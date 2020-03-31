 СБУ направила в ГБР рапорт о совершении Леросом преступления, - адвокат Найем

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил адвокат Маси Найем, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня из моих источников стало известно, что Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины направило в Государственное бюро расследований рапорт о совершении Гео Леросом преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). Этот рапорт СБУ направила в ГБР в понедельник утром, то есть на следующий день после заявления руководителя Офиса Президента Украины, которое он опубликовал в воскресенье со словами "рекомендую подготовиться ...". Цель, думаю, понятна", - заявил Найем.
"Гео готов к любым следственным действиям, предусмотренным процессуальным законодательством. Единственное ... приходит в голову, что это не стечение обстоятельств, что ГБР и СБУ в течение двух дней завели два дела против Гео Лероса. Напомните, кто назначает руководителей этих двух правоохранительных органов?" - резюмировал Найем.
Напомним, в воскресенье, 29 марта, Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.
Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.
Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.
САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.
ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).
Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.
о совершении Гео Леросом преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).
кстати, размеров на видео не видно
И да. Половину этого срока порох был презом. Ему повезло, что были высокие цены на металл, химию + десятки млрд долларов заробитчан. Но к концу срока коньюктура уже начала ухудшаться. А щас и вовсе ппц.
Именно в эти 10 лет из украины миллионами началось бегство людей.
И вот Лерос ему поверил и позвонил
П.С. Вот будет прикольно, если НАБУ откроет дело против Ермака и насчитает Леросу премиальные !!!
Вот оказывается какие 10% изобличителям коррупционеров обещал Бабочка!
Там і батько ГРУшник,мати пітєрская,цивільна дружина-родичка камчатського сєнатора Пономарьова (в іспанському будинку якого Єрмак вів перемовини з Джуліані),з яким його познайомив Рахамім Емануїлов (ще один шпигун,друг Єрмака-батька ще з Афганістану,радник Валі Матвієнко).
Добре чєкісти Зєліка в оборот взяли...
там вже все - суцільне лайно
клейма ніде поставити
Кінцева профанація зелених правоохоронних органів. Як і всього іншого...
мудротупо молчит. Ждет, когда проблема сама рассосется. Как на сцене "квартала", сменятся декорации и начнется новое действие, в котором будет все хорошо. Ничтожный презик.
даешь рейтинг члегнограя ниже нуля))))))
бубочка явно может не усидеть до конца срока)))))
нелох хочет в ростов?)))))
А вообще лерос ступил конкретно, перед обнародованием такой инфо всегда надо подстраховываться, как это делал мельниченко и прочие. В рейтинговые сми зарубежные нужно было отослать со своим интервью, послам и прочим организациям. А потом уже и здесь срывать с клоуна очередную маску.
Но, видимо, тупость - это определяющее качество и отличающий признак тусовки @банатов из «слуги народа»
так что-ли, "кто на ком стоял"?
я не удивляюсь что из ЗЕлиной юриспуденции сбежал даже не кристальной чистоты человек Рябошапка.
говорил ведь: там они юридический БРЕД пишут !
ещё вопросы о качестве их подготовки у киваловых/поплавских и маупах и своих пап на факультетах информатики - у кого-нибудь остались?
Вот такая «правова дэржава» у нас...
Баканов, что ты творишь? Лавры Сивохи не дают покоя?