 Важна эффективная работа налогового и таможенного блоков, - новоназначенный министр финансов Марченко

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства, передает Цензор.НЕТ.
"Значительно усилить фискальный каркас страны - особенно актуально в период кризиса. Эффективная работа налогового и таможенного блоков важна, как никогда. Ключевым критерием оценки этой эффективности будет наполнение бюджета, потому что государство должно выполнять свои обязательства перед гражданами", - заявил Марченко.
Кроме этого он заявил, что государство должно вовремя рассчитываться по всем обязательствам перед кредиторами и международными партнерами, однако в переговорах с ними важно защищать интересы украинцев.
Напомним, 30 марта Верховная Рада Украины со второго раза назначила Сергея Марченко главой Минфина.
С таким министром финансов. Подождём три месяца и будет всё понятно.
Пройдём и это, но как они задрали своей глупостью.