 Гончарук: Увольнение связываю с нашей систематической борьбой с коррупцией

Об этом пишет NY Times в своей статье за 27 марта, ссылаясь на интервью с Гончаруком, передает Цензор.НЕТ
"Наше увольнение я связываю, прежде всего, с нашей систематической борьбой с коррупцией", - сказал Гончарук о своем понимании того, почему его уволили.
"Мы вмешивались во многие коррупционные схемы людей и не всем это понравилось", - добавил он.
По мнению Гончарука, приверженность Зеленского борьбе с коррупцией в настоящее время находится под сомнением. Он также считает, что на президента оказывалось давление с целью увольнения правительства из-за негативного освещения работы Кабмина на принадлежащих олигархам телеканалах.
Напомним, 4 марта ВР отправила в отставку Кабмин во главе с Гончаруком.
За другого еврея-вора кондитера, котоый тебе платит, верно?
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А долг по коммуналке Гончарук заплатил или на самокат новый деньги оставил?
Плять, там на рожу глянешь и сразу понимаешь - вот это настоящий борец с коррупцией )))))))
Можно подумать есть другие!
сейчас будет классическое действие анекдота :
- Не выбирайте Мойшу раввином, у него дочь - проститутка !
- Но Абрам, у меня же только сын есть !!!
- А ты сейчас попробуй всем этим людям докажи это . . .
Только последние примеры :
- плёнки Ермака,
- продажа за гарницу масок (когда ещё не было официального запрета), в которой обвинили друзей Зеленского,
- вот такое интервью Гончарука - меня уволили из-за борьбы с коррупцией (а кто уволил ?)
- проблемы с Коломойским (кадры на Центрэнерго, мировые по Укрнафте, принятие анти-коломойского закона только под давлением МВФ),
- назначение премьером бывшего руководителя предприятия, принадлежащего Ахметову
и за Зелей закрепится ярлык коррупционера и слуги олигархов . . . потому что людям, которые его не любят, нужен негатив для подтверждения своей позиции в глазах общества (не так с пандемией управляется, не так переговоры с русско-фашистскими захватчиками ведёт, не так с управлением экономикой, ну и не так борьбой с коррупцией).
Я его тоже не люблю, я не за него голосовал и оправдывать его косяки не собираюсь. Со многим из "не так" согласен полностью либо частично, с чем-то не согласен. Во многом не поддерживаю его действия, но в чём-то (типа открытия рынка земли) поддерживаю. Но сейчас не об этом - просто констатирую факт, что Зеля сейчас попал в ту самую информационную яму, которую рыл для Порошенко : обливают грязью со всех сторон, иногда заслуженно, иногда нет, но там, где незаслуженно - фиг теперь отмоешься. А ты им всем теперь докажи, что у тебя нет дочери . . . Это и про "Порошенко не хочет закончить войну, потому что наживается на ней", и ещё много про что, что было не так или не совсем так категорично.
Извинился бы перед Порошенко, Владимир Александрович . . .