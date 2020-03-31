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 Во Львове экспресс-тесты выявили коронавирус у двух водителей общественного транспорта

Два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией во Львове зафиксировали во время проведения экспресс-тестов. Результаты отправлены в лабораторию для подтверждения.

Об этом сообщили во Львовском городском совете, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что оба случая заболевания были выявлены у водителей общественного транспорта. Результаты отправлены в лабораторию для проведения ПЦР диагностики.

"Сегодня по состоянию на 12 часов мы получили положительный экспресс-тест у наших двух водителей АТП-1. Мы их всех направляем на ПЦР-тестирования, потому что тогда уже будет 100-процентный результат. Люди полностью изолированы, транспорт идет на повторную дезинфекцию", - сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

При этом мэр Львова уверен, что после проведения тестирования количество случаев заболевания будет расти.

"Я убежден, что если мы в дальнейшем будем тестировать людей, то количество инфицированных будет расти. Часто молодые люди болезнь могут переносить легко, но беда в том, что если они инфицируют людей старшего возраста или людей, которые имеют хронические заболевания, здесь уже нужно другое лечение", - сказал он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3185679
 
 
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ну это считай уже полгорода потенциально заражены. Теперь уже не нужды в тестах, если чихаешь и ощущаешь себя плохо - сразу исходи из того, что у тебя корона. Сразу самоизоляция и отслеживание самочувствия. Звонок на горячую линию и т.д.
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Конечно корона, из-за небывалых карантинных мер другие менее цепкие орви просто перестали распространяться.
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При короне не чихают... При короне сухой кашель... И без соплей...
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Оце дійсно кепська новина: уявляєте, яку кількість пасажирів могли заразити ці два водія?. Хоча вони, скоріш за все, самі заразилися на маршруті.
Висновок: тетсування людей, що задіяні в сфері обслуговування, треба проводити повсякчасно.
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А триппера у них не обнаружили ?

Люди, вы с ума сошли. Вирус кори в десять раз более заразен эта макарона. Почему вы не вводили ЧС, не закрывали границы и метро все предыдущие годы ?
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А тому, ідіоте, що від кору є вакцина і ліки! А від цієї зарази ні вакцини ні ліків НЕМА! І перестань вже тут волати придурку, що то все жарт. Ніякий то не жарт, бо від нього вмирають тисячами на добу. І, до речі, це на до дачу до смертей з інших причин - серцевих. онко і т.д.
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В нас є вакцини від тубіку і шо? Там статистика страшна, тільки усі мовчать.
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Щаз водители начнут массово увольняться, а они думали возить по 50-80 человек в маршрутке это все шуточки
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