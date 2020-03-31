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 Штрафы за массовые гулянки и пикники в зонах отдыха Киева составят от 1700 до 3400 грн, - Кличко

Во время карантина в Киеве за массовые гулянки и пикники на природе будут штрафовать на суммы от 1700 до 3400 гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конфренции.

Он отметил, что в отношении тех, кто устраивает массовые гулянки и пикники в парках и зонах отдыха, протоколы должна составлять полиция.

"Сейчас уже подключаются и коммунальные службы, работники благоустройства, муниципальная стража и другие службы. Они будут составлять протоколы и выписывать штрафы от 1700 до 3400 гривен за нарушение правил благоустройства. Тем, кому не дошло, что в городе введены ограничения", - добавил Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Носить маски - рекомендация, за их отсутствие в разрешенном месте полиция штрафовать не будет, - глава Департамента коммуникации МВД Шевченко

Напомним, ранее мэр Киева заявил, что за первое нарушение карантина, самоизоляции или обсервации будут штрафовать на 17 тыс. гривен, за второе - 34 000 гривен, за третье - уголовная ответственность.

Источник: https://censor.net.ua/n3185686
 
 
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Почему? Леня-космос ему не уступет. Песенки еще пел... Киевляне знают толк в этих идиотах
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Сначала докажи, что массовые, выбитый мозг
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Можно назвать короче - "штраф за тупость", или "штраф имени 73%"
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Сьогодні, коли гуляв із собакою, вперше побачив піший поліцейський патруль на своєму спальному хуторі у Дніпрі
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А за те, що по Києву пробки, бо повно автівок хто буде штрафувати?
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Если автiвки в масках, то за что штрафовать? Штрафы за массовые гулянки и пикники в зонах отдыха Киева составят от 1700 до 3400 грн, - Кличко - Цензор.НЕТ 3110

Штрафы за массовые гулянки и пикники в зонах отдыха Киева составят от 1700 до 3400 грн, - Кличко - Цензор.НЕТ 4487
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Штрафы за массовые гулянки и пикники в зонах отдыха Киева составят от 1700 до 3400 грн, - Кличко



Кличко: Нарушителям правил карантина грозит штраф от 17 до 34 тыс., а особо непонятливым - тюрьма



Штрафов за отсутствие масок и пикники во время карантина нет. С людьми проводят профилактические беседы, - спикер МВД Шевченко

и все это в 1 день, что происходит вообще?
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Виталька, как-то уже пытались запретить массовые встречи людей... и к чему это привело? Правильно, к стремительному размножению магазинов Рошен.
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