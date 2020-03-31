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Все про:СБУ (14505) Найем Маси (82) ГБР (1059) Ермак Андрей (196) Лерос Гео (43)

 СБУ направила в ГБР рапорт о совершении Леросом преступления, - адвокат Найем

Этот рапорт СБУ направила в ГБР в понедельник утром, то есть на следующий день после заявления руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака со словами "рекомендую подготовиться...".

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил адвокат Маси Найем, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня из моих источников стало известно, что Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины направило в Государственное бюро расследований рапорт о совершении Гео Леросом преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). Этот рапорт СБУ направила в ГБР в понедельник утром, то есть на следующий день после заявления руководителя Офиса Президента Украины, которое он опубликовал в воскресенье со словами "рекомендую подготовиться ...". Цель, думаю, понятна", - заявил Найем.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На выборах мы говорили избирателям, что обличители взяточников получат 10% от взятки, а Леросу - предлагают от 5 до 8 лет тюрьмы, - "слуга народа" Гурин

"Гео готов к любым следственным действиям, предусмотренным процессуальным законодательством. Единственное ... приходит в голову, что это не стечение обстоятельств, что ГБР и СБУ в течение двух дней завели два дела против Гео Лероса. Напомните, кто назначает руководителей этих двух правоохранительных органов?" - резюмировал Найем.

СБУ направила в ГБР рапорт о совершении Леросом преступления, - адвокат Найем 01

Напомним, в воскресенье, 29 марта, Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

Также читайте: Отрабатывается несколько версий того, при каких обстоятельствах были сделаны записи, - первый замдиректора ГБР Бабиков о "записях Лероса"

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

СБУ направила в ГБР рапорт о совершении Леросом преступления, - адвокат Найем 02

Источник: https://censor.net.ua/n3185656
 
   
 Топ комментарии
 
Бубочка снимает новый сериал "Спасти нерядового Ермака."
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"Мы никогда не преодолеем коррупцию, если вы будете закрывать на нее глаза. От вас требуют взятку? Предлагают "откат"? Пожалуйста, не молчите. Обращайтесь на горячую линию НАБУ - 0 800 503 200", - подчеркнул президент.

И вот Лерос ему поверил и позвонил
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На жаль, СБУ так і залишилася гнилою конторою на побігеньках у високопосадовців. Лейтенант Баканов жжот!
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я так и не понял "кто на ком стоял" и кто кому должен ? СБУ направила в ДБР рапорт про вчинення Леросом злочину, - адвокат Найєм - Цензор.НЕТ 5124

о совершении Гео Леросом преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

