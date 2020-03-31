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Все про:лекарства (885) Шимкив (140) Дарница (23)

 "Дарница" регистрирует действующее вещество для препарата, которым лечат коронавирус

Фармацевтическая компания "Дарница" подала заявку для госрегистрации субстанции Гидроксихлорохин в государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины.

Препараты с хлорохином\гидроксихлорохином применяется в ряде стран, в том числе и США, для лечения пациентов с COVID-19 в рамках экспериментального лечения, передает УНИАН.

Председатель наблюдательного совета Darnitsa Group Дмитрий Шимкив отметил, что компания ожидает от Минздрава активных действий.

"При условии активного участия государственных структур всех уровней Дарница готова запустить производство и гарантирует соблюдение требований к качеству препарата и лицензионных процедур", - сказал он.

В понедельник Верховная Рада проголосовала за назначение министром здравоохранения Украины Максима Степанова, а также приняла законопроект №3268 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении лечения коронавирусной болезни (COVID-19)". Документ предоставляет возможность врачам использовать лекарства, которые не имеют соответствующих показаний в утвержденных Минздравом инструкциях по применению, но тем не менее могут помогать в лечении коронавирусной инфекции.

Ранее доктор Евгений Комаровский в своем блоге призывал руководство страны ускорить вопрос получения разрешения от госрегулятора на проведение исследований и регистрацию лекарственных средств. По мнению авторитетного врача, страна может быть обеспечена хлорохином от компании "Дарница", если будет оперативно получено разрешение на производство.

По состоянию на вечер 30 марта COVID-19 лабораторно подтвержден у 548 украинцев, из них 13 случаев – летальные. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует, что в ближайшие недели количество больных может серьезно увеличиться, поскольку из-за границы вернулось много украинцев, среди которых могут оказаться инфицированные. Президент Владимир Зеленский в своем обращении к народу озвучил три сценария эпидемии в Украине, при худшем из которых коронавирусом заразится 50% населения страны.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Стратегические направления развития портфеля – кардиология, неврология и решения проблем боли.

Источник: https://censor.net.ua/n3185660
 
   
 Топ комментарии
 
Лечат то лечат, да препарат от малярии и токсичный. Кого вылечат, то и без него выздоровел бы. Нет гадлежащего испытания препарата на большом количестве людей с достоверной положительной статистикой. Без нее такое лечение опасное и преступное. Многие люди за границей занялись самолечением хлорохином и отравились этим препаратом. Так что все что ни делает зеленая власть идет через -опу.
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не всегда. Современная вакцина это сигнатура белков имеющую схожее построение как у вируса, но не имеющая вирусной основы. Не обязательно иммунитету скармливать всю рнк вируса, достаточно определенный участки. Затем иммунитет будет распознавать их в нарушителях и ликвидировать.
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Пока нет вакцины - нельзя лечить коронавирус! Лечат осложнения или последствия вызванные КВ!
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Лечат то лечат, да препарат от малярии и токсичный. Кого вылечат, то и без него выздоровел бы. Нет гадлежащего испытания препарата на большом количестве людей с достоверной положительной статистикой. Без нее такое лечение опасное и преступное. Многие люди за границей занялись самолечением хлорохином и отравились этим препаратом. Так что все что ни делает зеленая власть идет через -опу.
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От водки и курева до сих пор не отказались...
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Последствия - рост онкологии, другой инфекции и аллергий. Но разве зеленых это интересует. Власть непрофессионалов рулит во всех сферах жизни страны.
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Комаровський такий же дилетант в медицині як і ЗЕ у політиці: шоу-мени-хайпують і піаряться! ККД від їх бурхливої (брехливої) діяльності дорівнює 0!!!
Tierre -зелений троль і дибіл
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Дело в том, что всякие шарлатаны и "эксперды" околовсяческих наук. повылазили и дают людям мнимую надежду на новое лекарство от коронавируса. ВОЗ уже задолбалось повторять что лекарства от КОВИ никакого нет. Совсем еще нет. Только плазма выздоровевших людей. Но дебилам это не докажешь.
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Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США выдало разрешение на поставку в больницы страны миллионов доз противомалярийных препаратов гидроксихлорохин и хлорохин для лечения коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщает The Washington Post.

