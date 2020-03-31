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 Штрафов за отсутствие масок и пикники во время карантина нет. С людьми проводят профилактические беседы, - спикер МВД Шевченко

За отсутствие медицинских масок и шашлыки во время карантина пока не будут штрафовать, но такая возможность не исключается.

Об этом сообщил hromadske спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что медицинские маски являются лишь рекомендацией от властей, а при их отсутствии полиция может лишь провести профилактическую беседу.

"Профилактические беседы - это один из главных инструментов соблюдения требований карантина, который безусловно используют органы правопорядка", - рассказал Шевченко.

Что касается пикников в зонах отдыха и скверах, за это тоже никто не будет штрафовать. Но в МВД не исключают такую возможность в будущем.

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Источник: https://censor.net.ua/n3185668
 
 
 Топ комментарии
 
я теж проводив профілактичні бесіди з роз'ясненням, чому не слід голосувати за Зеленського
і шо - вони послухали?
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Штраф, дубинка и разъяснения работают гораздо лучше, чем просто разъяснения.
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рАсия к карантину готова ! Штрафов за отсутствие масок и пикники во время карантина нет. С людьми проводят профилактические беседы, - спикер МВД Шевченко - Цензор.НЕТ 3281
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я теж проводив профілактичні бесіди з роз'ясненням, чому не слід голосувати за Зеленського
і шо - вони послухали?
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Вчора бачив як двоє пенсів перли мішок цукру кравчучкою.
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оштрафуйте тогда П. Пантелеева из КГГА за распространение лживой информации
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Если человек сидит и срет на лестничной клетке в подъезде его нужно лупить палкой,а не проводить профилактические беседы.Ибо нельзя,нельзя это делать!
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Штраф, дубинка и разъяснения работают гораздо лучше, чем просто разъяснения.
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Пуля очень многое меняет в голове даже если попадает в задницу.Аль Капоне.
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А зі мною не проводили в Приваті бесіду, просто не пустили. Маски, до речі, пошила на всю сім"ю. Але, за звичкою, в той день не взяла з собою.
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за пикники не стоит штрафовать, вирус всё разложит по полочкам - умные выживут а глупый, ну что с него взять.
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дайте суки маски по адекватній ціні а потім штрафуйте маланці хрєнові...
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Тільки що бачив на вулиці патруль з трьох поліцаїв, але до людей не чіплялись.
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Не мешайте естественному ходу эволюции, ментодятлы !
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Не чіпайте їх, це Зебіли. У них все па-пріколу.
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