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Все про:бензин (248) нефть (1494) цены (2125) Антимонопольный комитет (372)

 Стоимость бензина может быть снижена на 3-5 грн за литр, - АМКУ

По данным аналитических агентств, цены на бензин из-за падения мировых цен на нефть могут снизиться на 3-5 гривен за литр.

Об этом говорится в сообщении Антимонопольного комитета Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на сегодня продолжается снижение цен на автозаправках.

"Приветствуя такую ​​реакцию участников рынка на предыдущие рекомендации, Комитет вместе с тем получает данные от аналитических агентств, которые указывают на имеющийся потенциал к еще большему снижению цены. Например, для бензина марки А-95 оправданным может быть снижение еще на 3-5 гривен", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что завтра АМКУ проведет встречи с главами крупнейших сетей АЗС. Комитет рассчитывает, что эта встреча позволит сделать следующий шаг в снижении розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо до уровня, который отражал бы настоящую конкуренцию.

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Напомним, в понедельник, 30 марта, баррель нефти марки WTI подешевел до 20 долларов.

Источник: https://censor.net.ua/n3185650
 
 
 Топ комментарии
 
Нефть упала в хренолион раз... А бензин упал на 3 грн.. Занавес.
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да сейчас беня наснижает аж на 20 копеек.
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какие рекомендации, спрос упал
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Нефть упала в хренолион раз... А бензин упал на 3 грн.. Занавес.
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Начать надо с того, что в стоимости бензина составляющая самой нефти в разных странах-производителях разная, в среднем не более 30 процентов.
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ну як же тоді пояснити що коли нафта підвищується в ціні в 2 рази, то бензин в 2,5 ? Це десь така ж ситуйовина що із доларом, упав-ціни стоять, виріс-ціни виросли у відповідності до ціни і ще +%, А процент за що ? А поставщики забивають риски від роста послідуючого долара
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Ну это уже претензии к поставщикам топлива. Я как бы говорила о производителях.
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То есть, производитель купил нефть за 3 грн (30%) перегнал через свой самогонньій аппарат(колонку ректификации) и добавилось к цене 7 грн (70% ) , стало 10 грн?
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Не только перегнал. Еще заплатил кучу налогов.
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Какие там налоги, на давальческом сьірье ? А при входящем НДС ? Налоги все платят, поставщики топлива тоже платят . Так какие же такие налоги производители платят, если в их цене бензина доля ценьі нефти только 30% ?
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Нефть, та что упала - это фьючерсы на 2 мес вперёд
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Ну так снижайте, пока только на 1 грн снизили
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да сейчас беня наснижает аж на 20 копеек.
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амеры уже 19 центов за бочку платят, чтобы только кто забрал сырую и хранилища для закачки новой освободил... Стоимость бензина может быть снижена на 3-5 грн за литр, - АМКУ - Цензор.НЕТ 2957
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Сланцевая добыча может приостанавливаться
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так и есть,но им пофигу, у них нефть не "бюджетообразующий" товар..
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может да а может и нет😁😁😁😁такое ощущение что они рулетку раскручивают,не госконтора а детский сад
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http://neftemarket.net/small-wholesale

Бензин 15,65грн. Дизель 16,60 грн.

Только не на заправках наших олигархов... OKKO WOG АВИАС??? на 10 грн дороже))
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Нефть во всём мире скоро бесплатно будут раздавать, а у нас думают тока снизить ли цены на безиннемножко или нет мля, зла не хватает, нахер тот амку ваще нужен
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Бесплатно нет пока, есть нефть с отрицательной стоимостью, поставщик оплачивает транспорт только бери нефть
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Покажете формулу цены. Где то 3-5 это для папусов. Комуналка та вообще из справочника
стеля. Тому и бидни.
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У нас знову впали ціни на заправках , десь на відсотків 30 - 35
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" Вартість бензину може бути знижена на 3-5 грн за літр, - АМКУ", ключове слово МОЖЕ.В результаті народ знову Зе наї%е, а маржа Колоиойші і Ко з продажу нафтопродуктів досягне 40-50%
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А шо там нащет газа, ціна якого до нефті прив'язана ?
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У нас бензин уже дешевше води вуйко гугл вам на допомогу
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Судя по цене на нефть бензин сейчас должен стоить не больше 10 гривень, а не подачки нам кидают и скидку в 3 гривни
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Почему то весь мир воет что кризис и кошмар. А как для меня то сейчас лучшее время развивать економику и страну. Копеечная цена на нефть а значит на бензин ето лучший стимулятор економики. Так как топливо ето самый большой расходник который закладывают в себестоимость продукции
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Зараз якесь мурло прокашляє про "єкономечне равновєсіє"
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