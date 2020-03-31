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 Политика Украины
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 Ключевые положения закона о рынке земли: 100 га в одни руки в первые 2 года, право арендаторам на выкуп без торгов и референдум по допуску иностранцев

На внеочередном заседании Верховной рады в ночь с 30 на 31 марта народные депутаты приняли в целом законопроект об открытии рынка земли.

Согласно законопроекту запуск рынка земли в Украине состоится 1 июля 2021 года (в предыдущей редакции с 1 октября 2020 года), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Основные положения принятого законопроекта № 2178-10:

До 1 января 2024 года покупать землю смогут только физические лица-граждане Украины.

Допуск иностранцев к покупке земли на территории Украины будет возможно только после принятия соответствующего решения на общенациональном референдуме.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нардепы зарегистрировали проекты постановлений об отмене принятия Радой закона о рынка земли: его подписание пока заблокировано

Земли сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности продаваться не будут. Также участки, расположенные на временно оккупированной территории не продаются и не покупаются, их можно только передать по наследству.

Концентрация земли в одни руки в первые два года после запуска земельной реформы ограничена площадью 100 га. Если концентрация земель в одних руках превышает этот лимит, лишняя земля конфискуется и продается на торгах. Это ограничение не касается банков.

С 1 января 2024 года покупать землю разрешат украинским юридическим лицам в концентрации не более 10 тыс. га.

Расчет за покупку участков будет проходить только в безналичной форме.

Банки могут быть владельцами земельных участков в рамках взыскания залога. Такие участки должны быть отчуждены на торгах в течение 2-х лет.

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Юридическим лицам, участниками которых являются граждане государства-агрессора, физическим лицам, в отношении которых применены санкции, запрещается покупать землю даже при условии проведения референдума. Также запрещается покупать землю компаниям, находящимся в собственности иностранных государств, офшоров, или же тем, бенефициара которых невозможно установить. Кроме того, владельцами украинской сельхозземли не могут быть юрлица, зарегистрированные в странах, которые не сотрудничают в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Иностранным гражданам запрещается покупка земельных участков в 50-км зоне от государственной границы Украины, независимо от решения референдума.

Цена продажи участков сельскохозяйственного назначения не может быть ниже их нормативной денежной оценки. Данная норма будет действовать до 1 января 2030 года.

Арендаторы земель, работающие на них с правом пользования не позднее чем с 2010 года, могут выкупить землю с рассрочкой до 10 лет по цене нормативной денежной оценки таких участков и без проведения земельных торгов. Право собственности покупатель получает после первого платежа.

В случае, если земучасток оказывается в собственности лица, которому владеть землей по этому закону запрещено, оно обязано продать участок в течение года. Если землю в течение этого срока не продадут, участок подлежит конфискации.

Законом также предусмотрена разработка правительством порядка финподдержки фермеров и частных лиц для покупки земельных участков. 

Источник: https://censor.net.ua/n3185648
 
   
 Топ комментарии
 
Куба, КНДР, Конго, Венесуела, Таджикістан, Україна - так цей список виглядав ще вчора🤦‍♂️
Тепер нас у цьому списку просунутих заможних розвинутих демократичних країн немає‼️
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Після розпродажу землі Україна стала найвеличнішою країною світу. І небувалий потік українців, що останні тижні повертаються в Україну тому беззаперечний доказ.
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у латифундистов и до этого закона существовали как минимум 12 способов завладеть землёй. Этот же закон узаконивает право на именно ПРОДАЖУ, но никак НЕ ОБЯЗЫВАЕТ это делать собственнику земельного пая .
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Так по Вашему лучше ничего не предпринимать и ничего не делать? Проще жаловаться на жизнь? Ну тоже конечно вариант, но с неочим оптимистичным результатом.
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Порох всегда был за продажу земли
и в том виде. в каком принят этот закон

Все правильно
Кто хочет - пусть работает !
100 га вполне достаточно чтобы зарабатать на кусок хлеба
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ага, тепер все лайно об'єдналося = шмарклявий пес
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Дерибан матиме далекосяжні наслідки, як і Будапештський меморандум.
спасибі зебілам, ***** і соросятам
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А до не так і з землею і з Будапештським меморандумом?
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сколько тебе платят за комментарии, соросовское отродье?
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100 комментов приравниваются к 1 га украинской земли.
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Что значит референдум по допуске иностранцев ? Это бред полный и развод для зебилов . Напомню людям , зебилам нет смысла, что в Польше в 90-е годы был закон запрещающий иностранцам покупать землю , но были лазейки и немцы скупали польскою землю . И ещё , вас не примут в ЕС , если иностранцам будет запрещено покупать землю , так как ЕС граждане Германии могут покупать землю в Дании или Польши , и на оборот. Так все это развод
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Развели ка котят. Оцените красоту игрьі. (Чечетов)
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Скільки га знаходиться в оренді олігархів, які орендували землю на 49 років?
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Нові власники, не орендарі, а вже господарі України.

