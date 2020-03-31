 67 тыс. коек готовы к "первой волне" коронавируса в Украине, - главный санврач Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Сейчас мы определили 240 заведений, в которых развернуты более 67 тыс. коек, которые готовы принимать больных коронавирусной болезнью. Мы имеем определенные математические моделирования и прогнозы развития и динамики заболеваемости на территории нашей страны", - отметил он.

По словам Ляшко, в Минздраве знают, когда ожидать пиковой нагрузки на систему здравоохранения.

"Поэтому, когда мы говорим о "первой волне", это 67 тыс. коек", - сказал он.

Ляшко добавил, что есть больницы "второй волны", которые будут привлечены в случае занятости 50% коек в больницах "первой волны".

Напомним, ранее Ляшко заявил, что Минздрав делает все возможное, чтобы пиковой нагрузки на систему здравоохранения не произошло.

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