 Стоимость бензина может быть снижена на 3-5 грн за литр, - АМКУ

Об этом говорится в сообщении Антимонопольного комитета Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на сегодня продолжается снижение цен на автозаправках.

"Приветствуя такую ​​реакцию участников рынка на предыдущие рекомендации, Комитет вместе с тем получает данные от аналитических агентств, которые указывают на имеющийся потенциал к еще большему снижению цены. Например, для бензина марки А-95 оправданным может быть снижение еще на 3-5 гривен", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что завтра АМКУ проведет встречи с главами крупнейших сетей АЗС. Комитет рассчитывает, что эта встреча позволит сделать следующий шаг в снижении розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо до уровня, который отражал бы настоящую конкуренцию.

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Напомним, в понедельник, 30 марта, баррель нефти марки WTI подешевел до 20 долларов.