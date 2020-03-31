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 "Есть определенная потеря времени с точки зрения подготовки к пандемии", - новый министр здравоохранения Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает приоритетами в своей деятельности борьбу с коронавирусом и завершение медицинской реформы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, об этом он заявил во время знакомства с коллективом министерства.

"Впереди немало работы. Первый приоритет - борьба с коронавирусом. Я не хочу никого ни в чем обвинять, но есть определенная потеря времени с точки зрения подготовки к пандемии. Мы больше не можем себе позволить терять время. Поэтому крайне важно сейчас наладить коммуникацию с учреждениями здравоохранения на местах. Второй приоритет - медицинская реформа. Я считаю, что вполне возможно провести изменения таким образом, чтобы реформой остались довольны как пациенты, так и врачи всех уровней", - отметил Степанов.

Напомним, 30 марта Верховная Рада назначила Максима Степанова министром здравоохранения.

Кандидатуру Степанова ВР поддержала со второго раза. Ранее в понедельник за назначение Степанова проголосовали лишь 217 парламентариев при 226 необходимых.

Степанов с 2008 по 2010 годы был первым заместителем главы Одесской ОГА, но после прихода Януковича к власти его уволили. С 2011 по 2016 год - возглавлял "Полиграфкомбинат "Украина". В январе 2017 года Степанов сменил Михеила Саакашвили на должности главы Одесской облгосадминистрации, но между первым и вторым турами президентских выборов был отправлен в отставку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В стране - война. И не только на Востоке", - новый министр здравоохранения Степанов об эпидемии коронавируса

Есть определенная потеря времени с точки зрения подготовки к пандемии, - новый министр здравоохранения Степанов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3185640
 
 
 Топ комментарии
 
А вообще верните Уляну Супрун. А то эти рукожопы доведут скоро страну до ручки!!!!
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У тебя на это есть 2-3 недели. пойтом полетишь в утиль как нЕмец
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А вообще верните Уляну Супрун. А то эти рукожопы доведут скоро страну до ручки!!!!
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Я даже представить себе не могу о каких изменениях в реформу говорит этот Полиграф Полиграфыч.
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Емец видит причину своей отставки в Супрун.

"Было представлено продолжение реформирования здравоохранения, оно не понравилась нашим главным оппонентам - это исполняющая обязанности Супрун, которая за три, по-моему, года продолжает, ну будем так говорить, уничтожает стационарный уровень помощи" - так высказался теперь уже бывший министр здравоохранения в эфире «Громадського» вскоре после оглашения решения о его отставке.

Кроме этого, он упомянул что уже обсуждал свою отставку с президентом Зеленским, но деталей обсуждения не раскрыл
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"соросята"(разом з Супрун) таки конкретно ОКУПУВАЛИ МОЗ І Міністерство освіти..


ЗЕ заслабкий,щоб їх "посунути"...
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Возможно, уже эпидемия сама стихает, отрапортуют к тому времени о победе.
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кажуть що в цієї гидоти навіть немає медичної освіти
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а якщо й була,то він давно все забув...
Степанов"підвизався" виключно на управлінських посадах"...
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Медична освіта у Степанова є.
Він закінчив Донецький медичний інстітут. Батько в нього теж лікар.
А сь пані Скалецька медичної освіти не мала, але це вас чомусь не бентежило.
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Кулеба еще со времен Порошенко. А для Бабченко Порошенко Бог.
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хто з чиєї руки їсть,той ту руку й облизує.. "Є певна втрата часу з погляду підготовки до пандемії", - новий міністр охорони здоров'я Степанов - Цензор.НЕТ 4601

Бабченко..НУсс...Монова.."антіколорадос"...
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Після того,як побачили,що неможливо в плинути на "свободолюбивих громадян" з В"єтнаму і Дохи - ЛОГІЧНЕ РІШЕННЯ.

просто треба визнати правду .
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Так так а сам Аркаша сидить *за бугром * !? "Є певна втрата часу з погляду підготовки до пандемії", - новий міністр охорони здоров'я Степанов - Цензор.НЕТ 5304
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Шо-то сегодня сутра столько новостей о коронавирусе как никогда. В худшие дни такого не было. Решаем, какая будет линия партии по земле, чтобы с ней синхронно колебаться?
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Ничего не понимаю........ Супрун смешали с дерьмом для того, чтобы продолжать ее реформу?
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Да какая разница кто ведет нас к пропасти Супрун или Степанов.
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нію.. просто на медреформі вже побудовані СХЕМИ,і освоєно і ще буде освоєно стільки бабла,що зараз зупинитись вже неможливо...
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Я вважаю, що цілком можливо провести зміни таким чином, щоб реформою залишилися задоволені як пацієнти, так і лікарі усіх рівнів"

без конкретного бабла -даремний оптимізм...
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Кем освоено, как бабло выводилось раньше и как выводятся сейчас? То, что я вижу - то довольные пенсионерки-соседки, которые с запуском этой реформы перестали платить за необходимые им лекарства. А в принципе - реформы не могут быть проведены по взмаху волшебной палочки. Это отнимает время и результатов приходится ждать. Особенно с учетом того, в каком состоянии наша медицина находилась к 2014 г.
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це певні.. найдешевші ліки..
як "подачка"..щоб прикрити більші ОБОРУДКИ..На мільйони..

