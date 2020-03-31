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 Подтвержденных лекарств от нового коронавируса нет: АМКУ требует прекратить рекламу препаратов от COVID-19

Антимонопольный комитет Украины дал рекомендации производителям лекарств, рекламным холдингам и украинским телеканалам относительно рекламы лекарств от коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

"Распространение пандемии коронавируса COVID-19 с одной стороны мобилизует общины и страны, с другой - вызывает у нечестных предпринимателей желание заработать в условиях растерянности и недостаточной осведомленности части общества.

Как следствие - в комитет поступают запросы граждан о рекламе препаратов "от COVID-19". Такие "чудодейственные" свойства вакцин, лекарств, БАДов, диетических добавок можно увидеть в том числе и в рекламных блоках украинских телеканалов.

К сожалению, эти псевдорекламные объявления (так как настоящая реклама все же информирует о реальных свойствах продуктов) могут ввести потребителя в заблуждение, поскольку согласно официальной позиции Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения Украины, на сегодня нет подтвержденных лекарств от нового коронавируса", - сказано в сообщении.

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Таким образом, Антимонопольный комитет рекомендует производителям лекарств, рекламным холдингам и украинским телеканалам воздержаться от рекламы лекарственных средств, содержание которой касается лечения и / или профилактики коронавируса, без надлежащего обоснования в соответствии с действующим законодательством, в частности без наличия официальных рекомендаций Министерства здравоохранения Украины.

То есть, АМКУ требует от рекламодателей (производителей лекарств), рекламных холдингов (тех, кто создает рекламные сообщения и / или размещает их в СМИ) и телевидения (крупнейшего канала информирования населения) не создавать и не распространять рекламу, которая может вводить в заблуждение зрителя относительно способности лекарств предотвратить, или вылечить COVID-19.

В ведомстве также напомнили, что введение в заблуждение потребителя является нарушением Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции".

Полные тексты рекомендаций будут размещены на сайте АМКУ в ближайшее время.

Источник: https://censor.net.ua/n3185695
 
   
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Дійсно, що ліків та вакцинивід короновірусу поки нема. Але кожен може піднімати свій імунітет.
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Як показує практика ковід-19 косить навіть спортсменів. Імунітет це звичайно добре, але не панацея. Просто потрібно не піддавати свій організм небезпеці, виконувати вказівки по карантину. Спорт і шкідливі звички, тут уже нічого не спасе, не можна сьогодні почати займатися спортом, так само як прямо ось зараз кинуть пить і курить. Це мабуть навіть буде стресом для організму, шо те, шо інше. Бережіть себе і будьте здорові Подтвержденных лекарств от нового коронавируса нет: АМКУ требует прекратить рекламу препаратов от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2198
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а чего ж рада приняла какой-то закон о разрешении использования не сертифицированных препаратов для борьбы с коронавирусом?
противомалярийные, от СПИДа, туберкулеза и ревматизма предлагают широко использовать
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вуаля... мажьтесь звездочкой где-нибудь...
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