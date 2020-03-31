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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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Все про:банки (1695) дефолт (383) МВФ (2855) Порошенко (18059)

 Через год после президентских выборов мы вынуждены спасать Украину от дефолта, - Порошенко

Ровно год назад состоялся первый тур президентских выборов, после которых сменилась власть, а Украину уже приходится спасать от дефолта. Запас прочности и роста, который был заложен в экономике, бездарно растрачен, а на последствия непутевого руководства теперь еще и накладываются риски, связанные с мировой пандемией коронарвируса.

Об этом на брифинге в парламенте заявил лидер "Европейской Солидарности", пятый Президент Украины Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Он отметил, что фракция "Европейская Солидарность" готова в этой критической ситуации подставить власти плечо. Именно поэтому фракция поддержала в первом чтении так называемый закон о банках, который является принципиальным для возобновления сотрудничества с МВФ.

"Сегодня сделан большой шаг в том, чтобы отвести от Украины дефолт. В 2014-2015 годах наша команда защитила страну от дефолта тогда и подставила плечо для того, чтобы не допустить дефолта сейчас. Дефолт - это банкротство государства, он бьет в первую очередь по малообеспеченным через механизмы инфляции, это тогда, когда галопирующие цены обеспечивают стремительное обнищание людей. Это остановка роста безработицы, это то, чтобы оставить инвесторов в Украине, это не допустить обесценивания гривни по отношению к основным мировым валютам, это защита украинского государства", - пояснил Порошенко.

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"Несмотря на то, что "Европейская Солидарность" является лидером украинской оппозиции, мы готовы в условиях пандемии, в условиях угрозы государству подставить плечо и защитить государство. Сегодня именно этот случай, сегодня мы продемонстрировали, что наши слова точно не расходятся с делом. Дорога еще долгая, работы впереди еще много, но мы будем делать все возможное, чтобы минимизировать последствия неуклюжести и некомпетентности властной команды для украинского народа, для Украины", - подчеркнул Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" обратил внимание на то, что ситуация в стране очень сложная и требует профессиональных, быстрых и системных решений. "548 украинцев заболели коронавирусом. Еще пару недель назад их не было вовсе. 13 украинцев умерли. И еще одна цифра - дефицит бюджета уже с начала года составляет 40 млрд гривен. Это означает, что экономика вошла в крутое пике", - отметил Порошенко.

"Сегодня исполняется ровно год с первого тура президентских выборов. Ровно год назад Украина росла на 4,5% ВВП. Ровно год назад были наполнены золотовалютные резервы,были  большие остатки на казначейском счете. И "новые лица" за год сделали невероятное. Украина находится в состоянии глубокого экономического кризиса, и войну нам придется вести на три фронта. Первый фронт - отпор российские агрессии, второй фронт - это отпор пандемии коронавируса и третий фронт - это защита экономики, защита малообеспеченных, защита людей, у которых просто физически не остается денег для того, чтобы выдержать карантин. И для этого нужна международная помощь. Потому что и мировую коалицию, которая за пять лет была создана нашей командой, за этот год им удалось разрушить", - подытожил пятый Президент.

