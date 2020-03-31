EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Общество
  660  0
Материалы по теме:
Все про:Днепропетровщина (1491) карантин (1802) ОГА (1696) COVID-19 (2589) коронавирус (1266)

 12 жителей Днепропетровщины с подозрением на коронавирус проходят обследования, - ОГА

Сегодня новых случаев COVID-19 в области не обнаружили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.

12 жителей Днепропетровщины проверяют на коронавирус. 66 уже прошли обследование, из них 9 получили положительный результат.

По словам директора департамента здравоохранения облгосадминистрации Валерия Сердюка, вчера вечером в области обнаружили еще один случай коронавируса, всего их 9.

"Четыре человека с COVID-19 лечатся в Днепровской городской больнице №21, еще столько же - в инфекционной больнице Кривого Рога. Один пациент в состоянии средней тяжести, остальные - в удовлетворительном. Один человек уже выздоровел", - сообщил Сердюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еще один случай COVID-19 обнаружен у жителя Кривого Рога, всего на Днепропетровщине 9 случаев, - ОГА

Источник: https://censor.net.ua/n3185654
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх