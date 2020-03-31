 Кличко: Нарушителям правил карантина грозит штраф от 17 до 34 тыс., а особо непонятливым - тюрьма

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Мэр города отметил, что особо непонятливым грозит уголовная ответственность.

"Ответственность за нарушение режима карантина, самоизоляции или обсервации будет следующей. Первое нарушение - штраф 17 000 гривен. Второе нарушение 34 000 гривен. Те, кто совсем не понимают и нарушают правила третий раз - уголовная ответственность", - заявил Кличко.

Читайте также: Штрафов за отсутствие масок и пикники во время карантина нет. С людьми проводят профилактические беседы, - спикер МВД Шевченко