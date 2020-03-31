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 Украинцам на обсервации будут делать ПЦР-тесты на 5-6-й день: при отрицательном результате будут отправлять на самоизоляцию домой, - ОП

В Украине уже готово 61 заведение для обсервации украинцев, прибывающих из-за рубежа.

Об этом шла речь на ежедневном селекторном совещании Президента Владимира Зеленского с представителями правительства и государственных ведомств, вовлеченных в предотвращение распространения коронавирусной болезни COVID-19, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко отметил, что в эти объекты - гостиницы и санатории - уже направлены очки, костюмы и маски, которые защитят прибывших гостей.

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Дополнительно обсудили процедуру ротации прибывающих на обсервацию. Было решено, что им будут делать ПЦР-тесты на пятый-шестой день после вылета. При отрицательном результате, то есть отсутствии инфицирования коронавирусом, людей будут отправлять на самоизоляцию домой.

Источник: https://censor.net.ua/n3185694
 
 
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РПЦ-ПЦУ тести щоб попів в сраку цілували...
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Какие конкретно тесты планируют использовать, случайно не те, у которых вероятность обнаружения 30%?
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Уже готово 61 заведение.
Главное, что очень вовремя. Через месяц, наверное будет уже 100500 готовых заведений
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При негативному результаті людину будуть відправляти на самоізоляцію... З тестами, що завозить влада зелених клоунів, доводиться 4 чи 5 робити тестування щоб виявити коронавірус. 27.03.20 15:14 Поки чекав результат тесту, мій організм сам поборов коронавірус, - гравець баскетбольної збірної України Бобров
https://censor.net.ua/ua/news/3184880/********************************************************************************************************
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О, Боги!!! невже у когось мізки є!!! тримати людей 14 днів і платити за їх утримання чи тест після 5 днів - ціна може бути та сама. головне меньше мороки - протестували і хай самі за себе думають.
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Людям еще и повезло, им сделают тесты, будут следить за их здоровьем, вовремя все можно определить. Не то что тем, которые хотят сделать тест, но увы, никто не желает это делать, мол, сидите дома и не рыпайтесь.
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