть)))
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"порохло" продолжает иметь и твого пуйла, беню ну и зелю в придачу
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вони вже давно змовилися як розводити недоумкуватих, аполітичних гоїв
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Княжицкий оселЗачем ему прирывать задницу барыге от уничтожения им и Гонтаревой банковской системы Украины! На мусорку!
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Жалкие, вонючие подтирки из ЕС помогли протащить ЗЕпредателю закон о розпродаже земли !
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А у тебя земля есть? По глазам вижу что нету! Так купишь!
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Голосування показує хто за європейсько-олігархічну Україну, а хто за расєйсько-олігархічну
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Я писал выше что Порошенко за богатую и счастливую Украину посколько богатеет Украина богатеет и Порошенко. Ты похоже украинский националист объясни мне тогда почему риторика о рынке земли у националистов и жопоюлеблоковцев (кремлёыских подстилок) одинаковая? Это что заблуждение или сознательная работа на кремль?
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пацаны-кацапсины, а на хера вам компьютер?
могли бы и через перегородку друг другу, шо голосом мявкнуть
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Неправильно прочитав ваш комент. Але Європою теж керують міжнародні ліберально-буржуазні, корпоративно-олігархічні структури. Це теж шлях у прірву
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дай Бог,щоб Україна і її народ теж впала в ту ж саму прірву,що німці з французами і т.д..
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Ну, так все ще попереду, зачекай. Захід трансформувався в період наступу буржуазного лібералізму. Це ідеологія торгашів, банкірів і маклерів. Його осовна заповідь- матеріальне збагачення, все в житті людини обгрунтовується вигодою і користю. Ситуація моделюється під інтереси олігархів і великого капіталу. Все це спрямоване на руйнування органічного буття націй, на тотальну глобалізацію з метою формувати суспільства-отари ("відкриті суспільства"- ДЖ.Сорос). Лібералізм врешті-решт зажене себе у безвихідь
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А в чем демократия и лиьерализм это шаг в пропасть? Если посмотреть то демократические страны выигрывают у тоталитарных режимов! Назови мне хоть одну страну где при толитарном режиме жили хорошо?
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Какую ответственность? Он никому ничего не должен. Он это уже говорил в самом начале своей каденции. Всем надо готовится к импичменту.
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Появилось сочетание ПОРОХОЗЕБИЛЫ. Кого теперь будут топить? ВОВА + СЛАВА + ПЕТЯ = КЛОУНЫ. Петя со Славой вступили в 95 квартал.
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появилось словосочитание "рыготюльки", которых надо уничтожить разом с зелей- все остальное твои больные фантазии У Зеленського був вибір: стати останнім президентом або бути відповідальним за Україну, він обрав друге, - Княжицький щодо закону про ринок землі - Цензор.НЕТ 8683
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Да беня ему отмашку дал, беня. Находятся еще идиоты, которые думают, что зеленка самостоятельный игрок...
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Беня своё наличными получит из бюджета страны. А МВФ снова лоханётся если деньги даст.
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МВФ никогда не лоханется.он свои проценты заберет
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Да беня ему отмашку дал, беня. Находятся еще идиоты, которые думают, что зеленка самостоятельный игрок...

Буратино был в ударе ,папа Карло его взял,
И поставил генералом, чтоб театром управлял...
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После нынешней власти страна опять превратится в разоренное гнездо. А вот новая пара аистов может и не прилететь....(с)
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...Вот вам и ширка- 21 уже года!..недолго музыка играла...земля, а точнее бабки нехилые на ней наварить теперь можна и некоторые другие шкурные свои вопросы порешать и пофигу все! ..ну где *** тот Пиночет бродит?!..они хер забили на нарид лоханутый, бабки-все! нарид-мусор!...эти неполных 2 лярда обещанных МВФом никакую погоду в экономике не сделают, если и дадут их даже то это, что слонику дробинка ..тут 50 и более лярдов вливать нужно и урядников подобрать квалифицированных..но кому это нужно на территории для загребания бабла? ..а кнюжицкие и иже с ними напоют дифирамб , потомственные холуи, те еще лизуны.. У Зеленського був вибір: стати останнім президентом або бути відповідальним за Україну, він обрав друге, - Княжицький щодо закону про ринок землі - Цензор.НЕТ 7854
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Даже читать эту хрень не собираюсь...ибо когда у очередного свино-говнюка отбирают корыто, оно становится павлином с куриной жопой!
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порохоботи отстрочили з проглотом у зєлєйобіків
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...и предотвращения хищения государства под видом возврата банков через коррумпированную судебную систему -

