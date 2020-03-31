 У Зеленского был выбор: стать последним президентом либо быть ответственным за Украину, он выбрал второе, - Княжицкий про закон о рынке земли

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил на странице в сети Facebook нардеп от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий.
"У нас финансовый кризис по двум причинам: непрофессиональное управления власти Зеленского и пандемия. Второе наложилось на первое. Бюджет пуст. Так что мы или входим в дестабилизацию, проигрываем войну, дерибаним страну между олигархами, или берем средства у МВФ. МВФ - единственный источник на сегодня. И структура, которая направляет Украину к европейской рыночной экономике с верховенством права. МВФ требовал закон о рынке земли по европейской модели и предотвращения хищения государства под видом возврата банков через коррумпированную судебную систему", - отметил нардеп.
Княжицкий добавил: "У Зеленского был выбор: либо стать последним президентом, дать страну на расхищение олигархам, которые привели его к власти, либо почувствовать собственную ответственность за Украину. Он, Слава Богу, выбрал второе".
Нардеп также подчеркнул, что закон о рынке земли фракция "Европейской Солидарности" поддержала только после учета ее принципиальных замечаний.
"МВФ никогда не говорил, какой именно закон он хочет. "Европейская Солидарность" хотела закон о рынке по европейской модели. Олигархи хотели разворовать для спекуляций государственные земли. Ответственные коллеги из Слуг народа прислушались к аргументам "Европейськой Солидарности". Наши условия были приняты", - отметил Княжицкий.
Напомним, ночью депутаты в Раде на внеочередном заседании проголосовали за законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".
Денис Єрмак отримав від свого брата Андрія Єрмака повноваження продавати посади у вищі ешелони влади країни.
Він продав портфель директора Адміністрації морських портів за 2 мільйони доларів.
А ще розпродав місця в Держгеокадастрі, міністерствах, Укргазвидобуванні, податковій, обласних адміністраціях і навіть у Першому Національному телеканалі.
Вхід у Lift ціною в 220 тисяч долларів
посада губернатора «нікому не потрібної» Тернопільської області.
Посада коштує 2-3 мільйони доларів, але родина Єрмака може зробити вам знижку, якщо будете носити «доляшку» з місцевого бізнесу.
Денис Єрмак має товариські відносини із Хасаном Насраллою, в минулому - секретарем ліванської воєнізованої організації «Хезболла».
В розмові про дороги Іраку, Денис згадав друга свого батька Бориса Михайловича Єрмака, який працював воєнним радником по лінії ГРУ в Афганістані.
ПО сьогоднішній день батько Єрмаків підтримує контакти с керівництвом ГРУ РФ. Він особисто знав керівника відомства Ігоря Коробова. Батько нині проживає у Москві, а син - у Києві ділиться згадками про посиденьки з представниками Хезболли.
За вказівкою Дениса Єрмака, Сергій Шумський працює над введенням на державні тендери (20 мільйонів і вище) Іранської будівельної компанії, яка перебуває під санкціями. Там готові платити Єрмакам відсотки.
Виграш тендерів буде забезпечувати Денис, а от Шумському поставлена задача обійти санкції
https://t.me/s/dermakua
а в штаны тебе тоже Зеленский насрал? И в подъезде на стены написал)))) Про петю ПАРАШУ забыл? ведь это он разграбил Украину и опустил её ниже плинтуса!! Это он и его банда вбрали кредиты МВФ и тырили их по оффшорам!!
Зеленский продажный клоун
Сцявик , лоллита и артрсь киданули лохоа
Іди в опу гівно порохняве.
Клоун переобулся в воздухе
могли бы и через перегородку друг другу, шо голосом мявкнуть
31.03.2020 15:39
Буратино был в ударе ,папа Карло его взял,
И поставил генералом, чтоб театром управлял...
Сказал человек который 5 лет непосредственно участвовал в создании этой коррумпированной судебной системы.
Скільки тобі за написання цього лайна платять?
Не треба локшину на вуха вішати - від приняття закону про землю пересічни громадяни України багатшими і заможнішими не стануть, такими стануть земельні спекулянти і олігархи, з цим законом треба було почекати 10 років. доки пересічні українці не почнуть заробляти хоч 800 євро в місяць
Коли перескочив, не кажи "Гоп", поки не подивився куди вскочив.
За продаж землі у військовий час коли Московія воює з Україною і захопила частину ії території всі парламентарі будуть відповідати перед нащадками.
А може це закон щоб узаконити захоплення кацапами землі України(?) Депутати що скажете.
Княжицкому верю. Он не прислуживается - действует по совести.
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Но - надежда умирает последней - может попробует исправить что ещё можно успеть...