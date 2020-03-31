 Штрафов за отсутствие масок и пикники во время карантина нет. С людьми проводят профилактические беседы, - спикер МВД Шевченко

Об этом сообщил hromadske спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что медицинские маски являются лишь рекомендацией от властей, а при их отсутствии полиция может лишь провести профилактическую беседу.

"Профилактические беседы - это один из главных инструментов соблюдения требований карантина, который безусловно используют органы правопорядка", - рассказал Шевченко.

Что касается пикников в зонах отдыха и скверах, за это тоже никто не будет штрафовать. Но в МВД не исключают такую возможность в будущем.

Смотрите также: В Киеве выявили 5 новых случаев COVID-19, всего подтверждены 107 случаев, - Кличко. ВИДЕО