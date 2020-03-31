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 Важна эффективная работа налогового и таможенного блоков, - новоназначенный министр финансов Марченко

Утром 31 марта в Министерстве финансов представили новоназначенного министра Сергея Марченко. В своей первой речи на посту министра финансов Марченко заявил о важности налогового и таможенного направлений.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"Значительно усилить фискальный каркас страны - особенно актуально в период кризиса. Эффективная работа налогового и таможенного блоков важна, как никогда. Ключевым критерием оценки этой эффективности будет наполнение бюджета, потому что государство должно выполнять свои обязательства перед гражданами", - заявил Марченко.

Кроме этого он заявил, что государство должно вовремя рассчитываться по всем обязательствам перед кредиторами и международными партнерами, однако в переговорах с ними важно защищать интересы украинцев.

Напомним, 30 марта Верховная Рада Украины  со второго раза назначила Сергея Марченко главой Минфина.

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Источник: https://censor.net.ua/n3185641
 
   
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Министры уходят и приходят, и лишь Аваков остается навсегда Важна эффективная работа налогового и таможенного блоков, - новоназначенный министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 4979
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косити бабло поки коситься а далі тікати під три чорти...
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Кабмин стал напоминать беговую дорожку.
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И каждый новый участник бездарнее предыдущего.
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Начал не с выдатков, а с налогов. Хреновое начало. Это значит, что в голове ничего нет.
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Сразу в два раза увеличивай фискальный каркас страны.Ты ,порося ,не устал повышение сборов налогов с табачной отрасли искать.
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Напрасно шмаркля с премьером меняют порядочных людей на воров.
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Этих "министров" даже фамилии никто запомнить не успевает!
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Это ******.
С таким министром финансов. Подождём три месяца и будет всё понятно.

Пройдём и это, но как они задрали своей глупостью.
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