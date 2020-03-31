 В КГГА разъяснили порядок въезда в Киев во время карантина. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили на сайте Киевсовета.

Так, сообщается, что до 24 апреля включительно введен запрет на въезд автобусов межобластного и междугородного сообщения. Запрет не распространяется на легковые автомобили, отдельный порядок предусмотрен Кабмином для служебных и арендованных автобусов.

Кроме этого водителям и пассажирам транспортных средств будет выборочно проводиться температурный скрининг. В случае ухудшения ситуации контроль температуры будет обязательным.

При обнаружении признаков заболевания, граждане направляются на лечение или самоизоляцию. Лица, прибывшие из стран, где были зафиксированы заболевания коронавирусом, должны оставить контактные данные и пройти двухнедельную самоизоляцию.

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Также отмечается, что граждане должны иметь при себе паспорт во всех общественных местах.





