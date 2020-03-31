EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Общество, За рубежом
  3842  28
Материалы по теме:
Все про:карантин (1802) Россия (75256) COVID-19 (2589) коронавирус (1266)

 За последние сутки в РФ выявлены 500 новых случаев заражения коронавирусом, зафиксировано 17 смертей

За последние сутки в России зарегистрировано 500 новых случаев заболевания коронавирусом нового типа, сообщил оперативный штаб.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Ведомости".

Общее число инфицированных выросло до 2337 в 73 регионах страны. Всего зафиксировано 17 смертей пациентов с коронавирусом, 121 заболевший выздоровели.

Новые случаи выявлены в 24 регионах страны, в четырех регионах за последние сутки зафиксировали восемь летальных исходов. Заражение коронавирусом впервые зарегистрировали в Астраханской и Магаданской областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня в Москве вводят жесткие карантинные меры

Больше всего новых случаев заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, выявлено в Москве (387) и Санкт-Петербурге (48). По 9 случаев выявили в Дагестане и Свердловской области, по 6 — в Бурятии и Мурманской обалсти. В Татарстане и Пензенской области зарегистрировали по 5 случаев заражения коронавирусом, в Ленинградской и Ростовской области — по 3. В Башкортостане, Приморье, Воронежской, Астраханской и Тюменской областях выявили по 2 новых случая заболевания, и по одному случаю в Калмыкии, Хабаровском и Алтайском краях, Костромской, Самарской, Иркутской, Магаданской областях. 

Отметим, также оккупанты сообщают о двух новых случаях COVID-19 в захваченном Крыму.

Источник: https://censor.net.ua/n3185655
 
 
 Топ комментарии
 
Я думав нас від параші вже ніщо не врятує. Але вмішалися араби і коронавірус
 показать весь комментарий
 
"Догонім і перегонім Амеріку" ще актуально?
 показать весь комментарий
 
Надо больше самолетов по всему миру отправить. Сами обдристались, но как голову держат.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
У нас самих проблем не меньше.Еще про ордло давайте статистику.Кудаж нам без них.Они скоро тут хозяевами будут.
 показать весь комментарий
 
Я думав нас від параші вже ніщо не врятує. Але вмішалися араби і коронавірус
 показать весь комментарий
 
 
Вчера мэр мацквы давал инфу что только в мацкве 1000 заболевших...
 показать весь комментарий
 
 
неверь, он врал и пугал, руцню вирус неберёт, им гулять ещё и гулять, да попам ручки целовать, потом в бесмертный полк с дидом прибитым на палочке.
 показать весь комментарий
 
 
Нормально будують, там і парад победобесія проведуть.
 показать весь комментарий
 
 
"Догонім і перегонім Амеріку" ще актуально?
 показать весь комментарий
 
 
Может это как то не правильно звучит, но их мне не жалко.
Пусть мрут...
 показать весь комментарий
 
 
Да, до США они далеко не дотягивают За останню добу в РФ виявлено 500 нових випадків зараження коронавірусом, зафіксовано 17 смертей - Цензор.НЕТ 710
 показать весь комментарий
 
Надо больше самолетов по всему миру отправить. Сами обдристались, но как голову держат.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Всё таки уровень паники, не соответствует уровню цифр. Это и Украины касается.
 показать весь комментарий
 
а чем лечиться будет лаптеногих, вот матушка нефть совсем, совсем ослабла:

Цена российской нефти марки Urals для рынка Северо-Западной Европы упала до минимума с июня 1999 года. Один баррель Urals с поставкой в Роттердам стоит $16,2

За последние сутки в РФ выявлены 500 новых случаев заражения коронавирусом, зафиксировано 17 смертей - Цензор.НЕТ 5613

 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Да, всё уже! Соскочили с нефтяной иглы.
 показать весь комментарий
 
Польский газовый концерн PGNiG в понедельник, 30 марта, заявил о победе над рaссийским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Согласно пресс-релизу, опубликованному на сайте компании PGNiG, суд принял решение пересмотреть ценовую формулу на покупку газа, поставляемого "Газпромом" по Ямальскому контракту, сделав ее более близкой к рыночной. Как заявил председатель правления концерна PGNiG Ежи Квецинский, полученные от "Газпрома" деньги польское предприятие собирается, кроме прочего, инвестировать в диверсификацию систем газоснабжения и развитие энергетичесих систем, не производящих выбросов углекислого газа в атмосферу.

на денги лаптяногих будет душить лаптеногих, вот к чему привели многоходовочки умных лаптеногих, душят за их же деньги.
 показать весь комментарий
 
 
через 7 днів рашці прийдеться скорочувати видобуток..
у них ПЕРШИХ закінчуються нафтосховища..
 показать весь комментарий
 
многоходовочник таки встал так встал с колен, что значит остоновить добычу, это все те вахтовики получит выходные на всегда - доигрались лаптеногие. За останню добу в РФ виявлено 500 нових випадків зараження коронавірусом, зафіксовано 17 смертей - Цензор.НЕТ 7986
 показать весь комментарий
 
а у саудівїх "легка нафта" - 13 - 14 доларів..
скидка діє... 10,5 щодо Бренд... ))
 показать весь комментарий
 
Bloomberg: Через три месяца нефть будет некуда девать, и первой "захлебнется" pоссия За останню добу в РФ виявлено 500 нових випадків зараження коронавірусом, зафіксовано 17 смертей - Цензор.НЕТ 4971
 показать весь комментарий
 
В чужому глазу сучек бачуть,а в свому бревна не бачуть.
 показать весь комментарий
 
Желтые тюльпаны, вестники разлуки...
 показать весь комментарий
 
Investing.com
Около 40% заболевших - это люди в возрасте от 40 до 65 лет и почти 35% - от 18 до 40 лет. Находящихся в зоне риска пожилых людей старше 65 лет - 20%. 10% тех, кто заразился, посещали европейские страны. 17 пациентов скончались, 121 заболевших выздоровели.

все-таки твердження,що щеплення проти туберкульозу(часів союзу) частково спрацювало проти Covid -2019 ПІДТВЕРДЖУЄТЬСЯ статистикою України та росії(а також Бразилії)
 показать весь комментарий
 
Чим сильніше вірус зачепить фашистську Росію , тим менше буде в світі війн , терактів , збитих пасажирських літаків та отруєнь людей по всьому світу .
Надіюсь , в окупованих Криму і ОРДЛО ,вірус взагалі проведе успішну деокупацію .
І то без жодного пострілу .
 показать весь комментарий
 
 
Опустись на землю, мечтатель. Деокупацию может произвести только ВСУ
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх