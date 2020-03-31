 67 тыс. коек готовы к "первой волне" коронавируса в Украине, - главный санврач Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
"Сейчас мы определили 240 заведений, в которых развернуты более 67 тыс. коек, которые готовы принимать больных коронавирусной болезнью. Мы имеем определенные математические моделирования и прогнозы развития и динамики заболеваемости на территории нашей страны", - отметил он.
По словам Ляшко, в Минздраве знают, когда ожидать пиковой нагрузки на систему здравоохранения.
"Поэтому, когда мы говорим о "первой волне", это 67 тыс. коек", - сказал он.
Ляшко добавил, что есть больницы "второй волны", которые будут привлечены в случае занятости 50% коек в больницах "первой волны".
Напомним, ранее Ляшко заявил, что Минздрав делает все возможное, чтобы пиковой нагрузки на систему здравоохранения не произошло.
«Дає дрозда» ЗЕленська рать!
За рік аж двох міністрів МОЗу,
Мов рукавички, помінять!
Не всидить й третій, позаяк
В «ЗЕлених» вічний лиш Єрмак.
Його скандали не беруть:
Єрмак - єство «ЗЕлених» й суть!
- Эх, перебьём белых, построим на вон том холме консерваторию, и на том холме консерваторию, а еще вон на той опушеке - консерваторию
Петька:
- Василий Иванович, зачем столько консерваторий-то?
Василий Иванович:
- Очень я, Петька, консервы люблю
но если отталкиваться от того, кто у нас главнокомандующий, то следует лечить, конечно же, мужика
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Віталій Барабаненко
Черновицкая область отчаянно борется с Covid-19
Cело Волока Верующие продолжают ходить в церковь на богослужение при этом не стесняются по очереди целовать иконы Напомним Черновицкая обл один из лидеров по количеству заболевших при чем основные очаги приходятся на сёла
https://twitter.com/i/status/1244712958602682372