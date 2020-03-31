 Через год после президентских выборов мы вынуждены спасать Украину от дефолта, - Порошенко

Об этом на брифинге в парламенте заявил лидер "Европейской Солидарности", пятый Президент Украины Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Он отметил, что фракция "Европейская Солидарность" готова в этой критической ситуации подставить власти плечо. Именно поэтому фракция поддержала в первом чтении так называемый закон о банках, который является принципиальным для возобновления сотрудничества с МВФ.
"Сегодня сделан большой шаг в том, чтобы отвести от Украины дефолт. В 2014-2015 годах наша команда защитила страну от дефолта тогда и подставила плечо для того, чтобы не допустить дефолта сейчас. Дефолт - это банкротство государства, он бьет в первую очередь по малообеспеченным через механизмы инфляции, это тогда, когда галопирующие цены обеспечивают стремительное обнищание людей. Это остановка роста безработицы, это то, чтобы оставить инвесторов в Украине, это не допустить обесценивания гривни по отношению к основным мировым валютам, это защита украинского государства", - пояснил Порошенко.
"Несмотря на то, что "Европейская Солидарность" является лидером украинской оппозиции, мы готовы в условиях пандемии, в условиях угрозы государству подставить плечо и защитить государство. Сегодня именно этот случай, сегодня мы продемонстрировали, что наши слова точно не расходятся с делом. Дорога еще долгая, работы впереди еще много, но мы будем делать все возможное, чтобы минимизировать последствия неуклюжести и некомпетентности властной команды для украинского народа, для Украины", - подчеркнул Порошенко.
Лидер "Европейской Солидарности" обратил внимание на то, что ситуация в стране очень сложная и требует профессиональных, быстрых и системных решений. "548 украинцев заболели коронавирусом. Еще пару недель назад их не было вовсе. 13 украинцев умерли. И еще одна цифра - дефицит бюджета уже с начала года составляет 40 млрд гривен. Это означает, что экономика вошла в крутое пике", - отметил Порошенко.
"Сегодня исполняется ровно год с первого тура президентских выборов. Ровно год назад Украина росла на 4,5% ВВП. Ровно год назад были наполнены золотовалютные резервы,были большие остатки на казначейском счете. И "новые лица" за год сделали невероятное. Украина находится в состоянии глубокого экономического кризиса, и войну нам придется вести на три фронта. Первый фронт - отпор российские агрессии, второй фронт - это отпор пандемии коронавируса и третий фронт - это защита экономики, защита малообеспеченных, защита людей, у которых просто физически не остается денег для того, чтобы выдержать карантин. И для этого нужна международная помощь. Потому что и мировую коалицию, которая за пять лет была создана нашей командой, за этот год им удалось разрушить", - подытожил пятый Президент.
Я конечно дилетант и не знаю подводных течений. На мой поверхностный взгляд дела обстоят так:
Зеленского интересует продажа гос земли - принесет в казну энную сумму $ и облегчит экономическую ситуацию
МВФ интересует это же - гарантия возврата кредита.
Петя растерял политические мощности - рученки не дотянутся до дерибана гос земли и кредита МВФ. Поэтому заблокировал.
А вот прикупить по дешевке земли у частника он в силах - вот эа это он и подсуетился.
Они для этого методично годы и зводили село, чтобы не было конкуренции, мелких фермеров и чтобы монополизировать рынок продуктов, забрать землю и вернуть феодальний строй.
И я не драматизирую, я исхожу из фактов, которые мы все видим.
Тебе напомнить курс национальной валюты ДО Пети и ПОСЛЕ Пети?
А заодно поинтересоваться, почему самый успешный банкир мира, Петина ставленница, прячется сегодня от Украинского правосудия в Лондоне?
Поэтому ВСЕ настоящие реформаторы НЕНАВИДИМЫ своим народом.
Помните Бальцеровича?
Шоковая терапия - экономическая теория, а также комплекс радикальных экономических реформ, базирующихся на этой теории. Эти реформы, как декларируют постулаты «шоковой терапии», «… ... К таким реформам относятся моментальная либерализация цен, сокращение денежной массы и приватизация убыточных государственных предприятий.
Говорил ватникам, что всё изменится к лучшему... всех посадят все обещания будут выполнены...
Но... прошло 100 дней правления соевого барыги... нихера сделано не было!!! Ватные мрази просто тупо начали надо мною с меяться...
Порохоботы, ануж-ка, расскажите, что сделал Ваш хозяин за первых 100 дней своего правления????
Ответь лучше на вопрос, что сделал барыга из того, что обещал за год своего правления!???
Моя новоросия - такая же как и твоя, дебил!
Пепа и ЗЕ - БРИГАДА !
Походу - після послідніх подій у ВР - маємо 2 блоки :
1. Слуги Зеленського , ЕС Пороха +Голос
2.Слуги Бені , жопоблок , Батьківщина + 1 шт. від Свободи
Як на мене - все і закономірно ...
Тільки оця 1 шт. від Свободи - здуру , чи хтось порадив ?
На этом же ресурсе порохоботы с первого дня выборов орали, что Зеленский - это слуга Бени!
А что теперь получается?
Підозрюю, що сьогодні - десь на рівні...
Бекешкіна померла - і всьо?
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Потому что все познается в сравнении.
А в сравнении 5 лет правления Пороха были наивысшим культурно-экономическим подъемом в истории страны.
соевые гниды в киеве ее продавали
ахахаха
она жадная тупая
и продажная за 200 грн
соевому барыге и славику - корпоративщику??
кто как думает?
без их 36 голосов вчера в раде в полпервого ночи
укрземля была бы на месте
какие будут мнения??
ахахаха
та ладно,все помнят как страна балансировала на грани дефолта,особенно при яйценюхе и как потрох попрошайничал по всему миру,НО при этом разворовывались все кредиты,даже от МВФ.
на мерсе, недавно купленном твоим ермаком за 150 тыс$
аткуда 150$&&
аттудааа
ахахаха