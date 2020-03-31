 Людей с воспалением легких в Киеве начали тестировать на коронавирус, - Кличко

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы начали тестирование всех пациентов с диагнозом "воспаление легких", потому что во многих случаях осложнением перенесенного заболевания является именно поражение легких", - сказал Кличко в ходе онлайн-брифинга во вторник.
а вот статистика заразившихся и выздоровевших-нет.
впрочем,на процесс излечения это никак не повлияет
Начали ?!
Розкажіть йому, будь ласка, що у Європі в осередках захворювання тестували усіх подряд, щоб заздалегідь виявити носіїв та осіб на первинних стадіях захворювання. А потім це робили повторно. Уявляєте, яка кількість тестів була задіяна?
Але про що це я. Нашим чинушам було замало часу, щоб підготуватися: усього два місяці пройшло з моменту, коли Китай оголосив про епідемію.
Може, Ви й праві
Китайці дали інформацію після досліджень, що в одужавших продовжується розповсюдження вірусні від 3 до 8 діб. Тому є рекомендації щодо продовження самоізоляції навіть одужавших людей.
Мене не відпускає думка, що це все ж бойовий вірус, штучно створений, не схожий за показниками тривалості збереження та ураження з іншими
исключения не отменяются, конечно...
температурщиков в первую очередь и быстрее надо все ето делать,
а не после пожара гидрант подключать....