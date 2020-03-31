 12 жителей Днепропетровщины с подозрением на коронавирус проходят обследования, - ОГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.

12 жителей Днепропетровщины проверяют на коронавирус. 66 уже прошли обследование, из них 9 получили положительный результат.

По словам директора департамента здравоохранения облгосадминистрации Валерия Сердюка, вчера вечером в области обнаружили еще один случай коронавируса, всего их 9.

"Четыре человека с COVID-19 лечатся в Днепровской городской больнице №21, еще столько же - в инфекционной больнице Кривого Рога. Один пациент в состоянии средней тяжести, остальные - в удовлетворительном. Один человек уже выздоровел", - сообщил Сердюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еще один случай COVID-19 обнаружен у жителя Кривого Рога, всего на Днепропетровщине 9 случаев, - ОГА