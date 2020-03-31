 За последние сутки в РФ выявлены 500 новых случаев заражения коронавирусом, зафиксировано 17 смертей

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Ведомости".
Общее число инфицированных выросло до 2337 в 73 регионах страны. Всего зафиксировано 17 смертей пациентов с коронавирусом, 121 заболевший выздоровели.
Новые случаи выявлены в 24 регионах страны, в четырех регионах за последние сутки зафиксировали восемь летальных исходов. Заражение коронавирусом впервые зарегистрировали в Астраханской и Магаданской областях.
Больше всего новых случаев заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, выявлено в Москве (387) и Санкт-Петербурге (48). По 9 случаев выявили в Дагестане и Свердловской области, по 6 — в Бурятии и Мурманской обалсти. В Татарстане и Пензенской области зарегистрировали по 5 случаев заражения коронавирусом, в Ленинградской и Ростовской области — по 3. В Башкортостане, Приморье, Воронежской, Астраханской и Тюменской областях выявили по 2 новых случая заболевания, и по одному случаю в Калмыкии, Хабаровском и Алтайском краях, Костромской, Самарской, Иркутской, Магаданской областях.
Отметим, также оккупанты сообщают о двух новых случаях COVID-19 в захваченном Крыму.
Пусть мрут...
Цена российской нефти марки Urals для рынка Северо-Западной Европы упала до минимума с июня 1999 года. Один баррель Urals с поставкой в Роттердам стоит $16,2
на денги лаптяногих будет душить лаптеногих, вот к чему привели многоходовочки умных лаптеногих, душят за их же деньги.
у них ПЕРШИХ закінчуються нафтосховища..
скидка діє... 10,5 щодо Бренд... ))
Около 40% заболевших - это люди в возрасте от 40 до 65 лет и почти 35% - от 18 до 40 лет. Находящихся в зоне риска пожилых людей старше 65 лет - 20%. 10% тех, кто заразился, посещали европейские страны. 17 пациентов скончались, 121 заболевших выздоровели.
все-таки твердження,що щеплення проти туберкульозу(часів союзу) частково спрацювало проти Covid -2019 ПІДТВЕРДЖУЄТЬСЯ статистикою України та росії(а також Бразилії)
Надіюсь , в окупованих Криму і ОРДЛО ,вірус взагалі проведе успішну деокупацію .
І то без жодного пострілу .