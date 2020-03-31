 Ключевые положения закона о рынке земли: 100 га в одни руки в первые 2 года, право арендаторам на выкуп без торгов и референдум по допуску иностранцев

Согласно законопроекту запуск рынка земли в Украине состоится 1 июля 2021 года (в предыдущей редакции с 1 октября 2020 года), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Основные положения принятого законопроекта № 2178-10:
До 1 января 2024 года покупать землю смогут только физические лица-граждане Украины.
Допуск иностранцев к покупке земли на территории Украины будет возможно только после принятия соответствующего решения на общенациональном референдуме.
Земли сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности продаваться не будут. Также участки, расположенные на временно оккупированной территории не продаются и не покупаются, их можно только передать по наследству.
Концентрация земли в одни руки в первые два года после запуска земельной реформы ограничена площадью 100 га. Если концентрация земель в одних руках превышает этот лимит, лишняя земля конфискуется и продается на торгах. Это ограничение не касается банков.
С 1 января 2024 года покупать землю разрешат украинским юридическим лицам в концентрации не более 10 тыс. га.
Расчет за покупку участков будет проходить только в безналичной форме.
Банки могут быть владельцами земельных участков в рамках взыскания залога. Такие участки должны быть отчуждены на торгах в течение 2-х лет.
Юридическим лицам, участниками которых являются граждане государства-агрессора, физическим лицам, в отношении которых применены санкции, запрещается покупать землю даже при условии проведения референдума. Также запрещается покупать землю компаниям, находящимся в собственности иностранных государств, офшоров, или же тем, бенефициара которых невозможно установить. Кроме того, владельцами украинской сельхозземли не могут быть юрлица, зарегистрированные в странах, которые не сотрудничают в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Иностранным гражданам запрещается покупка земельных участков в 50-км зоне от государственной границы Украины, независимо от решения референдума.
Цена продажи участков сельскохозяйственного назначения не может быть ниже их нормативной денежной оценки. Данная норма будет действовать до 1 января 2030 года.
Арендаторы земель, работающие на них с правом пользования не позднее чем с 2010 года, могут выкупить землю с рассрочкой до 10 лет по цене нормативной денежной оценки таких участков и без проведения земельных торгов. Право собственности покупатель получает после первого платежа.
В случае, если земучасток оказывается в собственности лица, которому владеть землей по этому закону запрещено, оно обязано продать участок в течение года. Если землю в течение этого срока не продадут, участок подлежит конфискации.
Законом также предусмотрена разработка правительством порядка финподдержки фермеров и частных лиц для покупки земельных участков.
и в том виде. в каком принят этот закон
Все правильно
Кто хочет - пусть работает !
100 га вполне достаточно чтобы зарабатать на кусок хлеба
спасибі зебілам, ***** і соросятам
Феодали.
арендаторы автоматически становятся владельцами земельных участков без согласия арендодателей
вот такой закон олигархам вместе с порохом нужен ;-(
Источник: https://censor.net.ua/n3185648
У чому ж тоді причина сьогоднішнього сьогодення як України - Держави, та понад 80 % іі населення...
1. Дурний та ледачий "народ" ( в основі- ключове)
2. Некомпетентна та корумпована-злодій "влада". ( як правило)
3. Чи 1+2 =....сьогоднішній результат????
Делал вчера в ВР всё что считал нужным.
Зелёной и московской мрази осталось только шипеть от ярости .
Мы ещё раз убедились кто ПРЕЗИДЕНТ в стране.
Закону про референдум немає, і думаю що не буде. Принаймні при цій владі, що обіцяла "народовладдя" (перепрошую за тавтологію).
за Порошенка, з усіма його недоліками, було не соромно, а ось за нинішнього з його майже щоденними зашкварами, червонію.
"решения на общенациональном референдуме" Источник: https://censor.net.ua/n3185648
означает что НИКОГДА.
В законе нельзя написать что никогда, потому что через суд можно будет отменить закон.
Блин!
ЗЕмлею згідно щойно прийнятого закону будуть володіти банки і Приватні"Фонди"(хоч це трохи дальша перспектива) :
Так он чого риги,песи і срюлька були проти!!!! Прийдеця віддавати украдене.А за 100 га все рівно платити!
точно "Агенти кремля"...
Источник: https://censor.net.ua/n3185648
Селяне могут помахать земельке ручкой
1. раздают через "свои" банки массовые кредиты под залог украинской земли
2. путём манипуляций с % и итд, делают неплатежеспособными эти кредиты (а могут просто напрямую попросить собственника не платить кредит за очень солидную сумму отступных или рэкет-наезд).
3. залог в виде земли переходит к банку коломойского/ахметова/путина. Вуаля. Реформа завершена. Даже воевать уже не надо. Земля по документам у москвы.
А кто помешает президенту дать гражданство "своим людям", которые намерены провести гешефт и купить по 10 тыс гектаров, даже вблизи границы.
А секта и на это найдет оправдание . ОНО же - Хетьман ! Протрите глазки нарИд ( Вира ( майна ) армия( склады на 6 млрд долл ) . мова( только на публике ) )
ти хоч картоплину чи дерево посадило в свому житті?
Добре, що обрали Зеленського Президентом України, а то би ще років 20 товкли би цю воду в ступі, поки не лишилося працювати на землі.
Последнее предложение ключевое. Через банки в 2024 году земля попадет к латифундистам
ринок має бути цивілізованим. Порівняємо з Польщею наш закон
фізичні особи 100 Га тут ми однакові, але для чого обмеження для сім'ї?
Юридичні особи! Польща 500 Га - Україна 10 000 Га. Ось тут саме цікаве, думаю багатьом зрозуміло чому така відмінність.
Чому така розбіжність? Якщо турбуєтесь про народ, зробіть ті ж самі 100 Га на 1 працівника. Утримує корпорація 1000 працівників, виплачує їм з/п, будь - ласка вам 10 тис Га. Гарантія робочих місць для селян, надходжень в бюджет, і прозорої роботи.