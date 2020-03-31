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 Киевлян можем размещать на обсервацию в Чернобыльской больнице на Лесном массиве, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение о выборе места обсервации для украинцев, которые прибыли в столицу из-за рубежа, принимала не киевская власть. Однако в случае необходимости - Киев готов предоставить для обсервации Чернобыльскую больницу на Лесном массиве (столичный жилой массив).

Об этом в эфире телеканала "Украина 24", заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Вопросом обсервации людей, прибывших авиарейсами вчера и сегодня, занималась не столица. Людей не возвращал город. И к нам по поводу их размещения не обращались. Если же будет такая необходимость, Киев подготовлен. В Чернобыльской больницы на Лесном массиве у нас есть 200 коек, где можем размещать киевлян на обсервацию. Жители города за это не будут платить", - сказал Кличко.

Мэр столицы отметил, что отель "Казацкий", в который заселили людей на обсервацию, не состоит в коммунальной собственности.

"Понимаю опасения киевлян. Отель "Казацкий", куда поселили людей на обсервацию, находится в самом центре столицы - на Майдане Незалежности. В этой ситуации мы не влияли на решения государственных органов. Со своей стороны я могу оценить такие действия как нелогичные", - подчеркнул Кличко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пассажира авиарейса "Доха-Киев", помещенного на обсервацию в отель "Козацький", госпитализировали с повышенной температурой, - Нацполиция

Источник: https://censor.net.ua/n3185634
 
 
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он не перепутал?може в чернобыльском массиве в лесной больнице?
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Я спочатку як побачив слово Чорнобильській подумав було про Чорнобильську зону.
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нет. я хорошо знаю это место. часто там бываю.
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он так и хотел сказать. но снова всё перепутал. Киян можемо розміщувати на обсервацію в Чорнобильській лікарні на Лісовому масиві, - Кличко - Цензор.НЕТ 1267
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Потом в этот "лесной массив" лучше не ходить.

Киевлян можем размещать на обсервацию в Чернобыльской больнице на Лесном массиве, - Кличко - Цензор.НЕТ 2449
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В Припяти бы еще предложили размещать прокаженных инфицированных Киевлян можем размещать на обсервацию в Чернобыльской больнице на Лесном массиве, - Кличко - Цензор.НЕТ 167
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а вдруг эксперимент проканает, и радиация убьёт коронавирус?
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это Киев. недалеко от моего дома. толпы с камнями нет.
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это дело не хитрое. пригоняешь туды БТР, и уже через 5-10 минут будет тебе толпа с камнями. условный рефлекс у украинцев.
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не. я знаю своих соседей. с санжарцами там много интересных моментов. похоже, кто-то в лаптях и будёновке приложился.
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А бубачка обещал что в Конче-заспе все в особняки поселит...эх...опять обманул😞
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Там уже половина из заразившихся живёт.
Можно инфицировать здоровых.
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Майдан зараз порожній, але там напроти офіс преЗЕдента, то хочуть спихнути на Лісовий масив, щоб більше людей заразити. Там у лісі біля чорнобильської лікарні зараз гуляє людей більше ніж до карантину на Хрещатику у вихідний день.
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Наверное не я один такой, который начал читать Чернобыльской... И сразу в голове продолжение - Зоне)
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