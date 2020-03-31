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 Нардепы зарегистрировали проекты постановлений об отмене принятия Радой закона о рынка земли: его подписание пока заблокировано

Проект постановления об отмене решения Верховной Рады от 31 марта о принятии в целом как закон законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№ 2178-10)" зарегистрирован в парламенте.

Согласно информации на сайте ВР, инициатором постановления является внефракционный народный депутат Антон Поляков, исключенный из состава фракции "Слуга народа" в декабре прошлого года, передает Цензор.НЕТ.

Также аналогичное постановление зарегистрировала и внефракционный нардеп Оксана Савчук ("Свобода").

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Отметим, что в случае регистрации проекта постановления об отмене решения Верховной Рады о принятии какого-то законопроекта его подписание спикером ВР становиться невозможным до рассмотрения парламентов зарегистрированного постановления.

Источник: https://censor.net.ua/n3185639
 
 
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Нова коаліція "Шмарклявий ПЄС",все одно переможе,бо Кловун та Кондитер це сила))
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тобі не вгодиш.... може почитаєш що підписали?
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а ему нас рать. пытается Пороха топить. Нардепы зарегистрировали проекты постановлений об отмене принятия Радой закона о рынка земли: его подписание пока заблокировано - Цензор.НЕТ 6842
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Московским провокаторам здесь не место. В спам.
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Почалися торги - комусь з нардепів мабуть не доплатили за голосування. Нардепы зарегистрировали проекты постановлений об отмене принятия Радой закона о рынка земли: его подписание пока заблокировано - Цензор.НЕТ 5701
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Лідер партії «Національний Корпус», засновник полку Азов Андрій Білецький,
Слуги МВФ. Тепер офіційно.
Ось так - АВАКОВ, ОПОЗАЖОПІСТИ, БАБА ЮЛЬКА = БЄНЯ (та інші олігархи?) +КРЕМЛЬ
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Звертайтеся до народу.Народ разблокуе все,разом з відірваними головами депутатів,котрі голосовали за продаж землі.
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А ты уверен что депутаты проголосовали продаж земли или кремлёвскую зарплату тут отрабатываешь.
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мне вот чистно интересно, как так получилось, что в Украине не было ранее рынка сельхоз земли (земля не продавалась официально), но деятели вроде бахматюка, ахметова, тигипко, каломоского и прочие имеют в своем распоряжении сотни тысяч гектаров. или все таки эти персонажи скупали за три копейки у селян паи?!
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