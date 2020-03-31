 За прошедшие сутки COVID-19 на Житомирщине обнаружен не был, всего проверено 55 подозрений, - ОГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Житомирской ОГА.

За минувшие сутки (30.03.2020 г.) новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Житомирской области не зарегистрировано.

Всего за минувшие сутки поступило 1 срочное сообщение о подозрении COVID-19 у больного человека (г. Малин).

По состоянию на 9:00 31 марта 2020 в области остаются зарегистрированными 5 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19:

2 случая в г. Радомышль (1 летальный 13.03.2020, 1 - зарегистрированный 27.03.2020);

1 случай в г. Житомире (зарегистрирован 19.03.2020);

1 случай в Бердичевском районе (зарегистрирован 26.03.2020);

1 случай Малинском районе (зарегистрирован 26.03.2020).

Всего (с 29.01.2020 - по состоянию на 9:00 31.03.2020) в вирусологическую лабораторию поступило 55 проб биоматериала от больных с подозрением на заболевание. У 5-ти человек вирусологически (методом ПЦР) подтвержден COVID-19, у 47 человек - диагноз не подтвержден, материал от 3-х больных - в работе.

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