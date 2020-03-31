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Все про:Минэкономразвития (533) Петрашко (7) рынок земли (139)

 Минэкономразвития создаст рабочую группу по запуску рынка земли

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины планирует создать специальную рабочую группу по запуску рынка сельскохозяйственных земель.

Об этом сообщил министр развития экономики Игорь Петрашко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт министерства.

"Сейчас наша главная задача - подготовиться к открытию рынка земли и создать все необходимые условия для того, чтобы фермер получил доступ к кредитным ресурсам, не допустить рейдерства и установить такие правила игры, которые бы позволили создавать новые рабочие места на земле и развиваться аграрному сектору. Мы начинаем консультации с аграриями и создаем специальную рабочую группу по имплементации этого закона", - сообщил министр.

Отмечается, что рынок сельскохозяйственной земли в Украине должен запуститься поэтапно. Сначала, с 1 июля 2021 года, земельные паи разрешат продавать и покупать только гражданам Украины (физическим лицам). Общая площадь земли, которой разрешено будет владеть составит до 100 гектаров. Компании и юридические лица смогут приобретать землю с 1 января 2024 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ключевые положения закона о рынке земли: 100 га в одни руки в первые 2 года, право арендаторам на выкуп без торгов и референдум по допуску иностранцев

Напомним, Рада проголосовала закон о продаже земли.

Источник: https://censor.net.ua/n3185666
 
 
 Топ комментарии
 
Это не рынок это захват земли без войны и сдача нац интересов.
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Это сейчас самая главная проблема? все слуги уроды Кощеи бессмертные, их семьи?
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Это не рынок это захват земли без войны и сдача нац интересов.
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Порохоботы получились тоже не очень. Зеля=порох
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чего на сделаешь. только бы не посадили и не конфисковали.
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дЭбылятко , что зрада лютая не отпускает ? выпей яду , может попустит . Да и воздух без тебя чище станет .
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У зелебєнєй тепер розв"язані руки. Налєтай-навались, покупай живопись.
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Это сейчас самая главная проблема? все слуги уроды Кощеи бессмертные, их семьи?
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Украинские барыги никогда не дадут нормальной цены за землю.Я свою попридержу.Когда костлявая рука голода охватит Землю.А нашим фермерам надо переходить на эконмные варианты полива и обработки почвы,ибо засухи всё больше и больше.И государство должно поощрять.Зимой нужно уменьшать генерацию ГЭС ,и запасать воду в водохранилищах под завязку.Расширять мережу поливных водопроводов на основе пластиковых труб большого диаметра.Поэтому для простых фермеров государство должно строить пластиковые водоводы,как автомагистрали
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На землю они планируют сделать налог, людей специально доводят методично годы, чтобы отжать все за бесценок, а способ в стране без законов и судов они найдут.
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Пролетарий пролетает Мінекономрозвитку створить робочу групу щодо запуску ринку землі - Цензор.НЕТ 5914 Ваучер оказался пшыком, а земля это бабло.Кто за копейки продаст сейчас а кто по реальной цене, позже.Тысячи пайщиков ждут не копеечных подачек от арендаторов а реальных денег.
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історично склалося так, що хто зазіхав на землю українську, той в неї й потрапляв.
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