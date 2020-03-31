 Кличко: Нарушителям правил карантина грозит штраф от 17 до 34 тыс., а особо непонятливым - тюрьма

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
Мэр города отметил, что особо непонятливым грозит уголовная ответственность.
"Ответственность за нарушение режима карантина, самоизоляции или обсервации будет следующей. Первое нарушение - штраф 17 000 гривен. Второе нарушение 34 000 гривен. Те, кто совсем не понимают и нарушают правила третий раз - уголовная ответственность", - заявил Кличко.
Ты предъявил пулю. Я поинтересовался материалом, не из говна ли. Потому что очень часто на диванах льют пули из говна. Не?
Эльдорадо здесь и сейчас...
Когда и внукам останется....
Когда день на дежурстве - семью 5 лет кормит....
а где ты мусоров видело в Украине??
дитя
иди учи уроки
карантин не каникулы
и пусть тебе мамка или папка жопу вытирает
а то гамно на вентилятор летит
то нужно 170000
а повторно 500000
и будут сидеть дома или где скажут
шо слива в жопе
На сайте КГГА выложен полный список ограничительных мер, который заканчивается сегодня, кстати. Касается предприятий, учреждений и их руководителей.
Каких либо ограничений относительно обычных граждан я там не нашел. (обязательное наличие маски, ограничение выходов наружу...)
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