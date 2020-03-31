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Все про:Ермак Андрей (196) Офис Президента (297)

 Глава ОП Ермак сегодня проведет онлайн-брифинг

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во вторник, 31 марта проведет онлайн-брифинг.

Брифинг начнется в 15:00 и продлится 40 минут, его трансляция будет на странице ОП, передает Цензор.НЕТ.

Журналистам предлагают задавать вопросы Ермаку в комментариях к анонсу брифинга на странице ОПУ в Facebook. Вопросы должны збыть заданы в формате "название СМИ, вопрос", на их регистрацию отвели два часа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ направила в ГБР рапорт о совершении Леросом преступления, - адвокат Найем

"Онлайн-брифинг будет проходить максимально открыто и прозрачно. Все вопросы, на которые будет отвечать руководитель Офиса президента, будут транслироваться на экране во время брифинга", - говорится в сообщении.

Глава ОП Ермак сегодня проведет онлайн-брифинг 01

Напомним, в воскресенье, 29 марта, Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

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САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Источник: https://censor.net.ua/n3185678
 
 
 Топ комментарии
 
цирк на дроти...В суде брифинг проводи.
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Только увидел фамилию Ермак прочитал глава ОПГ
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Розповість , як став мародером -свинарчуком у зе сцкуна
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цирк на дроти...В суде брифинг проводи.
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Только увидел фамилию Ермак прочитал глава ОПГ
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Краще з коронавірусного відділення інфекційки Глава ОП Ермак сегодня проведет онлайн-брифинг - Цензор.НЕТ 4577 Глава ОП Ермак сегодня проведет онлайн-брифинг - Цензор.НЕТ 4577
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з інфекційної камери, потребую гарантію згнивання ,заживо
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У тюрмі брифінгу - це допит. Сіл і ставлять запитання - підозрюваний відповідає.
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Нападать используя власть - главная форма защиты.
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Відкрито та прозоро,мы уже видели на пленках Героса Куда еще прозоріше. Ваша команда СН на выборах говорила избирателям, что обличители взяточников получат 10% от взятки, а Леросу - предлагают от 5 до 8 лет тюрьмы, Вдумайтесь,не взяточнику Денису Ермаку,а обличителю Геросу От этого позора Ермаку с его братцем, не отмыться никогда,никакие брифинги не помогут.......только отставка одного и нары для другого.
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Сейчас будет публичная порка Лероса в назидание остальным. Многие задумаются перед тем, как что-то публиковать.
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Єрмак навіть гірше лайно ніж Богдан, хоча той пробив дно.
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А смысл? Он же просто флешку передал. Тогда надо сразу Богдану.
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1.предатель. 2. самозванец-вице президент. 3.корупционер, жулик. 4. убитый горем лжец, потерявший на Донбассе брата.....Что еще нового он о себе хочет рассказать?
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Из суда, из стеклянной клетки, я надеюсь?
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терплячий у нас нарiд. на кол вражину за все проделки - то и будет "брифинг"...
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Порошенко "вбив" рідного брата ( 1+1)! а Єрмак-похоронив живих братів! Оце так так!
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а что за педофил к пионэру пристроился? Это точно в СиСиСиПи случилось? Там же секса не было...
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послушаем что расскажет папик-2 Зеленского.... Глава ОП Єрмак сьогодні проведе онлайн-брифінг - Цензор.НЕТ 892
Зеля, понятное дело будет держать за него потные кулачки....
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Якби у нас були журналісти - вони б ігнорували це лайно і його "онлайн-локшину"...
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Велике прохання до журналістів: запитайте у цього шахрая, а чи знає він свої посадові обов'язки?
І чи мав він як голова ОП право щось там у Мінську підписувати?!!
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Хай мене бог милує!!! єрмачела тобі не соромно до людей виходити?!!!!
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нет
потому что украинцев он за людей не считает..
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Цікаво якщо він тільки собі сепукку зробить - все решня фігня ...
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Буде опровержениє?Цікаво які байки нам порозказує ось цей засланий козачок??
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Глава ОП Ермак сегодня проведет онлайн-брифинг

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Хоче особисто оголосити про свою відставку на лайно-брехінгу? )))
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Під час спілкування із Куртом Волкером - спеціальним представником Держдепу США з питань України - помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак та радник-футуролог Ігор Новіков розповіли про начебто загибель та поранення своїх родичів під час війни на Донбасі, й звинуватили в цьому попереднього президента Петра Порошенка. Їхні слова виявилися неправдивими.

Про це лейтенант запасу ЗСУ Орест Каракевич заявив під час брифінгу у Верховній Раді, передає Еспресо.

«Ми провели своє розслідування по заявах пана Єрмака і Новікова, що їхні рідні брати були вбиті на Донбасі внаслідок війни. Я одразу зайшов на сторінку до Дениса Єрмака і виявив, що він живий. Зокрема, 1 листопада цього року запостив фото Айдару. Ми з ним перетинались у 2015 році, у батальйоні Айдар. Він там не служив, служив в іншому підрозділі. Патріотично настроєний, до нього немає претензій. Факт - він живий», - заявив Каракевич.

