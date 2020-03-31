 Украинский воин подорвался на российской противопехотной мине в зоне ООС: состояние тяжелое

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
Воину оказали надлежащую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Его состояние оценивается как тяжелое.
По предварительным данным, мина была российского производства и относится к боеприпасам, которые запрещены Женевскими конвенциями.
"Применение таких боеприпасов в который раз подтверждает, что российские оккупанты откровенно пренебрегают требованиями Международного гуманитарного права при ведении боевых действий", - отметили в штабе.
некоторые др. страны её не подписали. Вот они и палят их, где хотят.