Вот же амеры дебилы "Дарниця" реєструє діючу речовину для препарату, яким лікують коронавірус - Цензор.НЕТ 3463
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Еще раз - это не лекарство, это, если немного упрощенно, аналог химиотерапии при раке. Оно убивает регенерацию клеток, кроветворение и т.д. и т.п. Убивает организм. После его применения часто люди остаются калеками и получают букет новых болячек, включая онкологию. Использовать это "лекарство" без разрешения самого пациента, подвергая пациентов угрозе осложнений, не проверив базовые условия использования - все это за пределами врачебной этики.
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Любые лекарства против неизвестных вирусов имеют сильные побочки в том числе и на основе хлорохина,а безконтрольный прием всегда чреват неприятностями.Но наверно неспроста многие страны начали закупать(в сети много информации об США) эти лекарства вызвав их дефицит.А во Франции Дидье Рауль еще 2 недели назад начал 6ти недельный эксперимент по применению данного препарата на инфицированных добровольцах.Вот чего я не понимаю ,так это ваше желание по любому поводу прицепить "зеленых".
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Я цепляю власть, так как она принимает решение и голосует, а не хрен собачий. Сейчас зеленая ,значит зеленая. Будет желтая, значит будут писать о желтой. А эксперимент с препаратом еще не значит, что он испытан и дал положительный результат.Это говорит о начале его испытания и невозможности его применения. Разве что при желании больного и его расписке. Потому что применение непроверенных лекарств для лечения - это уголовное дело. Малярию пожалуйста, а другие заболевания тут не при чем. Нет достоверных данных. Люди не кролики подопытные.
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*********** более токсичный, а ****************** более мягкий. Как раз последний рекомендован ВОЗ.

А по поводу *преступности лечения** - фейк!
И при чём тут *Зелёная власть*, если препарат уже применяется вне Украины! Над этим работали учёные медицины. Только не посоветовались с Ларисой - беда!
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так это же главный вирусолог! Специалист по земельному праву и финансист "Дарниця" реєструє діючу речовину для препарату, яким лікують коронавірус - Цензор.НЕТ 2171
Драмкружок, кружок по фото "Дарниця" реєструє діючу речовину для препарату, яким лікують коронавірус - Цензор.НЕТ 2171
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Слабоизученные противомалярийные препараты. Есть ещё хинин.
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Это сильнейший яд "иммунодепрессант". Это контролируемое "убийство" организма. А потом выведение человека из этого состояния. Эффект шибко сомнительный
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Не трандите на балалайку! Хининовые известны миру более 100 лет! Хинин имеет слабый эффект!
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Пока нет вакцины - нельзя лечить коронавирус! Лечат осложнения или последствия вызванные КВ!
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Ставлю вподобайку. А яка буде ціна препарату?
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А пока пейте джин - жто всегда было против малярийное средство , а вирус вроде имеет основу малярийную
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София как всегда, выразилась по-детски прямо, но доля правды в ее утверждении есть - джин был придуман когда в Индии английских солдат косила малярия, спирт настаивали на коре хинного дерева, хинин в нем растворялся и полученный горький напиток употреблялся в качестве лекарства от малярии.
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Эбола - вирусная геморрагическая лихорадка.
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и что? ты решила перебирать все болезни пока не дойдешь до вирусной и тогда припишешь джину способность лечить эту болезнь и коронавирус? Я кажется понял твой алгоритм.
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не джин. а джин с тоником. потому что именно в тонике содержится хинин, в джине его нет.
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Софи, а я люблю коньяк. Можно вместо джина?
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объявите весь список кабинетов, который необходимо пройти для регистрации препарата, я посчитаю сколько лет для этого необходимо и сколько денег необходимо будет занести в каждый кабинет, поймите правильно, сезон строек на носу, землица в конче-заспе простаивает, да и машину нужно обновить, отнеситесь с пониманием.
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б*же, а ведь не все в курсе шо такое "вакцина".
я не вирусолог, но вакцина это просто облегченный вариант того же вируса - шоб организм выработал антитела.
Ваш "Капитан Очевидность"
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не всегда. Современная вакцина это сигнатура белков имеющую схожее построение как у вируса, но не имеющая вирусной основы. Не обязательно иммунитету скармливать всю рнк вируса, достаточно определенный участки. Затем иммунитет будет распознавать их в нарушителях и ликвидировать.
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ага, уже более понятно.
ну я там в принципе за тесты сказал(на хлопский розум)
понятно что за 30мин. никто не сделает 100%-тный тест то
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Только у нас могут лечить КВ, чтоб он не болел)))
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Самое забавное, что лечат ним в рускоязычном интернете и во франции.
Но в Шанхае не смогли подтвердить результат полученный от эксперемента на 42 пациентах во франции. Также обратили внимание на низкую рандомизацию пациентов с целью манипуляций. Кстати, на заметку журналистам - отличное поле для статьи нормальной, так как здесь уже лечат, а в англоязычном сегменте всё ещё сомневаются
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Но надо не забывать и об осторожности

«Разумно полагать, что хлорохин фосфат и гидроксихлорохин сульфат могут быть эффективными при лечении COVID-19», - заявил главный научный сотрудник FDA Дениз Хинтон.

