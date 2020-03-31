 "Дарница" регистрирует действующее вещество для препарата, которым лечат коронавирус

Препараты с хлорохином\гидроксихлорохином применяется в ряде стран, в том числе и США, для лечения пациентов с COVID-19 в рамках экспериментального лечения, передает УНИАН.
Председатель наблюдательного совета Darnitsa Group Дмитрий Шимкив отметил, что компания ожидает от Минздрава активных действий.
"При условии активного участия государственных структур всех уровней Дарница готова запустить производство и гарантирует соблюдение требований к качеству препарата и лицензионных процедур", - сказал он.
В понедельник Верховная Рада проголосовала за назначение министром здравоохранения Украины Максима Степанова, а также приняла законопроект №3268 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении лечения коронавирусной болезни (COVID-19)". Документ предоставляет возможность врачам использовать лекарства, которые не имеют соответствующих показаний в утвержденных Минздравом инструкциях по применению, но тем не менее могут помогать в лечении коронавирусной инфекции.
Ранее доктор Евгений Комаровский в своем блоге призывал руководство страны ускорить вопрос получения разрешения от госрегулятора на проведение исследований и регистрацию лекарственных средств. По мнению авторитетного врача, страна может быть обеспечена хлорохином от компании "Дарница", если будет оперативно получено разрешение на производство.
По состоянию на вечер 30 марта COVID-19 лабораторно подтвержден у 548 украинцев, из них 13 случаев – летальные. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует, что в ближайшие недели количество больных может серьезно увеличиться, поскольку из-за границы вернулось много украинцев, среди которых могут оказаться инфицированные. Президент Владимир Зеленский в своем обращении к народу озвучил три сценария эпидемии в Украине, при худшем из которых коронавирусом заразится 50% населения страны.
Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Стратегические направления развития портфеля – кардиология, неврология и решения проблем боли.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BD#%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
А это во Франции
http://www.rfi.fr/ru/%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5/20200324-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-covid-19
Tierre -зелений троль і дибіл
Вот же амеры дебилы
А по поводу *преступности лечения** - фейк!
И при чём тут *Зелёная власть*, если препарат уже применяется вне Украины! Над этим работали учёные медицины. Только не посоветовались с Ларисой - беда!
Драмкружок, кружок по фото
я не вирусолог, но вакцина это просто облегченный вариант того же вируса - шоб организм выработал антитела.
Ваш "Капитан Очевидность"
ну я там в принципе за тесты сказал(на хлопский розум)
понятно что за 30мин. никто не сделает 100%-тный тест то
Но в Шанхае не смогли подтвердить результат полученный от эксперемента на 42 пациентах во франции. Также обратили внимание на низкую рандомизацию пациентов с целью манипуляций. Кстати, на заметку журналистам - отличное поле для статьи нормальной, так как здесь уже лечат, а в англоязычном сегменте всё ещё сомневаются
«Разумно полагать, что хлорохин фосфат и гидроксихлорохин сульфат могут быть эффективными при лечении COVID-19», - заявил главный научный сотрудник FDA Дениз Хинтон.
Издание уточняет, что лекарства не прошли достаточного количества испытаний, а эксперты предупреждают о множественных побочных эффектах. В частности, по мнению специалистов, летальные исходы грозят людям с заболеваниями сердца, а также принимающим антидепрессанты, которые влияют на сердечный ритм.
Кроме того, длительное применение препаратов может привести к ретинопатии - потери зрения из-за нарушения кровоснабжения сетчатки глаза.
Ранее в этот день директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что в результате стремительного распространения коронавируса в США могут погибнуть от 100 тыс. до 200 тыс. граждан.
И да, они могут иметь тяжкие последствия, потому только опытный врач должен принимать решение о назначении подобных препаратов и только в тяжелых случаях.
и в качестве профилактики они противопоказаны,ибо снизят иммунитет еще до заражения,чем облегчат проникновение вируса.не считая даже побочных эффектов.
Применение опасно, но оправдано в тяжелых случаях.
Без рецептов их в принципе нельзя допускать к продаже.
Гиперчувствительность, печеночная и/или почечная недостаточность, угнетение костномозгового кроветворения, выраженные поражения сердечной мышцы (с нарушением ритма), нейтропения, псориатический артрит, порфиринурия, беременность.
Вывод - прием данного препарата людям из группы риска противопоказан.
и вообще наивно полагать, что эта вся шумиха вокруг "коронагриппа" создана власть имущими через принадлежащие им СМИ ради простых людей
В Італії його призначають у тяжких випадках, коли організм пацієнта не справляється із вірусом і пацієнтові загрожує смерть.
А вот еще несколько статей про "чудо-препарат" "лечащий от вируса" + свободная продажа в аптеках - и Дарница сорвала джек-пот. Толпы людей будут в аптеках разметать это за любые деньги. Аптеки будут драться между собой за право скорее получить препарат.
Тут трохи пояснюється як це працює із лінками на дослідження.