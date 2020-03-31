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 В Польше коронавирусом инфицированы более 2 тысяч человек, умерли - 31

Министерство здравоохранения Польши сообщило о 77 новых случаях заражения коронавирусом. Всего в стране инфицированы 2132 человека, 31 из них скончался.

Об этом сообщает "Польское радио", передает Цензор.НЕТ.

По данным министерства, в связи с эпидемией коронавируса были госпитализированы 1 900 человек. Более 106 тысяч человек находятся на карантине, еще свыше 163 тысяч людей были отправлены на карантин после возвращения в Польшу. Более 52 тысяч поляков находятся под эпидемиологическим надзором.

Заместитель главы Администрации президента Польши Павел Муха отметил, что количество зараженных пока ниже, чем предварительные оценки.

"Мы стараемся по возможности затормозить рост числа зараженных. Наверное, через две недели будет легче ответить, на каком этапе мы находимся", - добавил Муха.

Он призвал поляков соблюдать ограничительные меры, введенные правительством.

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Источник: https://censor.net.ua/n3185684
 
 
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то шо там - наростає?
Блін, ми - йдемо по шляху поляків після 2014-го... З великим запізненням, і все ж таки...
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Данные от других соседей:

12:01, 31 марта 2020В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса. В общей сложности по состоянию на 31 марта в стране выявлено 2337 случаев заражения коронавирусом
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НУЖНО СРОЧНО НАГЛУХО ЗАКРЫТЬ ГРАНИЦУ С БАЛАРУСЬЮ, ПОТОМУ ЧТО ТАМ ДАЖЕ НЕТУ КАРАНТИНА.
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Это Беларусь должна закрыть границу от Украины.
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Какой там карантин? Они водочку-баньку и в поле. И никакого карантина
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В Украине будет не меньше если проверить всех кого сейчас лечат от пневмонии.
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