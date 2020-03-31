 За последние сутки в РФ выявлены 500 новых случаев заражения коронавирусом, зафиксировано 17 смертей

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Ведомости".

Общее число инфицированных выросло до 2337 в 73 регионах страны. Всего зафиксировано 17 смертей пациентов с коронавирусом, 121 заболевший выздоровели.

Новые случаи выявлены в 24 регионах страны, в четырех регионах за последние сутки зафиксировали восемь летальных исходов. Заражение коронавирусом впервые зарегистрировали в Астраханской и Магаданской областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня в Москве вводят жесткие карантинные меры

Больше всего новых случаев заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, выявлено в Москве (387) и Санкт-Петербурге (48). По 9 случаев выявили в Дагестане и Свердловской области, по 6 — в Бурятии и Мурманской обалсти. В Татарстане и Пензенской области зарегистрировали по 5 случаев заражения коронавирусом, в Ленинградской и Ростовской области — по 3. В Башкортостане, Приморье, Воронежской, Астраханской и Тюменской областях выявили по 2 новых случая заболевания, и по одному случаю в Калмыкии, Хабаровском и Алтайском краях, Костромской, Самарской, Иркутской, Магаданской областях.

Отметим, также оккупанты сообщают о двух новых случаях COVID-19 в захваченном Крыму.