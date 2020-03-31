 Вчера во время выполнения боевого задания от пули снайпера террористов погиб украинский воин Владимир Мовчанюк, - Винницкая ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Винницкой ОГА.

"Младший сержант Владимир Сергеевич Мовчанюк 1983 г.р. погиб во время выполнения боевого задания в районе н. п. Первомайское Ясиноватского района Донецкой области. Пуля снайпера оборвала жизнь бойца 30 марта", - сказано в сообщении.

Военнослужащий проживал в с. Андрушевка Погребищенского района Винницкой области, служил по контракту с мая 2015 года. Не женат.

Предварительно захоронение бойца планируется в родном селе Андрушевка, дата уточняется.

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"Вечная память Герою!" - говорится в сообщении

В Винницкой ОГА также напомнили, что в ходе проведения Антитеррористической операции и при осуществлении мероприятий Объединенных сил по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях погибли 160 винничан, умерли от ран и болезней 73 участника боевых действий, бесследно исчезли - двое.

"Низко склоняем головы перед их подвигом!" - добавили в ведомстве.