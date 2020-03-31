 "Есть определенная потеря времени с точки зрения подготовки к пандемии", - новый министр здравоохранения Степанов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, об этом он заявил во время знакомства с коллективом министерства.

"Впереди немало работы. Первый приоритет - борьба с коронавирусом. Я не хочу никого ни в чем обвинять, но есть определенная потеря времени с точки зрения подготовки к пандемии. Мы больше не можем себе позволить терять время. Поэтому крайне важно сейчас наладить коммуникацию с учреждениями здравоохранения на местах. Второй приоритет - медицинская реформа. Я считаю, что вполне возможно провести изменения таким образом, чтобы реформой остались довольны как пациенты, так и врачи всех уровней", - отметил Степанов.

Напомним, 30 марта Верховная Рада назначила Максима Степанова министром здравоохранения.

Кандидатуру Степанова ВР поддержала со второго раза. Ранее в понедельник за назначение Степанова проголосовали лишь 217 парламентариев при 226 необходимых.

Степанов с 2008 по 2010 годы был первым заместителем главы Одесской ОГА, но после прихода Януковича к власти его уволили. С 2011 по 2016 год - возглавлял "Полиграфкомбинат "Украина". В январе 2017 года Степанов сменил Михеила Саакашвили на должности главы Одесской облгосадминистрации, но между первым и вторым турами президентских выборов был отправлен в отставку.

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