Феодали.
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" Арендаторы земель, работающие на них с правом пользования не позднее чем с 2010 года, могут выкупить землю с рассрочкой до 10 лет по цене нормативной денежной оценки таких участков и без проведения земельных торгов. Право собственности покупатель получает после первого платежа."

арендаторы автоматически становятся владельцами земельных участков без согласия арендодателей
вот такой закон олигархам вместе с порохом нужен ;-(
Источник: https://censor.net.ua/n3185648
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а где тут о согласии собственника на продажу ? или снова будут сказки про хитрых юристов и ребЬят с битами ?
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У нас в Україні немає ні ОДНОГО антинародного Закону - ні одного ...
У чому ж тоді причина сьогоднішнього сьогодення як України - Держави, та понад 80 % іі населення...
1. Дурний та ледачий "народ" ( в основі- ключове)
2. Некомпетентна та корумпована-злодій "влада". ( як правило)
3. Чи 1+2 =....сьогоднішній результат????
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Викупляє землю без торгів,по нормативній оцінці,виплачує кошти протягом 10років,стає власником після першої виплати.Вітаю власників паїв,будете штуку розтягувати на 10 років.
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Так зебилам и надо , они за это и проголосовали
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Эти черти с слогов ни одного закона не приняли для людей , так само будет и законом о земли . Всю землю отожмут бандиты с команды ЗЕ , а народ будет батраками
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По любому землю будут продавать через банк по заниженным ценам.
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Ага , продавать ? Кто будет продавать ? Кому ? Продавать это для лохов . Землю возьмут без гроша бандите ЗЕ вот и все
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Читайте закон и хватить писать херню с медвечуковских каналов.
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Ну так виконують обіцянки: зробимо їх разом! Я вже замахалась рахувати ті "зробимо"...
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Порох загнал клоунов под коврик.
Делал вчера в ВР всё что считал нужным.
Зелёной и московской мрази осталось только шипеть от ярости .
Мы ещё раз убедились кто ПРЕЗИДЕНТ в стране.
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ні.. всі лише впевнились,що "нагнувши" своїх депутатиків(Вчора очка Княжицького так і бігали),Пєтя отримав індульгенцію від Тюрми... Ключові положення закону про ринок землі: 100 га в одні руки в перші 2 роки, право орендарям на викуп без торгів і референдум щодо допуску іноземців - Цензор.НЕТ 3576
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« Новые лица « развели народец как лохов ! Вот и все !
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Цікаво, а як буде ставитись питання на референдумі?
Закону про референдум немає, і думаю що не буде. Принаймні при цій владі, що обіцяла "народовладдя" (перепрошую за тавтологію).
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А було народовладдя при мальдівській проститутці? То чого при ній закон не був прийнятий?
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Порошенко на виборах все одержав у відсотках. А оманський обіцяв Закон у першу чергу. Пройшло три рази по 100 днів...
за Порошенка, з усіма його недоліками, було не соромно, а ось за нинішнього з його майже щоденними зашкварами, червонію.
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Ну нельзя же быть такими наивными и простыми.
"решения на общенациональном референдуме" Источник: https://censor.net.ua/n3185648

означает что НИКОГДА.
В законе нельзя написать что никогда, потому что через суд можно будет отменить закон.
Блин!
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Ще до проведення референдуму з питання продажу землі іноземцям, якщо буде звернення до Конституційного Суду, то норму закону, що стосується продажу землі іноземцям швидше за все визнають неконституційною, адже земля за Конституцією є власністю народу України.
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референдум- це обманка...

ЗЕмлею згідно щойно прийнятого закону будуть володіти банки і Приватні"Фонди"(хоч це трохи дальша перспектива) :
Ключові положення закону про ринок землі: 100 га в одні руки в перші 2 роки, право орендарям на викуп без торгів і референдум щодо допуску іноземців - Цензор.НЕТ 9350
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Концентрация земли в одни руки в первые два года после запуска земельной реформы ограничена площадью 100 га. Если концентрация земель в одних руках превышает этот лимит, лишняя земля конфискуется и продается на торгах.Источник:https://censor.net.ua/n3185648

Так он чого риги,песи і срюлька були проти!!!! Прийдеця віддавати украдене.А за 100 га все рівно платити! Ключові положення закону про ринок землі: 100 га в одні руки в перші 2 роки, право орендарям на викуп без торгів і референдум щодо допуску іноземців - Цензор.НЕТ 8523
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он яка в тебе розмаїта політична орієнтація))) нічого не зрозумів із купи твоїх постів: яка власне твоя позиція? не міг би ти в кількох словах своє бачення висловити? не висерами тількі будь ласка Ключові положення закону про ринок землі: 100 га в одні руки в перші 2 роки, право орендарям на викуп без торгів і референдум щодо допуску іноземців - Цензор.НЕТ 2692
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ух ти скільки кацапо маланських тролів набігло...
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Пєтю з гівном змішуюють..
точно "Агенти кремля"... Ключові положення закону про ринок землі: 100 га в одні руки в перші 2 роки, право орендарям на викуп без торгів і референдум щодо допуску іноземців - Цензор.НЕТ 1338
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Пока все что здесь перечислено - очень разумно.
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Арендаторы земель, работающие на них с правом пользования не позднее чем с 2010 года, могут выкупить землю с рассрочкой до 10 лет по цене нормативной денежной оценки таких участков и без проведения земельных торгов. Право собственности покупатель получает после первого платежа.
Источник: https://censor.net.ua/n3185648