кстати, размеров на видео не видно СБУ направила в ДБР рапорт про вчинення Леросом злочину, - адвокат Найєм - Цензор.НЕТ 5124
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Видно Бубочка таки позвонил Баканову на счёт этого черта...
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Бубочка снимает новый сериал "Спасти нерядового Ермака."
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Ага, самоучитель "Как обосраться с головы до ног и все свернуть на Порошенко"
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Тотальный обсер как начался в 2010 году, так и продолжается до сих пор.
И да. Половину этого срока порох был презом. Ему повезло, что были высокие цены на металл, химию + десятки млрд долларов заробитчан. Но к концу срока коньюктура уже начала ухудшаться. А щас и вовсе ппц.
Именно в эти 10 лет из украины миллионами началось бегство людей.
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а вам не кажется, что в 2010-м овоща избирали те же ******, которые в 2019-м избрали зелупу??
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потому что от страха усерались, а как только пистец ушел подальше, то решили поиграться
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как зашевелились,с......и.странно что никакого шевеления не было по вывозу резерва индивидуальной защиты и поднятию цен на жизненнонеобходимые продукты и предметы
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не знаю, не уверен... Но знаю, что баканову вовка-клоун, придурок этот потешный, болт на погон накрутил. А ГБР - 100% креатура идиота в президентском сюртуке, как сам он хвастал...
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уж очень быстро стараются выполнить команду "фас", и прикрыть тайно - явного агента.
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БГГГГ, а Ермак нічого протизаконого не скоював)))) Гспди, що за влада піDарасів!
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Да, видать серьёзно Ермака зацепили эти видеозаписи...
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Добились при управлении слуг Уродов, когда вор и взяточник туалетный будет кричать на других держи вора. Дебилы 73% вы это сделали вместе, нечего пенять на других когда сам дебил
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бакланофф переплутав чорта з громадянином, який заявив про здійснення корупційного злочину?
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Тобто із документу зрозуміло, що йдеться про 3,7 млн грн, які Лерос отримав за мурал. Так розслідуйте все, але поясніть чому саме зараз відкрили цю справу.
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Бо вчора Лєроса замінив на голосуванні Петро Порошенко,то Лєрос заміне Петра Порошенко на лаві підсудних))
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Звісно,правди ви не помічаєте))
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Як я розумію, питання риторичне? Бо абсолютно зрозуміло, чому саме зараз. Єдине, що радує, це те, що цим відвертим дебілізмом плісняві самі себі риють могилу. Активно
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Я розумію, що Лерос там дійсно шахраював, як в всі СН. Але справу відкрили, бо він пішов проти Єрмака. Тобто бруду там повно.
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Мали б вони, хоч з крихту розуму, то не влаштовували б це більший хай
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"Мы никогда не преодолеем коррупцию, если вы будете закрывать на нее глаза. От вас требуют взятку? Предлагают "откат"? Пожалуйста, не молчите. Обращайтесь на горячую линию НАБУ - 0 800 503 200", - подчеркнул президент.

И вот Лерос ему поверил и позвонил
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А как же обещанные Зелей премиальные за разоблачение коррупции???
П.С. Вот будет прикольно, если НАБУ откроет дело против Ермака и насчитает Леросу премиальные !!! СБУ направило в ГБР рапорт о совершении Леросом преступления, - адвокат Найем - Цензор.НЕТ 4752
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Головне тепер Петру Порошенко нічого не загрожує,як партнеру Зеленського))
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мутанты...а мошенничество В ЧЕМ? В опубликовании видео? Там ермак мог дать только в суд о защите чести и достоинства...протухлая на коню система...хуже чем во времена петуховича....достижение зеклоуна убогого. Как же он достал уже...
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Бакан сказал старлею «люминий» - значит люминий !!!
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ЗЕЛЕНОСКРАКИЕ ********! МЕНСКАЯ ЗОНА ОЖИДАЕТ ПОПОНЕНИЕ ПЕТУШАР ИЗ СЛУГ НАРОДА!
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А при чому тут "Менська зона"? Там сидять засуджені "мєнти", прокурори, СБУшники, судді... На решту "клієнтів" ця "привілегія" не розповсюджується... Навіть "ВАНА" сиділа на "загальній" зоні... (Хіба що, ім, перед посадкою, руки повідрубують - у Менській зоні друге крило колонії утримує зеків-інвалідів...).
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Минская Зона для таких - это просто курортный пансионат. Нет, уж таких надо исключительно на «крытую» с содержанием в пкт-одиночке не менее 10 лет. Житомирская 4-ка - самое оно
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Вай-вай!
Вот оказывается какие 10% изобличителям коррупционеров обещал Бабочка!

