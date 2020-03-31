 Доплата врачам инфекционных отделений составит 5-10 тыс. грн, - Кличко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конфренции, отвечая на вопросы, полученные от СМИ.

"На внеочередном заседании Киевсовет увеличил финансирование медицинских учреждений в условиях борьбы с COVID-19. На доплаты столичным медикам выделили почти 894 миллиона гривен. Речь идет о всех медучреждениях второго звена здравоохранения. Особое внимание и финансирование получат медицинские работники, которые работают и будут работать с больными коронавирусом", - отметил Кличко.

Доплата врачам инфекционных отделений, где спасают и будут спасать киевлян от вируса, составит примерно от 5 до 10 000 гривен. Первые выплаты медики столицы получат уже за апрель.

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Также мэр Киева поблагодарил столичных врачей, которые в эти недели, рискуя своим здоровьем и жизнью консультируют, лечат и спасают киевлян.

''Я хочу еще раз обратиться ко всем: не пренебрегайте своим здоровьем! Как только чувствуете недомогание - звоните семейному врачу. Если же чувствуете себя плохо - вызывайте скорую'', - подчеркнул он.