Издание уточняет, что лекарства не прошли достаточного количества испытаний, а эксперты предупреждают о множественных побочных эффектах. В частности, по мнению специалистов, летальные исходы грозят людям с заболеваниями сердца, а также принимающим антидепрессанты, которые влияют на сердечный ритм.
Кроме того, длительное применение препаратов может привести к ретинопатии - потери зрения из-за нарушения кровоснабжения сетчатки глаза.
Ранее в этот день директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что в результате стремительного распространения коронавируса в США могут погибнуть от 100 тыс. до 200 тыс. граждан.
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хз, имхо, не думаю что от него польза есть людям с сильным иммунитетов из не групп риска, а остальным уже без разницы, от чего помрут, от коронавируса или гидроксихлорина. ИМХО, не удачный вариант как для плацебо, могли что-то менее жесткое найти, все-равно вся эффективность только на словах
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Це випадково не те, що проти малярії? Так там стільки побічних ефектів неприємних, що краще вже коронавірус
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ну это я так понимаю - средство последней надежды.
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Препараты с хлорохином\гидроксихлорохином не лечат от короновируса...они задавливают иммунитет пациента при поражении нижних отделов легких.организм попадает в замкнутый круг гипериммунитета,когда тот начинает без разбора убивать как поврежденные,так и здоровые клетки.
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Препараты блокируют размножение вируса и повреждение вирусом клеток организма.
И да, они могут иметь тяжкие последствия, потому только опытный врач должен принимать решение о назначении подобных препаратов и только в тяжелых случаях.
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да не блокируют они ничего...они просто помогают разорвать порочный круг.и,да, решение об их применении должен принимать только врач .
и в качестве профилактики они противопоказаны,ибо снизят иммунитет еще до заражения,чем облегчат проникновение вируса.не считая даже побочных эффектов.
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Они блокируют клеточные рецепторы АПФ2, с которыми в случае заражения COVID-19 связываются белки SARS-CoV-2. То есть - останавливают или замедляют размножение вируса в организме.

Применение опасно, но оправдано в тяжелых случаях.
Без рецептов их в принципе нельзя допускать к продаже.
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Противопоказания
Гиперчувствительность, печеночная и/или почечная недостаточность, угнетение костномозгового кроветворения, выраженные поражения сердечной мышцы (с нарушением ритма), нейтропения, псориатический артрит, порфиринурия, беременность.

Вывод - прием данного препарата людям из группы риска противопоказан.
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если старики лежат на ИВЛ, то им те побочки уже пофиг, вопрос стоит или выжить или умереть.
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тем, кто при смерти, и без вируса уже пофиг и на ИФЛ, и на хлорокин, и вообще на любое лечение
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На ИВЛ - не обязательно при смерти.
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ага, дедушка лежит при смерти, его родственникам врачи говорят - ваш дедушка умрет в течение 2 дней, вот есть 1 препарат который может помочь, но могут быть осложнения. но "хуже не будет". Как думаешь, родственники согласятся или нет?
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родственникам не дают проститься с умершими и бегом кремируют))) чувак, ты чего) кто о родственниках думает? кто вообще о людях думает
и вообще наивно полагать, что эта вся шумиха вокруг "коронагриппа" создана власть имущими через принадлежащие им СМИ ради простых людей
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Вбивче самолікування. Житель США помер, прийнявши препарат від малярії проти коронавірусу
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Отож, що цей препарат не можна самому собі призначати і приймати без контролю лікарів.
В Італії його призначають у тяжких випадках, коли організм пацієнта не справляється із вірусом і пацієнтові загрожує смерть.
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Представляю какой ценник эти мародеры нарисуют
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еще определять толком не научились, а у нас уже лечат!))
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щас на волне паники начнут и зарином друг друга лечить.
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Більш важливо, щоб цей препарат не відпускався без рецепту лікаря, бо він справді може мати тяжкі наслідки і його не можна самому собі призначати "для профілактики".
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Дарнице нет смысла производить то что по рецепту, тогда нажива будет не та.
А вот еще несколько статей про "чудо-препарат" "лечащий от вируса" + свободная продажа в аптеках - и Дарница сорвала джек-пот. Толпы людей будут в аптеках разметать это за любые деньги. Аптеки будут драться между собой за право скорее получить препарат.
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Плеват на наживу Дарницы - нужно нормативным актом запретить продажу препарата без рецепта.
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Это лекарство пропало по всему миру. А оно жизненно необходимо больным с волчанкой и синдромом шегрена. Без него люди с волчанкой тупо умрут... Уроды слухами убили людей болеющих волчанкой..
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Тем более - его нужно производить и продавать по рецепту, чтобы не разбирали "на всякий случай".
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Попробывать на основе зверобоя-травы от 99 болезней сделать сыровотку против COVID-19.обладает противовирусным,антибактериальным,противоспалительным,общеукрепляющим действием -все это зверобой перейти по ссылке ISBN:5-88503-395-1 Hypeigum perforatum,фарм Дарница и фарм Борщаговка могли бы попробывать создать лекарство которое почти не обладает побочными эффектами.сбор цвета 21-22 апреля,второй конец июня 23-25 июня.любой ботсад может справится ,чтобы сделать быстрее цветение зверобоя.
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