Сказал человек который 5 лет непосредственно участвовал в создании этой коррумпированной судебной системы.
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Так не вдалося ж очолити, ото й палає!)
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Які жахи розповідають жополизи аби виправдати злодійство господарів.
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Почитав до половини і зробив висновок що, тупішого брехуна знайти дуже важко. Що не фраза то, тупе кліше без будь якої хфантазії.
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Цей закон про землю потрібно було прийняти ще на початку 90-х.Совкодрочери трохи покричать та в кінці кінців замовкнуть.
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Земля це товар . Просто по факту - товар . Хто цього не визнає - живе в гімні і ніщіті , поки не визнає . Бо тоді збільшується капіталізація країни і ніщіта відступає .
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всі вони, хто вище, над тобою висрались - дебіли. Та ні - зебіли... Хоча і ні... Вони всі - тюльчині зажопи у *****.
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Виталий Дармиц Заводи теж стали товаром,ось тільки народу краще від того не стало.
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Капіталізація ? Це закінчення ЕПОХИ БІДНОСТІ ? У Зеленського був вибір: стати останнім президентом або бути відповідальним за Україну, він обрав друге, - Княжицький щодо закону про ринок землі - Цензор.НЕТ 5804
Скільки тобі за написання цього лайна платять?
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Голосование за закон о банках и закон о земле четко показывает, кто за европейскую Украину, а кто за олигархическую или пророссийскую. Источник: https://censor.net.ua/n3185699

Не треба локшину на вуха вішати - від приняття закону про землю пересічни громадяни України багатшими і заможнішими не стануть, такими стануть земельні спекулянти і олігархи, з цим законом треба було почекати 10 років. доки пересічні українці не почнуть заробляти хоч 800 євро в місяць У Зеленського був вибір: стати останнім президентом або бути відповідальним за Україну, він обрав друге, - Княжицький щодо закону про ринок землі - Цензор.НЕТ 455
У Зеленського був вибір: стати останнім президентом або бути відповідальним за Україну, він обрав друге, - Княжицький щодо закону про ринок землі - Цензор.НЕТ 6887
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Княжицкий, не кажи "Гоп", поки не перескочив!
Коли перескочив, не кажи "Гоп", поки не подивився куди вскочив.
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Княжицький- тупе брехло без креативу в голові, якого поставили вішати лапшу на вуха бидлу.
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Та ні, клоун як рив собі могилу, так і риє, тільки вже глибшу
За продаж землі у військовий час коли Московія воює з Україною і захопила частину ії території всі парламентарі будуть відповідати перед нащадками.

А може це закон щоб узаконити захоплення кацапами землі України(?) Депутати що скажете.
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хіба Ти маєш клаптик землі,котру в Тебе ще не захопили досі,але Ти нею не володієш і не обробляєш ?
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Когда что-то продают,хлеб,землю,Родину,то ни у продавца ни у покупателя гражданство и национальность не спрашивают.
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Княжицкому верю. Он не прислуживается - действует по совести.
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чтобы не возникло вопросов - зе-ишака терпеть ненавижу за то, что привёл к власти 73% последних гнид и подонков.
Но - надежда умирает последней - может попробует исправить что ещё можно успеть...
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хотя - не думаю что оно из правильности выбрало второй сценарий - просто тупо зассало за свою и родных шкуры...
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що воно меле ...закон про продаж землі ініціювала прорашка?..
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А до этого Княжицкий был в нарыфронте Яценюка,соратника Пети,который так стену и не построил и 7 лярдов где-то подевались,вот мог сеня и вернуть натыренные эти 7 лярдов в бюджет,и не надо было бы землю продавать и клянчить у МВФ,а если б ещё в конце 19 года зелень и Нафтогаз коболевский,человека шоколадного не отказались от суда с газпромом на 12 миллиардов бакинских,вообще была бы сказка с бюджеттом,вобщем ющенковские противсixи,приведшие в 10 году овоща,который позвал пуйла в 14 году ввести рашкинских вояк продолжают свою "миссию"!
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