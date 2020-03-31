EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Киевские новости, Общество
  722  22
Материалы по теме:
Все про:карантин (1802) Кличко (2877) врачи (696) COVID-19 (2589) коронавирус (1266)

 Доплата врачам инфекционных отделений составит 5-10 тыс. грн, - Кличко

Доплата врачам инфекционных отделений, которые спасают киевлян от коронавируса, составит от 5 тыс. до 10 тыс. гривен. Первые выплаты медики столицы получат уже за апрель.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конфренции, отвечая на вопросы, полученные от СМИ.

"На внеочередном заседании Киевсовет увеличил финансирование медицинских учреждений в условиях борьбы с COVID-19. На доплаты столичным медикам выделили почти 894 миллиона гривен. Речь идет о всех медучреждениях второго звена здравоохранения. Особое внимание и финансирование получат медицинские работники, которые работают и будут работать с больными коронавирусом", - отметил Кличко.

Доплата врачам инфекционных отделений, где спасают и будут спасать киевлян от вируса, составит примерно от 5 до 10 000 гривен. Первые выплаты медики столицы получат уже за апрель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве выявили 5 новых случаев COVID-19, всего подтверждены 107 случаев, - Кличко. ВИДЕО

Также мэр Киева поблагодарил столичных врачей, которые в эти недели, рискуя своим здоровьем и жизнью консультируют, лечат и спасают киевлян.

''Я хочу еще раз обратиться ко всем: не пренебрегайте своим здоровьем! Как только чувствуете недомогание - звоните семейному врачу. Если же чувствуете себя плохо - вызывайте скорую'', - подчеркнул он.

Источник: https://censor.net.ua/n3185663
 
   
 Топ комментарии
 
Оклады судей медикам назначь, Виталий!
 показать весь комментарий
 
месный судья. 30 минимумов или 40-50тис грн. работа очень опасная. врачу к 8 добавили 7 и в бой с коронавирусом в одних трусах. щедро.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вот он ещё, не понимает, что это насмешка над медиками? Попадёт в Александровку, запоёт иначе!
 показать весь комментарий
 
А тот врач, что спасет в это время от инфаркта, получит свои 5 тыс гривен.
 показать весь комментарий
 
Не надо повышать оклады инфекционистам и младшему персоналу во время эпидемии?
 показать весь комментарий
 
 
Надо всем врачам повышать. У обычного гриппа самые опасные осложнения миокардит и перикардит. Тех, что переболеют коронавирусом кто лечить будет? А старые пациенты никуда не испарятся, их тоже лечить надо.
 показать весь комментарий
 
 
Всем врачам повышать зарплату должно государство, а не мэр города.
 показать весь комментарий
 
месный судья. 30 минимумов или 40-50тис грн. работа очень опасная. врачу к 8 добавили 7 и в бой с коронавирусом в одних трусах. щедро.
 показать весь комментарий
 
 
так зелох же обещал космические надбавки врачам-инфекционистам! шо опять пошутил?
 показать весь комментарий
 
Читаю комментарии и не могу понять - что снова Кличко сделал не так? Это выделенные из городского бюджета деньги - не из государственного.
 показать весь комментарий
 
 
Убили профсоюзы, вот и бесправие.
Если бы врачи объявили забастовку и потребовали 4 тыс. баксов в месяц!! То получили бы эти деньги.
Пока рабочие и служащие не начнут забастовками чмурить олигархическую власть - не получат ни копейки.
 показать весь комментарий
 
Тяжело оказывается медработнику работать на зарплату! Это не то,что взятки в карман складывать! Бедняжки,они так клятву Гиппократа блюли...
 показать весь комментарий
 
приїжджай волонтером в інфекційне відділення, - покажи як треба працювати )))
 показать весь комментарий
 
А ты,что,меня знаешь,баран? Ты знаешь,какие у меня знакомства? Или ты думаешь я не видел горы коробок с конфетами и переполненные бары коньяка? Засунь свой поганый язык себе под хвост,и не воняй на Цензоре! Или на вахту заступил? Смотрю,ты первенький гавкаешь в новых ветках.
 показать весь комментарий
 
Та розстріляти цих паразитів )) Канхвети з коняком! Зажиріли! ))) Народ тупий як валянок. Суки. Коли медицина стане страховою, а страховка буде коштувати по собівартості лікування, тоді лікар тобі цю пляшку запхає в зад і скаже йти на касу. І це вже невдовзі.
 показать весь комментарий
 
Стесняюсь спросить:а больные с коронавирусом сами пешком в больницу идут или их "скорая" госпитализирует?
 показать весь комментарий
 
1.Так 5 или 10? Есть БОЛЬШАЯ разница! 2.А МЕДСЕСТРАМ и САНИТАРКАМ - сколько?
 показать весь комментарий
 
 
А им зачем,-все ровно завтра-послезавтра слягут.Главное,чтобы РУКОводящим кадрам.
 показать весь комментарий
 
Ні, панове. Якщо лікарю держава платить 200 зелених, то це означає, що медицини нема взагалі. Це просто профанація медицини. Тому рятуйтеся як можете. За такі гроші вас і ветеринар не буде лікувати. Хабарі лікарям - це відмазка дурнуватого жлоба. Лікар на ці подачки реанімацію не обладнає. Це лише на не здохнути з голоду. ******* медицина - це дуже дорого. Дуже.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиКиевские новости
 
 
 
 
 
 вверх