а"серйозніші "ліки -тут -ОБЛОМ
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Это да. Облом полнейший был цен на лекарства. Вы бы хоть интересовались прежде чем писать. Ну и список бесплатных лекарств посмотрите заодно. Что касается ситуации вообще, то посмотрите вокруг - сколько среди вашего окружения людей, которые работают по-черному или оформлены на минималку, а разницу получают в конверте. Потом спросите у себя - где брать деньги на медицину, если налоги платить никто не считает нужным. Кстати - на вопрос Вы так и не ответили. Конкретно - кем, когда и как выводится? Ну и заодно........ почему раньше этих бесплатных лекарств не было?
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Віталій Барабаненко



Як китайці роблять маски нам на експорт. Де гарантія що саме ці маски зараз не продаються за шалені гроші в аптеках під виглядом захисту від вірусу? Ясно що не всі маски там так робляться. Але те, що ми не можемо це ніяк проконтролювати - це факт.

https://twitter.com/i/status/1244697198757117963
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В Ютубі є відео як зробити багаторазову маску за 10 хвилин. Я давав посилання, але тутешні довбодяти обсміяли, тому давати більше не буду.
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дайте будь ласка на моє особисте прохання. Може стати у нагоді.
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.Многоразоая маска за 10 минут.
Єдине що мені не сподобалось, це як заведена резинка. Я зробив щоб можна було чіляти за вухі)) Вкладку можна зробити з китайських жовтих салфеток. Вони ворсисті.
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Ні, це не довбодятли,

Це- професійні антиукраїнські тролі, і їх багато, я б сказав, більшість тих, хто пише.
Вони намагаються загавкувати і запльовувати здорові ідеї, конструктивні починання, здорові агресивні імпульси.

Сварки, образи, політична воржнеча, сумніви, зневіра- їхня мета. Вони працюють з почуттями.
ЯКЩО від спілкування у вас виникає почуття розпачу, безсилля, приниження- це як раз такий троль. Не вступай з ним в дискусію, просто заспам його.
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Можливо хоча б після пандемії до вас дійде що ЛІКАР ВАЖЛИВІШЕ священика і краще побудувати нову ЛІКАРНЮ а НЕ ще одну ЦЕРКВУ!!!!
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лікарів-інфекціоністів туди звідки візьмеш ?
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Да ладно. Клоун-дурак вместо президента. Теперь санитар вместо министра. Осталось пациента дурдома взять. Премьером, к примеру. И все сразу заживут.
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А после кондитера мы все просто шикарно зажили?
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ага.
На Львівщину Кондитер разом з "Доктором Смерть" залишив 160(з них 120 ще совєтських) апаратів ШВЛ і лікарів без зарплати з 1 квітня 2020 року...
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Сидиш плюючи в стелю і чекаєш коли для тебе хтось влаштує щаслівую жість.
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Пациент из дурдома премьером уже был.
Я не раз писала, что Гончарук типичный шизоид со своим отдельным миром в голове и что его необходимо убирать.
Слава Богу, это произошло.
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Гончарук, в цілому, від інших прем'єрів не вирізнився. Пам'ятаєте, яка була хвиля, що він отримав небувалий ліфт, чи шанс? Так от - ліфтуй не ліфтуй, а без розуму результату нуль. Гончарук - це проект ішака, що плигає по фонтанах. У ляльковода і ляльки Вави просто світогляд був такий - раз обрали клоуна, то суспільству потрібен уряд клоунів. Так що шизоїд - не Гончарук.
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Ні, шизоїд таки Гончарук.
Зеленський - типовий істероїдний психопат.
Я про це писала ще з початком виборчої компаниії, але мене за це чомусь обзивали порохоботкой, а не бажали замислитись над тим, що цей психотип зовсім не придатен до державної служби.
Я психіатр, якщо що.
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Нє, Гончарук може єдиний, який мав антикорупційний принцип, тому Вам здалося, що шизоїд. Тільки крім того принципу у нього більше нічого не було.
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Так в соціальній групі акторського "бомонду" левова частка - "нарциси"Ю, які, якраз, і "вписуються" у Ваше формулювання - "істероїдні психопати"... Істеричний склад характеру у них - від народження чи від сімейного виховання, а "психопатія" - це один з проявів "нарцисизму", набутих в процесі розвитку "зіркової хвороби"...
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То мені це все відомо.
Акторами як раз і стають люди істероїдного типу, які потребують захвату від публіки, щоб нормально себе почувати.
Відсутність восторгу породжує озлоблення та депресивний стан, якій зазвичай знімається якимось стимуляторами.
Тому, звичайно, дії та рішення ціх людей непербачувані навіть для них самих і вони не мають права займати посади, де від їх рішень може залежати доля людей чи країни.
А наш мудрий нарід вибрав істероїдного психопата собі у президенти.
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Ми, просто, "вчилися одному й тому ж"... Ви вчили просто "психологію", а я "судову психологію"... Тому у нас і розуміння це, "сходиться"... Я Вам більше скажу - "істероїдні психопати" - найбільш гидка категорія злочинців... Вони, на лаві підсудних, "розпливаються, як гімно між пальцями", і винять у своїх бідах всь світ, тільки не самих себе... Колишньому співкурснику, адвокату, прийшлось захищать, "за призначенням", подібне лайно, так зізнавався, що самому хотілось його придушить...
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Зельцман змінює своїх квартальщиків як рукавички.
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бюджет закладається на наступний рік..Зокрема розпис по МОЗу.

