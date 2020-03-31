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 Украинский воин подорвался на российской противопехотной мине в зоне ООС: состояние тяжелое

Сегодня, 31 марта в районе населенного пункта Екатериновка на Луганщине во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий получил травму в результате подрыва на противопехотной мине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Воину оказали надлежащую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Его состояние оценивается как тяжелое.

По предварительным данным, мина была российского производства и относится к боеприпасам, которые запрещены Женевскими конвенциями.

"Применение таких боеприпасов в который раз подтверждает, что российские оккупанты откровенно пренебрегают требованиями Международного гуманитарного права при ведении боевых действий", - отметили в штабе.

Читайте также: Один украинский воин погиб, еще трое получили ранения и один боевую травму на Донбассе. За сутки - 18 вражеских обстрелов, - штаб ОС

Украинский воин подорвался на российской противопехотной мине в зоне ООС: состояние тяжелое 01

Источник: https://censor.net.ua/n3185636
 
 
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Смерть рашистским оккупантам и нашим полицаям!
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...с одной поправкой: "их прислужникам-полицаям"...
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скоты совковые. от совка миру дано только возможно 1% полезного. а все прочее - мины, вирусы, химоружие, бомы и прочие "калаши"(да и то украденные)
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на том и стоял режим...а еще на глинчнных ногах...
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Противопехотніе мины запрещены Оттавской конвенцией, но Россия, США, Китай и
некоторые др. страны её не подписали. Вот они и палят их, где хотят.
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Но под буквой будапештского мемо они ж подписались? И шо толку? Та подписька, шо писька... хочешь, направо в гульфике перекатил, хочешь - налево...
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А Україна не тільки підписала, але й знищила всі арсенали під наглядом фахівців ООН! І це ще один доказ присутності московії на Донбасі для міжнародного співтоваривства. Бо сєпари не могли найти протипіхотні міни у шахтах чи захопити десь на нашому складі - у нас їх нема, зате у кацапів мін повно...
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Закон о земле надо непременно принимать во время войны, карантина и ночью в масках как настоящие воры и бандиты. Потому что воруют землю у народа вопреки Конституции.
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Треба росіянам за це віддіячити. За одного нашого хай наші воїни їхніх 10 положать! Бий російських загарбників!
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чтобі біл мір нужна слухать дамбаз...парішилі слугі нарота
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Одні життя віддають за країну,друга мерзота при владі,розпродує країну.
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