Селяне могут помахать земельке ручкой Ключові положення закону про ринок землі: 100 га в одні руки в перші 2 роки, право орендарям на викуп без торгів і референдум щодо допуску іноземців - Цензор.НЕТ 3945
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коломойский, ахметов, а может быть и сам путин:
1. раздают через "свои" банки массовые кредиты под залог украинской земли
2. путём манипуляций с % и итд, делают неплатежеспособными эти кредиты (а могут просто напрямую попросить собственника не платить кредит за очень солидную сумму отступных или рэкет-наезд).
3. залог в виде земли переходит к банку коломойского/ахметова/путина. Вуаля. Реформа завершена. Даже воевать уже не надо. Земля по документам у москвы.
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я напомню, в законе нет ограничений на собственников, акционеров банка из других стран которые берут землю в залог и ей потом распоряжаются при невозможности оплаты кредита. Это могут быть и РФ и Мозамбик и США...кто угодно.
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могут даже еще проще сделать...землю через вышеописанную схему заберет номинально украинский банк...а после того как он это сделает - его ррраз и выкупит росийский банк..например альфабанк. ну а потом флаги аквафреш по периметру, "наша земля по закону" итд...
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Не хвилюйтеся. Це спочатку так неприємно, потім звикнете.
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Сказано "Иностранным гражданам запрещается покупка земельных участков в 50-км зоне от государственной границы Украины".

А кто помешает президенту дать гражданство "своим людям", которые намерены провести гешефт и купить по 10 тыс гектаров, даже вблизи границы.
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Когда настанет следующая угроза дефолта ( а это не за горами ) то власть (ЕС , СН и тд ) скажет надо платить пенсии , нельзя довести до краха и прочую лабуду . А МФВ скажет , ок даем , но надо задружить ( войти в ) ОРДЛО , то получим деньги и войдем .
А секта и на это найдет оправдание . ОНО же - Хетьман ! Протрите глазки нарИд ( Вира ( майна ) армия( склады на 6 млрд долл ) . мова( только на публике ) )
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бойкі з вілкулами вже не риготня?)))) хаххаахха
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диявол в дрібничках, той закон спершу треба прочитати весь юристові,не балбесу і не боягузу, а бувалому
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У меня 2 пая по 3,6 и 4,2 га. один бы я продал тыс. за 400-500 грн., , а за даром нееее!?
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Продаси, але дешевше, раз в 10-20. або там вже законопроект № 3131 зареєстровано, про опадткування паїв.
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впереди затяжной структурный . мировой экономический кризис . Цены будут минимальные и прижмет кошелек у народа . а ТНК и прочие олигархи поменяют 500 долл на 1 ГА земли , так сказать выручат наРид . Все во- время сделано , для олигархов и тд .
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При этой хитрой власти ни в коем случае нельзя запускать рынок земли.
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ти там розбираєшся в тій землі
ти хоч картоплину чи дерево посадило в свому житті?
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я дуже довольний. Це хороший закон. Нарешті зрушилося.
Добре, що обрали Зеленського Президентом України, а то би ще років 20 товкли би цю воду в ступі, поки не лишилося працювати на землі.
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Концентрация земли в одни руки в первые два года после запуска земельной реформы ограничена площадью 100 га. Если концентрация земель в одних руках превышает этот лимит, лишняя земля конфискуется и продается на торгах. Это ограничение не касается банков.

Последнее предложение ключевое. Через банки в 2024 году земля попадет к латифундистам
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конечно ! Лазеек тысячи , но лохи рады и этого не понимают .
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все это х**ня с нормой о покупке земли только гр. Украины. Кто будет проверять жидов коломойшу, рабиновича и прочих у которых по 10 паспортов? на**й такой закон.
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И вообще, сначало землю нужно раздать всем гражданам в равной доле, а затем пусть они решают продавать ее или нет.
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Ринок землі однозначно має бути, це ознака цивілізованої держави з ринковою економікою, АЛЕ:
ринок має бути цивілізованим. Порівняємо з Польщею наш закон
фізичні особи 100 Га тут ми однакові, але для чого обмеження для сім'ї?
Юридичні особи! Польща 500 Га - Україна 10 000 Га. Ось тут саме цікаве, думаю багатьом зрозуміло чому така відмінність.
Чому така розбіжність? Якщо турбуєтесь про народ, зробіть ті ж самі 100 Га на 1 працівника. Утримує корпорація 1000 працівників, виплачує їм з/п, будь - ласка вам 10 тис Га. Гарантія робочих місць для селян, надходжень в бюджет, і прозорої роботи.
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