За його словами, Ігор Новіков особисто написав коментар до посту Романа Кулика, що Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/radniki-zelenskogo-zbrehali-pro-zagiblih-na-donbasi-brativ--639734.html
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вова, що скажеш - Тем временем канал "д'Ермак" продолжил выкладывать компромат на Ермаков. Причем среди записей были фрагменты не только о коррупции, но и о порочащих связях. "Денис Ермак имеет товарищеские отношения с Хасаном Насраллой, в прошлом - секретарем ливанской военизированной организации "Хезболла", - сообщил канал утром 30 марта. - По сегодняшний день отец Ермаков поддерживает контакты с руководством ГРУ РФ. Он лично знал руководителя ведомства Игоря Коробова. Отец нынче проживает в Москве, а сын - в Киеве делится воспоминаниями о посиделках с представителями Хезболлы".
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А что, должности еще остались свободные ?
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онлайн...))) ховайся скоріше, ділок.
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"думал, что это ДНО, когда снизу постучали".....
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По сегодняшний день отец Ермаков поддерживает контакты с руководством ГРУ РФ. Он лично знал руководителя ведомства Игоря Коробова. Отец нынче проживает в Москве - канал д'Ермак.
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канал дЕрмак - Это та перспектива, которая стоит сейчас перед Зеленским. Он должен догадываться также, что о компромате на семью Ермаков, включая подозрения в коррупции и связях с ГРУ РФ и Хезболлой, уже отправлены сообщения из посольств в столицы ведущих западных держав. И еще один вопрос должен беспокоить Зеленского: не является ли вся эта операция против Ермака не просто внутриукраинской разборкой, а попыткой кого-то из сильных западных игроков обезопасить Украину от тлетворного влияния Кремля. И какая ответка ждет самого Зеленского, если он сделает вид, что не понял этот намек.
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Будет пинать Героса, рассказывать о том что брат погиб не говорил, и вообще это все происки Пороха и Госдепа, даже старого поломанного Мерседеса нет, а кто будет говорить, что есть тем займется Годзила ген-прокурор.
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Я не знаю жодного випадку в Україні, щоб злодій визнав себе злодієм, добровільно подав у відставку і віддав себе в руки правосуддя. Може почнеться з цього?
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с какой стати? ему моника орден выпишет )))
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Подтявкулы престаркуватой Джули, скатите же ка, почему Джуля ВЫСТУПАЕТ И АГИТИРУЕТ ПРОТИВ АНТИКОЛОМОЙСКОГО ЗАКОНА?!

Ась, зебилы и тимошонки, как вы выкрутитесь, обсосы?
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Да, спалилася Юля... Якби вона була саме проти МВФ (а не за Бєню), то могла б просто обмежитися виступом проти земельного закону!
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Во первых, эту гниду уволить, а во вторых, он должен оказаться надолго за решеткой!!!
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Отстранить от должности на время расследования и посадить.
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Была бы совесть и честь то Ермак бы застрелился уже или ушел бы в отставку... но у нас с совковых времен чиновники и политики врут до последнего вздоха, ихтамнеты среди нас!!! ПОЗОР власти неспособной самоочищаться!!!
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Козак Ермак будет очередную лапшу ЗЕбильному лохорату вешать.
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альфонс оказался тупее "блондинки"..
подружки-секретарши потерпевшего, поясните коллеге, что такое цугцванг..
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а какие полномочия у Ермака, что он проводит встречи с послами, дает пресс-конференции? Он же глава офиса, то есть обеспечивает работу офиса - кофе, бумага, расписание.
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Шо происходит? Этот гавнюк должен показания давать а не брифинги. Зеля начинает откровенно ссать в глаза...кагбы ветер не подул и не обоссался...
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пельмени на уши ,а злая девочка рядом будет или ги ги бубочка не сдаёт в аренду...шобла ****
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Ну про то, что это настоящие записи ещё ни один подозреваемый не сказал , а про то что "нарезка", "подделка" и вырвано из контекста все и так знают.
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пипец, бубочка опять в говне по самые не балуй )))))
у чувака просто талант вступать в говно))))
вот что бывает , когда нет мозгов и порядочных мудрых соратников))))
интересно, какую лапшу эта шалупень дерьмак будет вешать журнашлюхам на уши?))))
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Чего все так разволновались? Ну торгует госдолжностями, что в этом плохого?
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якщо яйця є у ермака, то піде у відставку... а якщо ні, то лайно на усе життя собі обере!!!! смерть ворогам України!!!!
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Ермак - на задании. Решение о добровольной отставке Ермака с должности главы ОПУ (ЗЕ) может быть принято только ГРУ ГШ ВС РФ. Или ФСБ.
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завхоз бубочки дерьмак рулит вместо членограя?
интересно а членограй кто? )))) лох или нелох?))))
я в шоке , это какой то сюр.
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Главный вопрос который ему надо задать - за скролько он продал Украину?
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А должен давать показания следователю.
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Что бы этот бессовестный подлец не трындел - там не будет ни капли правды
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Геруса сделают предателем и агентом . а дЕрмак обелит себя так .что половина будет лобызать ему тапки и пустит слезу .НарИд поверит , нарИд -лох .
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Якщо брифінг буде проводитись не з КПЗ,то тоді це хєрня,а не брифінг...
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