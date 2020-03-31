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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Здоровье
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 Увеличение оплаты труда медиков начнется с апреля, - ОП

Оплата труда медиков должна быть увеличена как можно скорее.

Об этом шла речь на ежедневном селекторном совещании Президента Владимира Зеленского с представителями правительства и государственных ведомств, вовлеченных в предотвращение распространения коронавирусной болезни COVID-19, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Как отметили в ОП, на совещании был поднят вопрос защищенности медиков от инфицирования, а также предоставление им гарантий работы и соответствующей оплаты.

"Нам некогда ждать, медики уже работают на передовой, и оплата их труда должна быть соответствующей уже сейчас, а не через неделю или через месяц", - отметил Владимир Зеленский.

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"Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что увеличение оплаты труда медиков, как и индексация пенсий, начнется с апреля", - отметили в ОП.

Источник: https://censor.net.ua/n3185696
 
 
 Топ комментарии
 
"Пічнеться папізже... " Вобщем как всегда....
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При желании и при закрытых ведомостях можно сделать в апреле доплату за март. Пора бы уже привыкнуть, что у нас власть лицедеев. Производство лапши поставлено на поток.
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То есть, три мартовских недели карантина они работали и были инфицированы «за спасибо» ?!
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Тоесть щас они работали на халяву в марте месяце?
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но будет же прибвка, в апреле, будет, наверное, может быть
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"Пічнеться папізже... " Вобщем как всегда....
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а чего не с марта? ведомости не закрыты...еще можно успеть...
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При желании и при закрытых ведомостях можно сделать в апреле доплату за март. Пора бы уже привыкнуть, что у нас власть лицедеев. Производство лапши поставлено на поток.
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Я вообще предпочитаю горький шоколад. Это вы голосовали за сиропные обещания. И что? Получили дешевые тарифы, дешевый газ, пенсию как в Европе, или доллар стал по 8? Сравните хотя бы цены на продукты, как они изменились за год...... а зарплата ни на копейку не увеличилась.
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То есть, три мартовских недели карантина они работали и были инфицированы «за спасибо» ?!
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Бигборды вспомните про то, как весна придет - сажать будем. Ну и вопрос отпадет сам собой.
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В следующем холодная зима помешает, ну или снова теплая.
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Отрезать от министров и депутатов,-там есть откуда.
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Чистый популизм! 90% нынешних медиков - тупые, ленивые кретины. За что им повышать???? Повышать нужно тем, кто реально того достоин. Пациент должен решать кому сколько, а не тупо уравниловка и всем повысить.
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Хотите сказать, что 90% медиков голосовало за ЗЕленского? неправда!
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вот когда пациент будет сам платить за мед.услуги, вот тогда он и будет решать кому. а вот сколько - будут говорить те, кому он будет платить непосредственно
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Так же как комуналку обещали снизить всю зиму, по два раза в месяц и так и НЕ снизили?
Так же как и зарплаты учителям обещаля?
Так же как и после "грабительского Роттердама" обещали низкие цены на электрика и газ?

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Ребята, а кто вам сказал, что это обещалось с планами исполнить? Ну прям как дети малые. Збільшення оплати праці медиків почнеться з квітня, - ОП - Цензор.НЕТ 8591
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"Ребята" и не надеялись.
А вот 73% тыпилов - радостно за это голосовали!
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Почему завхозы с ОП подмеяет власть. Где законы в этой папуасии. Приучают к стадному инкстинкту есть пастухи и остальное быдло.Какой спрос с завхоза покажите ему его должностную инкструкцию и зеле тоже.
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Жлобы начинают доплачивать лишь тогда, когда других вариантов уже нет. Вместо того, чтобы заранее стимулировать медиков, они дождались пока медики начали массово увольняться
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Структура зп в этой системе: зп минималка + премия, причем это закреплено кол договором, который рядовому составу не показывают. Сама премия элемент шантажа сотрудников. Дополнительное финансирование только добавит премии этой мафии в лице руководства.
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таак, вовка )(уйло сделал чтоб военным платили более менее зарплату, короновирус сейчас медикам поможет, хм на очереди учителя, так глядишь очерердная катастрофа и им поможет
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Млять дефицит бюджета 200 млрд, умоляют о кредите МВФ, и притом они пенсии поднимаю и зарплаты. Я конечно за, только за чей счёт банкет? НБУ станок запустит?
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депутанам и чиновникам урезать надбавки, и нужно уже сейчас платить медикам..
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Вчасно ви прийшли до тями! Мою тітку з глибокої пенсії викликали до лікарні, позаяк лише ті хто вивчав змолоду "павку корчангіна" здатні до звитяги за такі гроші!!!!
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Когось із найспритніших клептоманів ковід таки задушив, якщо звільнилися грошові потоки!
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Беня!? Ето Бєня!!!! ))))))))) Гарного кабанчика зашкварили! **** некст?
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