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Баканов решил утопить Зеленского...... Вот тебе и друг.
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Точно. Ця справа не проти Лероса, ця справа для того, щоб довести рейтинг Зеленського до нуля. В країні назріває державний переворот. Зебіли, а зробили це ви, ідіоти!
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Оперативно забігали СБУ і ДБР проти Лероса, мабуть у самих рильце в пушку. Чує кішка чиє сало з'їла.
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1937 рік... А кажуть, що час не можна повернути назад.... ((((
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в магаз не пустили. сказали без маски нельзя. я их спрашиваю, вы выдаете маски? смотрят как на дибила
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Если Лерос совершил преступление,то Ермак совершил подвиг,я правильно понимаю?
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Ну соросёнок соросёнка в обЫду не даст ))))))
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Какие в жопу соросёнки, что вы мелите.
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яке їхало, таке здибало - умные люди вообще это дерьмо обходят десятой дорогой.
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вова, що скажеш - Тем временем канал "д'Ермак" продолжил выкладывать компромат на Ермаков. Причем среди записей были фрагменты не только о коррупции, но и о порочащих связях. "Денис Ермак имеет товарищеские отношения с Хасаном Насраллой, в прошлом - секретарем ливанской военизированной организации "Хезболла", - сообщил канал утром 30 марта. - По сегодняшний день отец Ермаков поддерживает контакты с руководством ГРУ РФ. Он лично знал руководителя ведомства Игоря Коробова. Отец нынче проживает в Москве, а сын - в Киеве делится воспоминаниями о посиделках с представителями Хезболлы".
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Та тільки біографію Дєрьмака Зелєнского прочитаєш-волосся на лисині шевеляться.
Там і батько ГРУшник,мати пітєрская,цивільна дружина-родичка камчатського сєнатора Пономарьова (в іспанському будинку якого Єрмак вів перемовини з Джуліані),з яким його познайомив Рахамім Емануїлов (ще один шпигун,друг Єрмака-батька ще з Афганістану,радник Валі Матвієнко).
Добре чєкісти Зєліка в оборот взяли...
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канал дЕрмак - Это та перспектива, которая стоит сейчас перед Зеленским. Он должен догадываться также, что о компромате на семью Ермаков, включая подозрения в коррупции и связях с ГРУ РФ и Хезболлой, уже отправлены сообщения из посольств в столицы ведущих западных держав. И еще один вопрос должен беспокоить Зеленского: не является ли вся эта операция против Ермака не просто внутриукраинской разборкой, а попыткой кого-то из сильных западных игроков обезопасить Украину от тлетворного влияния Кремля. И какая ответка ждет самого Зеленского, если он сделает вид, что не понял этот намек.
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По сегодняшний день отец Ермаков поддерживает контакты с руководством ГРУ РФ. Он лично знал руководителя ведомства Игоря Коробова. Отец нынче проживает в Москве - канал д'Ермак.
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про зедрисню вже не скажеш, що вона обісралась
там вже все - суцільне лайно
клейма ніде поставити
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Разоблачение корупционеров теперь называется --- мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой.
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А воно так завжди і називалось....Офшор тут не виключення.
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Разглашение мені подобаєця.... СБУ направила в ДБР рапорт про вчинення Леросом злочину, - адвокат Найєм - Цензор.НЕТ 2110Корупція виводиця в ранг державної таємниці?????? СБУ направила в ДБР рапорт про вчинення Леросом злочину, - адвокат Найєм - Цензор.НЕТ 6892
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Зебіли ,це само було б в з вами ,якби ви почали здавати корупціонерів. Вся суть цієї гнилої влади .Здай корупціонера і отримаєш срок .....
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Шахрайство - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою?!!!

