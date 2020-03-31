 Все объекты для обсервации должны быть полностью готовыми и комфортными для людей, - Зеленский

Об этом шла речь на ежедневном селекторном совещании Президента Владимира Зеленского с представителями правительства и государственных ведомств, вовлеченных в предотвращение распространения коронавирусной болезни COVID-19, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
Президент обратил внимание на то, что условия на объектах для обсервации должны быть комфортными для людей.
"Все пункты должны быть проверены, там должны быть необходимые условия для изоляции и обязательно - для комфортного проживания", - подчеркнул Глава государства.
Секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко отметил, что в эти объекты - гостиницы и санатории - уже направлены очки, костюмы и маски, которые защитят прибывших гостей.
Дополнительно обсудили процедуру ротации прибывающих на обсервацию. Было решено, что им будут делать ПЦР-тесты на пятый-шестой день после вылета. При отрицательном результате, то есть отсутствии инфицирования коронавирусом, людей будут отправлять на самоизоляцию домой.
Был поднят вопрос защищенности медиков от инфицирования, а также предоставление им гарантий работы и соответствующей оплаты.
"Нам некогда ждать, медики уже работают на передовой, и оплата их труда должна быть соответствующей уже сейчас, а не через неделю или через месяц", - отметил Владимир Зеленский.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что увеличение оплаты труда медиков, как и индексация пенсий, начнется с апреля.
Председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко отметил, что пассажиропоток снизился вдвое, и очередей на границе уже нет.
Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что в условиях карантина уменьшилось количество преступлений и дорожно-транспортных происшествий.
Вже зараза розповзлася по теренах України, ваші обсєрвації до тухеса
дорога ложечка к обеду...а украденная золотая - всегда!
Из всего обещанного,...вернул только заробитчан.
И гЫде твои анализы с стадиона?
Твои зЭленыЙе шота совсем приуныли!
капитан очевидность ))) или клоун???