Источник: https://censor.net.ua/n3185651
 
   
 Топ комментарии
 
Петя возвращайся а то будет труба стране.
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...надо не подставить плечо, а сделать подсечку, повалить мордой в землю, а потом свернуть шею на 180 градусов... Через год после президентских выборов мы вынуждены спасать Украину от дефолта, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7197
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Голоса собрали быстро, ждем реакции президен ТА !
Через год после президентских выборов мы вынуждены спасать Украину от дефолта, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4999
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очередное разочарование Украины...
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Украину спасайте, зеленую плесень - нет.
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Петя, судя по половине комментов рано еще, до "населения" не дошло в какую жопу завёл страну их выбор годичной давности...
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Чувак, если ты проснулся в дупе, то возникает вопрос как давно ты в ней живеш?
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Твоя тупость не позволит тебе самостоятельно понять всю трагичность ситуации. Поэтому лучше слушай и ничего не говори - вони меньше будет..
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Для людей, следящих за украинским политикумом и умеющих стратегически мыслить, жопа стала очевидной уже в мае 2014.
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Действительно стратегически мыслящие называют другую дату - 2009 год, когда дважды несудимый "проффесор" получил Кабмин в управление.
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Трудно не могласиться. Тогда стал очевиден второй Майдан, гораздо более драматичный, чем первый. И когда это осуществилось, для стратегически мыслящих людей тусклым светом замаячил выход из жопы. Но он очень быстро был погашен. Просто в один тур.
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Дайте кто нибудь ему селёдку, пускай рот займет чем то, мля спаситель нации... Скромно умолчало что именно при этом свине МВФ болт забило на Украину...зато оправдался перед свыдетелями патужных риформ за обоюдное голосование с СН, шоп не подумали будто Петя балабол мягко говоря...
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болт МВФ забили при твоем бубочке из за вора бени - еще года не прошло) не пались так, крысеныш кацапский
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Брехло! Кто обвалил гривну в 3 раза, кто правил тогда?
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Иплан, ты хоть понимаешь, что такое война, аннексия территорий, разрушенная армия, или ты думаешь, что это все благо для экономики?
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У порохоботов во всём виноваты внешние враги и война, а не барыга , жаба и ихний свинарник
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Петя сегодня "подставил плечо" украинцам - как один из крупнейших землевладельцев скупит у лохов их паи. Тем самым не даст умереть с голоду.
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А потом установит монополистические цены на продукты и люди всеравно будут голодать и питаться некачественный едой, но он землю уже скупит и ему будет на это плевать.
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Вы, Марина, преувеличиваете немного.
Я конечно дилетант и не знаю подводных течений. На мой поверхностный взгляд дела обстоят так:
Зеленского интересует продажа гос земли - принесет в казну энную сумму $ и облегчит экономическую ситуацию
МВФ интересует это же - гарантия возврата кредита.
Петя растерял политические мощности - рученки не дотянутся до дерибана гос земли и кредита МВФ. Поэтому заблокировал.
А вот прикупить по дешевке земли у частника он в силах - вот эа это он и подсуетился.
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Их интересует вся земля, начнут скупать у селян, которым повысят налоги, как планируют, которые после эпидемии обеднеют, которых ограбили коммуналкой у которых нет ни школ ни медиков ни дорог.

Они для этого методично годы и зводили село, чтобы не было конкуренции, мелких фермеров и чтобы монополизировать рынок продуктов, забрать землю и вернуть феодальний строй.