ОСОБЛИВО ТУПИМ.
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Прошел месяц пандемии. А у нас лечат только парацетамолом. Да, уж...
Фавипиравир? Нет, не слышали....
Где Ляшко и МОЗ? Можно ж было закупить не только тесты и защиту, но и лекарства...
Китайцами в том числе для всего мира разработаны "Рекомендации по предотвращению распространения коронавируса COVID-19", в которых показали очень подробно профилактику и контроль, алгоритм диагностики и лечение (перечень препаратов и средств, показания и дозировки и др.), уход за больными, а также онлайн-консультации по диагностике и лечению.
Перевод на русском языке на 49 страницах в pdf доступен для всех:
www.pravda .com.ua/files/COVID-19-Handbook.pdf (пробел убрать)
Я вижу определенное противоречие в тактике лечения коронавируса нашим МОЗ с тем, что разработали китайцы.
Больных с клинически подтвержденным положительным анализом на коронавирус - надо сразу лечить, а у нас нашим больным МОЗ предлагает самоизолироваться дома (и ждать, когда вирус размножится до тяжелой пневмонии, когда уже ничто (пока не создано новых специфических лекарств) не поможет).
В надежде только на собственный организм пациента.
Надо использовать имеющийся китайский опыт.
А не ждать сотен смертей в надежде на чудо.
Когда уже тяжелая стадия - тогда уже действительно ничего не поможет.
Нет пока специфических лекарств, вытаскивающих пожилого человека в совсем запущенной стадии поражения.
Во сколько мы оцениваем жизнь человека, не леча его на ранней или на стадии средней тяжести?

И кто и где даст гарантию на 3-7 день клинически подтвержденного коронавируса - организм больного сам справится без лекарств - или нет?

Мне кажется, надо срочно по линии МОЗ закупать в Японии этот фавипиравир и лечить им сразу же после подтверждения диагноза.
(Этот препарат не доступен к заказу непосредственно пациентами, его продают только для государственных учреждений)
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хотелось бы узнать, надолго ли этот новый министр? месяц-два?
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місяць.
після 1000 смертей.
після того прийдеться міняти..

рейтинг ЗЕ важливіший...
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Больных с клинически подтвержденным положительным анализом на коронавирус - надо сразу лечить, а у нас нашим больным МОЗ предлагает самоизолироваться дома (и ждать, когда вирус размножится до тяжелой пневмонии, когда уже ничто (пока не создано новых специфических лекарств) не поможет).
В надежде только на собственный организм пациента.
Надо использовать имеющийся китайский опыт.

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а ще китайські апарати ШВЛ (ЯКЩО КИТАЙ продасть ВЖЕ)..
В Україні їх офіційно -3500 штук.

за два тижні прийдеться когось відключати..
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ЛІКІВ немає.
ЛИШЕ СИИМПТОМАТИЧНА ТЕРАПІЯ.
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какая еще "потеря времени"?!
бубачка ж себя ослиным копытом в эротически выбритую грудь бил еще месяц назад: готовы лучше всех в мире! впереди планеты всей!

за такие разговоры можно и к Баканову... или к Венедиктовой.
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всі політики надіються на "курячу пам"ять" виборців..

ТОМУ по 20 років в політиці,Тимошенко,Порошенко,Бойко,інша пи...братія иліта..
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Порошенко - дай Бог, что был лет 100.
Только жить нормально начали, как пришел Порошенко.
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Виборці Януковича не погджуються
І виборці Тимошенко(при котрій взагалі жилося "на пі...єц класно" -Юліна тисяча,ДЕшевий газ,низькі тарифи,таміфлю кожному,машини сільської медицини...))
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Пусть возьмет Супрун замом, тогда наши шансы не повымирать как моль вырастут.
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