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 Все объекты для обсервации должны быть полностью готовыми и комфортными для людей, - Зеленский

В Украине уже готово 61 заведение для обсервации украинцев, прибывающих из-за рубежа.

Об этом шла речь на ежедневном селекторном совещании Президента Владимира Зеленского с представителями правительства и государственных ведомств, вовлеченных в предотвращение распространения коронавирусной болезни COVID-19, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Президент обратил внимание на то, что условия на объектах для обсервации должны быть комфортными для людей.

"Все пункты должны быть проверены, там должны быть необходимые условия для изоляции и обязательно - для комфортного проживания", - подчеркнул Глава государства.

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Все объекты для обсервации должны быть полностью готовыми и комфортными для людей, - Зеленский 01

Секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко отметил, что в эти объекты - гостиницы и санатории - уже направлены очки, костюмы и маски, которые защитят прибывших гостей.

Дополнительно обсудили процедуру ротации прибывающих на обсервацию. Было решено, что им будут делать ПЦР-тесты на пятый-шестой день после вылета. При отрицательном результате, то есть отсутствии инфицирования коронавирусом, людей будут отправлять на самоизоляцию домой.

Был поднят вопрос защищенности медиков от инфицирования, а также предоставление им гарантий работы и соответствующей оплаты.

"Нам некогда ждать, медики уже работают на передовой, и оплата их труда должна быть соответствующей уже сейчас, а не через неделю или через месяц", - отметил Владимир Зеленский.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что увеличение оплаты труда медиков, как и индексация пенсий, начнется с апреля.

Председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко отметил, что пассажиропоток снизился вдвое, и очередей на границе уже нет.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что в условиях карантина уменьшилось количество преступлений и дорожно-транспортных происшествий.

Источник: https://censor.net.ua/n3185682
 
 
 Топ комментарии
 
ой-вей, не надо ваших майсів.
Вже зараза розповзлася по теренах України, ваші обсєрвації до тухеса
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Только бла...бла...бла.....должны. трындеть не мешки ворочать...кто, где когда подготовил? Параллельная Украина в балдах новой власти продолжается.
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помиляєтеся, треба казати - мамма рімма))
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помиляєтеся, треба казати - мамма рімма))
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ой-вей, не надо ваших майсів.
Вже зараза розповзлася по теренах України, ваші обсєрвації до тухеса
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Солдатские брезентовые палатки и буржуйки.Дневальный мед брат в азк
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Только бла...бла...бла.....должны. трындеть не мешки ворочать...кто, где когда подготовил? Параллельная Украина в балдах новой власти продолжается.
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Все правильно.А люди-это зеля и квартал с ермаками.
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Все объекты для обсервации должны быть полностью готовыми и комфортными для людей, - Зеленский - это тот случай когда слова ни к чему не обязывают. (Собака лает - ветер носит)
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а маски должны были быть без скотских накруток... Все объекты для обсервации должны быть полностью готовыми и комфортными для людей, - Зеленский - Цензор.НЕТ 166но они оказались несознательные какие-то.... Все объекты для обсервации должны быть полностью готовыми и комфортными для людей, - Зеленский - Цензор.НЕТ 166
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вот вроде и правильно сказал... да только пандемия уже с декабря прошлого года...
дорога ложечка к обеду...а украденная золотая - всегда!
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Дякуємо, дужже дякуємо, спасітєль чілавєков.
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Это надо было делать сразу, теперь уже поздно, теперь целуй каждого приехавшего лично, природа сама решит, стоит такому идиоту жить или нет.
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Ты ж Кончезаспу обещал Володя!
Из всего обещанного,...вернул только заробитчан.
И гЫде твои анализы с стадиона?
Твои зЭленыЙе шота совсем приуныли!
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Сонце должно вставати на сході. Всім ясно? Я провірю!
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"должны быть" ))))))
капитан очевидность ))) или клоун???
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Та бестолку эти "объекты для обсервации" после того, как "под личное обязательство" заспутили в страну десятки тысяч, половина из которых - конченые долба%бы, которые и не думают себя в чем-либо ограничивать.
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А за чей счёт эта забота о людях? Обойдётся этот банкет в копеечку, а в бюджете дыра и нарастать будет
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