И я не драматизирую, я исхожу из фактов, которые мы все видим.
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Как говорят "Порошенки" с Московии - "народ это наша новая нефть"...
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когда пришел петя был политичемкий кризис и война, и он все стабилизировал. зелоху досталось все рабочее и он все развалил
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Что он стабилизировал?
Тебе напомнить курс национальной валюты ДО Пети и ПОСЛЕ Пети?
А заодно поинтересоваться, почему самый успешный банкир мира, Петина ставленница, прячется сегодня от Украинского правосудия в Лондоне?
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Вчорашні фанати бубочки пишуть .... Через год после президентских выборов мы вынуждены спасать Украину от дефолта, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1222
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Чаплыга мутный тип и кто его финансирует тоже не ясно, но пишет он правильные вещи, пока во власть не попал
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Лексеич, не напрягай "мудрий нарид", он все равно не поймет, он все еще думает, что зеленая жопа хороший, а бояре плохие, а просраный профицитный бюджет, который ты им оставил, это твоя же вина.
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у врагов Украины и их полезных идиотов всех истерика, что МВФ теперь может дать кредит. МВФ, а не Московия
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пороходрочери, - так Пеця гетьман чи зрадник? )))
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У портнова горить.У тимохи горить.У шарія горить.У лукаш горить.У опзж горить.. Через год после президентских выборов мы вынуждены спасать Украину от дефолта, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2458 Через год после президентских выборов мы вынуждены спасать Украину от дефолта, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3891
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После 5 лет тотально грабежа сложно конечно.
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ЛЮБЫЕ ПРАВИЛЬНЫЕ реформы НЕПОПУЛЯРНЫ.
Поэтому ВСЕ настоящие реформаторы НЕНАВИДИМЫ своим народом.
Помните Бальцеровича?
Шоковая терапия - экономическая теория, а также комплекс радикальных экономических реформ, базирующихся на этой теории. Эти реформы, как декларируют постулаты «шоковой терапии», «… ... К таким реформам относятся моментальная либерализация цен, сокращение денежной массы и приватизация убыточных государственных предприятий.
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Шоковая терапия дала результат в Польше потому что там она сопровождалось НАСТОЯЩЕЙ ,а не фейковой люстрацией старого госаппарата и настоящей , а не фейковой борьбой с коррупцией . Там после шока НЕ было миллиардеров вообще и сейчас их там НЕТ!
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Да-да-да, и где оказался Бальцерович с его ПРАВИЛЬНЫМИ реформами?
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В Евросоюзе . А где оказался Пеца с его патужными рехформами ?
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Вот за Петю точно не переживай. А вот где теперь оказалась Украина с "новыми лицами"?
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На прошлых выборах голосовал за Пороха...
Говорил ватникам, что всё изменится к лучшему... всех посадят все обещания будут выполнены...
Но... прошло 100 дней правления соевого барыги... нихера сделано не было!!! Ватные мрази просто тупо начали надо мною с меяться... Через рік після президентських виборів ми змушені рятувати Україну від дефолту, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4294
Порохоботы, ануж-ка, расскажите, что сделал Ваш хозяин за первых 100 дней своего правления????
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Остановил расползание твоей новосросии - с тебя видно и этого хватило Через рік після президентських виборів ми змушені рятувати Україну від дефолту, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9821
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Не смеши меня!
Ответь лучше на вопрос, что сделал барыга из того, что обещал за год своего правления!???
Моя новоросия - такая же как и твоя, дебил!
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барыга сразу окружил себя сепарами и чесал народу по ушам ( вира мова армия ) только воен складов на 6 млрд долл сжег .Но секте не докажешь , он им насрет в рот , а те скажут прелестно . шоколад .
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слуги пуйла назвали тех, кто принял проевропейские законы "слугами МВФ". Лакмус, однако.
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Петро йшов до результатівого нищівного і принизливого розгрому як 31-го березня так і 21-го квітня всі п'ять років своєї каденції - непроданий "Рошен", працююча до весни 17-го фабричка в Ліпецьку , Альоша-мінометник в теплому крісельці депутата ВР, Гонтарєва, сімейка біснуватих Луценків, Розенблат, "гражданских отсечь", "русскоязичний" синочок Мишко , підписання незрозумілих мінських договорняків, парад під час Іловайська, відвертий сепар Артурчик Герасимов в найближчому оточенні, постійна брехня, полум'яні та правильні слова за нікчемних справ, синочок й татусь Свинарчуки - вишенька на торті. Добре , що народу України вистачило здорового глузду не повестися на солодкі Петрові слова й дати йому підсрачника. Якщо й станеться так , що Володимир буде не дуже успішним президентом України - виберемо іншого, але ні за яких обставин не Петра, на пусті балачки якого українське суспільство вже відреагувало рік тому. У Петра - фантомні болі від того, що його рило відірвали від бюджетного корита, фантомні болі від втраченої влади. Ніколи знову Петрові не бути біля керма України.
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Лолита , да ты только за склады и гривну в 3 раза должен висеть на хамон вместе с Зе .
Пепа и ЗЕ - БРИГАДА !
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Порошенко спас Украину от дефолта.Как бы мы жили,если бы не он! Светоч!!
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У вас в Пензе ничего не поменялось...
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"Несмотря на то, что "Европейская Солидарность" является лидером украинской оппозиции, мы готовы в условиях пандемии, в условиях угрозы государству подставить плечо и защитить государство. Сегодня именно этот случай, сегодня мы продемонстрировали, Источник: https://censor.net.ua/n3185651

Походу - після послідніх подій у ВР - маємо 2 блоки :
1. Слуги Зеленського , ЕС Пороха +Голос
2.Слуги Бені , жопоблок , Батьківщина + 1 шт. від Свободи

