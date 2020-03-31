 52 случая COVID-19 подтверждены в Киевской области, подозрение на коронавирус имеют 184 человека, - ОГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

18 - в Обуховском р-не, пгт Козин, с. Романков (в том числе 2 ребенка); 10 - в Киево-Святошинском р-не, г. Вишневое, г. Боярка, с. Лесники, с. Гатное, с. Дмитровка, с. Софиевская Борщаговка; 4 - в г. Борисполь; 3 - в г. Белая Церковь; 3 - в г. Бровары; 2 - в г. Обухов; 2 - в г. Ирпень; 2 - в Васильковском р-не, с. Рославичи; 1 - в Бориспольском р-не, с. Гнедин; 1- в г. Ворзель; 1 - в г. Гостомель; 1 - в г. Буча; 1 - в Белоцерковском р-не, с. Фурсы; 1 - в Броварском р-не, с. Зазимье; 1 - в Ставищенском р-не, с. Ставище; 1 - в Макаровском р-не, с. Мостыще.

Из них на стационарном лечении 19 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) 38.

Выздоровела одна 21-летняя девушка из г. Бровары.

Умерли двое мужчин: 49 лет (Макаровский р-н) и 47 лет (г. Белая Церковь).

По возрасту заболевших:



1 - 10 лет - 3,8%;

11 - 20 лет - 3,8%;

21 - 30 лет -7,7%;

31 - 40 лет - 25%;

41 - 50 лет - 38,5%;

51 - 60 лет -19%;

70+ лет - 1,9%.

Подозрение на коронавирус имеет 43 жителя Обуховского района, 35 - Киево-Святошинского, 30 - Ирпеня, 25 - Броварского района, 18 - Бориспольского, 9 - Вышгородского, 5 - Макаровского, 3 - Фастовского района, 3 в с. Коцюбинское, по 2 - в Буче, Белой Церкви, Васильковском и Бородянском районе, и по 1 в Барышевском, Рокитянском, Белоцерковском и Яготинском районе, а также 1 случай в пгт Ворзель.

Установленно медицинское наблюдение за 567 контактными лицами.

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