Кінцева профанація зелених правоохоронних органів. Як і всього іншого...
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Да уж, старлей во время пар по особенной части уголовного кодекса и уголовному праву в наряде видимо туалеты драил. Такого невежества в неправильной квалификации имущественных преступлений я ещё никогда не встречал... как оно вообще экзамен по уголовному праву сдало?!
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САП должна заявить Ермаку о подозрении по ст. 369-2, а СБУ - по ст. 111.
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Кто протв записей Лероса тот и в теме и и в доле. Защитим Лероса защитим себя по другому даже в стаде не бывает. Нас хоттят развести в стойло по одному.
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Какая оперативность зекоманды в устранении опасности для их коррупционных схем! А по заявлению Лероса не забыли возбудить дело?
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Как после этих записей Президент может требовать от силовых ведомств борьбу с коррупцией? Он может только требовать ее крышевать.
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красота... разве не об этом мечтали 73 зебильчика?
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CБУ злочинне Антидержавне угруповання. Необхідно 1000відсоткове Загратування СБУ направила в ДБР рапорт про вчинення Леросом злочину, - адвокат Найєм - Цензор.НЕТ 220 СБУ направила в ДБР рапорт про вчинення Леросом злочину, - адвокат Найєм - Цензор.НЕТ 220 СБУ направила в ДБР рапорт про вчинення Леросом злочину, - адвокат Найєм - Цензор.НЕТ 220
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Бубочке нужно принять Соломоново решение: посадить и Ермака и Лероса (если мошенничество подтвердится)..
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Мстительная, злопамятная и мелочная к тому же
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Это вот, я так понимаю, петицию писать бессмысленно
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Гарант мудро тупо молчит. Ждет, когда проблема сама рассосется. Как на сцене "квартала", сменятся декорации и начнется новое действие, в котором будет все хорошо. Ничтожный презик.
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Он вовсе не молчит - у черта баканова от его истерик и визгов телефон уже красный
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Бидло кацапське єрмак мало того, що хоче знищити українську державність, так ще й чинитись розправу над людьми, які посміли показати суспільству його гниле нутро.
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Зеля по моему считает себя самым умным...пускай спросит у Пети тот тоже считал себя самым умным, теперь вынужден кормить армию тролей которые умеют фекалии превращать в золото...
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пипец, очередной зашквар членограя бубочки и его зеленой шоблы)))))
даешь рейтинг члегнограя ниже нуля))))))
бубочка явно может не усидеть до конца срока)))))
нелох хочет в ростов?)))))
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Этот рапорт, дорогие мои, не что иное, как служебный подлог. Расслабьтесь. Нашли тупого старлея, который согласился подставиться. В случае чего сольют и скажут, что это была его инициатива и все не так всё на самом деле поняли.
А вообще лерос ступил конкретно, перед обнародованием такой инфо всегда надо подстраховываться, как это делал мельниченко и прочие. В рейтинговые сми зарубежные нужно было отослать со своим интервью, послам и прочим организациям. А потом уже и здесь срывать с клоуна очередную маску.
Но, видимо, тупость - это определяющее качество и отличающий признак тусовки @банатов из «слуги народа»
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Мошеник в особо крупных размерах Лерос со подельниками пришел к невинно убиенному брату Ермака, который не при делах. и втянул несчастного покойника в тяжкое преступление.

так что-ли, "кто на ком стоял"? СБУ направила в ДБР рапорт про вчинення Леросом злочину, - адвокат Найєм - Цензор.НЕТ 8639

я не удивляюсь что из ЗЕлиной юриспуденции сбежал даже не кристальной чистоты человек Рябошапка.
говорил ведь: там они юридический БРЕД пишут !
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Трэш- на самом деле. Вы только представьте: там собрались одни выдающиеся юристы - зильонский, венедиктова, партнов, авак, бакан, ермак, шефир , богдан и даже юзик. И это те, что сейчас «рулят» страной. Наверняка по стране бродят и вершат правосудие десятки тысяч подобным этим персонажам - в судах, прокуратуре, мвд, спецслужбах ...
ещё вопросы о качестве их подготовки у киваловых/поплавских и маупах и своих пап на факультетах информатики - у кого-нибудь остались?
Вот такая «правова дэржава» у нас...
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"Святая инквизиция" в действии. При Порохе, при всех его просчетах и недоделках, этой пи**оты даже на горизонте не было. "Наполеончик" созвал из-за поребрика всю шваль, которая годами уничтожала государственность Украины и норовила положить страну под московскую *********...
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Зеленский- на выход! Ты такое же падло как и все только зеленое! И непонятно чей ты слуга! Это мое личное суждение ,если что и я имеюправо его высказывать где угодно и кому угодно!
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Це якесь свято у сворі "не слуга народу" гніди кляті!!!!
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Нихерасе... Человек выкрыл преступление... В нормальной стране его б наградили и предложили программу защиты свидетелей....
Баканов, что ты творишь? Лавры Сивохи не дают покоя?
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Нет, ему просто интересно Устройство пенитенциарной системы - изнутри
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