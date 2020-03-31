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 67 тыс. коек готовы к "первой волне" коронавируса в Украине, - главный санврач Ляшко

В Украине подготовили 67 тыс. коек в 240 учреждениях здравоохранения для больных коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Сейчас мы определили 240 заведений, в которых развернуты более 67 тыс. коек, которые готовы принимать больных коронавирусной болезнью. Мы имеем определенные математические моделирования и прогнозы развития и динамики заболеваемости на территории нашей страны", - отметил он.

По словам Ляшко, в Минздраве знают, когда ожидать пиковой нагрузки на систему здравоохранения.

"Поэтому, когда мы говорим о "первой волне", это 67 тыс. коек", - сказал он.

Ляшко добавил, что есть больницы "второй волны", которые будут привлечены в случае занятости 50% коек в больницах "первой волны".

Напомним, ранее  Ляшко заявил, что Минздрав делает все возможное, чтобы пиковой нагрузки на систему здравоохранения не произошло.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав намерен привлекать ведущих инфекционистов в помощь врачам на местах, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3185635
 
 
 Топ комментарии
 
Ага счас. Он вам ничего не должен. И вообще перед порохоботами отчитываться не обязан так как берет цифры с потолка 67 тыс. коек готовы к "первой волне" коронавируса в Украине, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 8655
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Ліжка без ШВЛ нічого не варті.
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А если станет выбор лечить простого мужика или президента? То на кого падет выбор? Хотя справедливей было бы тянуть жребий 67 тыс. коек готовы к "первой волне" коронавируса в Украине, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 486
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За рік аж двох міністрів МОЗу,
Мов рукавички, помінять!

Не всидить й третій, позаяк
В «ЗЕлених» вічний лиш Єрмак.
Його скандали не беруть:
Єрмак - єство «ЗЕлених» й суть!
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лежат василий иванович и петька на пригорке, василий иванович говорит:
- Эх, перебьём белых, построим на вон том холме консерваторию, и на том холме консерваторию, а еще вон на той опушеке - консерваторию
Петька:
- Василий Иванович, зачем столько консерваторий-то?
Василий Иванович:
- Очень я, Петька, консервы люблю
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Список учреждений с кол-вом коек в студию, пожалуста.
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Ага счас. Он вам ничего не должен. И вообще перед порохоботами отчитываться не обязан так как берет цифры с потолка
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это из серии: "2 кожаных куртки, 2 портсигара, 3 импортных магнитофона"
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А если станет выбор лечить простого мужика или президента? То на кого падет выбор? Хотя справедливей было бы тянуть жребий
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ну, вообще-то, по логике вещей, лечить в первую очередь нужно главнокомандующего...
но если отталкиваться от того, кто у нас главнокомандующий, то следует лечить, конечно же, мужика
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ну про президента я условно. пусть на месте президента будет г-н хорошковский. Суть дела не меняет. Хотя я смотрел все три части падения олимпа с Джерардом Батлером, и там таки да президент США это персона номер 1 и секретная служба обязана отдать свою жизнь ради защиты их главнокомандующего 67 тыс. коек готовы к "первой волне" коронавируса в Украине, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 8959
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Виктор делегируйте меня проинспектировать готовность койко-мест, Я вам предоставлю истинную картину, мы же хотим победить заразу Разом.
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кстати только шо почитал книгу от "Иегов".... б*же.... это жесть. ржал как Собчак Ксения..
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Врачей цепями приковали? А то ведь сбегают!
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Радует подготовленность Украины к преодолению бедствия.
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По словам Ляшко, в Минздраве знают, когда ожидать пиковой нагрузки на систему здравоохранения.============ хоть бы намекнул, когдаИсточник: https://censor.net.ua/n3185635
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Мы тоже должны знать, какая это по счету волна, а вы нам цифры не даете.
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надо же, а что не поверили таки соседям дикарям, где обявили выходные на неделю или же другим, где трактор и водка лечит от таких проблем, поверили таки цивилизации, ну это тогда хорошо.
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те, що ліжка готові - це звичйно добре... а лікарі? медикаменти? тести? обладнання?
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Обычное вранье тех, кто не может, даже, защитить врачей.
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в два яруси глибиною два метри це воно хотіло сказати...?
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Віталій Барабаненко



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