 На границе с РФ обнаружены два нарушителя условий самоизоляции, - Госпогранслужба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Двое граждан Украины 1982 и 1964 годов рождения, которые на днях вернулись из-за границы, вчера снова появились в пунктах пропуска. Сделали они это вопреки взятым обязательствам, ведь въезжая в Украину собственноручно подписали соглашение об обязательной самоизоляции", - говорится в сообщении.

Нарушители карантина пренебрегли своими обещаниями и направились на выезд из страны, подвергая опасности себя и людей вокруг.

О выявленных правонарушениях пограничники немедленно сообщили сотрудникам Национальной полиции, которые составили на нарушителей административные материалы по ст. 44-3 КУоАП (нарушение правил карантина людей). Дальнейшую судьбу граждан решит суд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гражданин РФ нарушил условия самоизоляции и пытался пересечь украинскую границу, - Госпогранслужба