Як на мене - все і закономірно ... Через рік після президентських виборів ми змушені рятувати Україну від дефолту, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7532
Тільки оця 1 шт. від Свободи - здуру , чи хтось порадив ?
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вона - не здуру... Всі показні нацики, від тягнисрака до нацсук - популісти. Короче - адольфові нащадки.
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Сознание раздваивается...
На этом же ресурсе порохоботы с первого дня выборов орали, что Зеленский - это слуга Бени!
А что теперь получается?
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Цікаво, як змінився рейтинг Порошенка і клована за рік... Рівно рік тому було 15,8% і 30,2%.
Підозрюю, що сьогодні - десь на рівні...
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Поздней осенью будут выборы.Там поглядим.
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а сьогоднішні опитування?
Бекешкіна померла - і всьо?
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Каждый кулик своё болото хвалит.Кто платит,тот и в дамках.Законы рынка.
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Закон о рынке земли принят в формате предложенном Порошенко. Беда пришла в дом Йули,Бени, ОПЗЖ.
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Кстати против рынка земли только те у которых земли нет. Обычное жлобство!
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Да нет тут выше была статья Казанского о таком себе депутане у которого сотенка другая гектаров нашлась - если Йулю трясонуть по аффилированным лицам то найдется много вкусного, особенно если поднять так называемые договора аренды ни 49 лет ...
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Я имею ввиду электорат. Выступают против продажи земли только городское население! Ну или сельское которым при распаевке по разным причинам земля не досталась!
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Так мало того я сегодня у себя в мордокниге группе городских сумашедших встретил: "заставить этих бездельников работать на земле" - **** нах! Не ну не писец ? Пишет это чмо которое знает что картошка "ростет" в АТБ, хлеб в булочной, а мясо в МЕТРО ...
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Сейчас у 73% ылиты начнется заворот мозгов в перемешку со словесным поносом.Шарий им в помощь.
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Вчорашні події в парламенті показали, що - як і на Майдані, і на війні - країну рятує україномисляча меншість
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Да, Петька, твої "косяки", покажуться "детским лепетом" в порівнянні з КОСЯКАМИ як його прозвали, бубочки.....
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Порох прав на 100%.
Потому что все познается в сравнении.
А в сравнении 5 лет правления Пороха были наивысшим культурно-экономическим подъемом в истории страны.
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пока козаки на фронте укрземлю защищали,

соевые гниды в киеве ее продавали

ахахаха
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Если ты барыгу считаешь лучшим то давай ещё Щербицкого вспомни
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Вовремя предать - это не предать, а предвидеть. (с) Парошенко
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Не Петручо этот кризис размажет и тебя и рыжего и бородатого и всех остальных тебе подобных и конечно зелю. Забавно грабили, вывозили бабло за бугор, недвижимости там накупили, детей там учили, лесились, жили там - думали бога за бороду держите?? А вишь как! Подыхать вместе с нами придеться!))) Жлобы тупые! Смерть она всех ровняет.
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Нет этот кризис размажет тебя! А Ахметов и Коломойский просто из твоих друзей за пайку себе наймут частных армий! Поэтому они за дефолт!
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Сывочолый нарцисс всё никак из роли отца нации выйти не может. Крепко ломает его от отсутствия внимания и недостатка трибун на которых он упражнялся в актёрском мастерстве, тестируя на подневольной массовке свои идиотские ужимки и бестолковую жестикуляцию.
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массовка не подневольная,

она жадная тупая

и продажная за 200 грн
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ну что полетит зеленка в рожу
соевому барыге и славику - корпоративщику??
кто как думает?

без их 36 голосов вчера в раде в полпервого ночи
укрземля была бы на месте

какие будут мнения??

ахахаха
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через год после выборов!!!! - вот на чем порох делает акцент, типа надо было его выбирать)))
та ладно,все помнят как страна балансировала на грани дефолта,особенно при яйценюхе и как потрох попрошайничал по всему миру,НО при этом разворовывались все кредиты,даже от МВФ.
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иди балансируй

на мерсе, недавно купленном твоим ермаком за 150 тыс$

аткуда 150$&&

аттудааа

ахахаха
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Чому проросійська мразота кляне Пороха? Бо партія ЄС внесла важливі поправки які не дадуть одичалим скупити українську землю)
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