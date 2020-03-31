 Глава ОП Ермак сегодня проведет онлайн-брифинг

Брифинг начнется в 15:00 и продлится 40 минут, его трансляция будет на странице ОП, передает Цензор.НЕТ.
Журналистам предлагают задавать вопросы Ермаку в комментариях к анонсу брифинга на странице ОПУ в Facebook. Вопросы должны збыть заданы в формате "название СМИ, вопрос", на их регистрацию отвели два часа.
"Онлайн-брифинг будет проходить максимально открыто и прозрачно. Все вопросы, на которые будет отвечать руководитель Офиса президента, будут транслироваться на экране во время брифинга", - говорится в сообщении.
Напомним, в воскресенье, 29 марта, Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.
Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.
Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.
САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.
ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).
Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.
https://www.youtube.com/watch?v=WrQVuZryaW4
...
Зеля, понятное дело будет держать за него потные кулачки....
І чи мав він як голова ОП право щось там у Мінську підписувати?!!
потому что украинцев он за людей не считает..
**********
Хоче особисто оголосити про свою відставку на лайно-брехінгу? )))
Про це лейтенант запасу ЗСУ Орест Каракевич заявив під час брифінгу у Верховній Раді, передає Еспресо.
«Ми провели своє розслідування по заявах пана Єрмака і Новікова, що їхні рідні брати були вбиті на Донбасі внаслідок війни. Я одразу зайшов на сторінку до Дениса Єрмака і виявив, що він живий. Зокрема, 1 листопада цього року запостив фото Айдару. Ми з ним перетинались у 2015 році, у батальйоні Айдар. Він там не служив, служив в іншому підрозділі. Патріотично настроєний, до нього немає претензій. Факт - він живий», - заявив Каракевич.
За його словами, Ігор Новіков особисто написав коментар до посту Романа Кулика, що Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/radniki-zelenskogo-zbrehali-pro-zagiblih-na-donbasi-brativ--639734.html
***
під'Ермак
Ась, зебилы и тимошонки, как вы выкрутитесь, обсосы?
подружки-секретарши потерпевшего, поясните коллеге, что такое цугцванг..
у чувака просто талант вступать в говно))))
вот что бывает , когда нет мозгов и порядочных мудрых соратников))))
интересно, какую лапшу эта шалупень дерьмак будет вешать журнашлюхам на уши?))))
интересно а членограй кто? )))) лох или нелох?))))
я в шоке , это какой то сюр.