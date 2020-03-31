 В Польше коронавирусом инфицированы более 2 тысяч человек, умерли - 31

Об этом сообщает "Польское радио", передает Цензор.НЕТ.

По данным министерства, в связи с эпидемией коронавируса были госпитализированы 1 900 человек. Более 106 тысяч человек находятся на карантине, еще свыше 163 тысяч людей были отправлены на карантин после возвращения в Польшу. Более 52 тысяч поляков находятся под эпидемиологическим надзором.

Заместитель главы Администрации президента Польши Павел Муха отметил, что количество зараженных пока ниже, чем предварительные оценки.

"Мы стараемся по возможности затормозить рост числа зараженных. Наверное, через две недели будет легче ответить, на каком этапе мы находимся", - добавил Муха.

Он призвал поляков соблюдать ограничительные меры, введенные правительством.

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