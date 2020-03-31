 Минэкономразвития создаст рабочую группу по запуску рынка земли

Об этом сообщил министр развития экономики Игорь Петрашко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт министерства.

"Сейчас наша главная задача - подготовиться к открытию рынка земли и создать все необходимые условия для того, чтобы фермер получил доступ к кредитным ресурсам, не допустить рейдерства и установить такие правила игры, которые бы позволили создавать новые рабочие места на земле и развиваться аграрному сектору. Мы начинаем консультации с аграриями и создаем специальную рабочую группу по имплементации этого закона", - сообщил министр.

Отмечается, что рынок сельскохозяйственной земли в Украине должен запуститься поэтапно. Сначала, с 1 июля 2021 года, земельные паи разрешат продавать и покупать только гражданам Украины (физическим лицам). Общая площадь земли, которой разрешено будет владеть составит до 100 гектаров. Компании и юридические лица смогут приобретать землю с 1 января 2024 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ключевые положения закона о рынке земли: 100 га в одни руки в первые 2 года, право арендаторам на выкуп без торгов и референдум по допуску иностранцев

Напомним, Рада проголосовала закон о продаже земли.