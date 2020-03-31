EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Общество
  301  11
Материалы по теме:
Все про:Житомирщина (836) карантин (1802) ОГА (1696) COVID-19 (2589) коронавирус (1266)

 За прошедшие сутки COVID-19 на Житомирщине обнаружен не был, всего проверено 55 подозрений, - ОГА

С начала мониторинга эпидемической ситуации (с 29.01.2020 года) по состоянию на 9.00 31 марта 2020 в вирусологической лаборатории Житомирщины проверили 55 проб биоматериала.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Житомирской ОГА.

За минувшие сутки (30.03.2020 г.) новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Житомирской области не зарегистрировано.

Всего за минувшие сутки поступило 1 срочное сообщение о подозрении COVID-19 у больного человека (г. Малин).

По состоянию на 9:00 31 марта 2020 в области остаются зарегистрированными 5 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19:

2 случая в г. Радомышль (1 летальный 13.03.2020, 1 - зарегистрированный 27.03.2020);
1 случай в г. Житомире (зарегистрирован 19.03.2020);
1 случай в Бердичевском районе (зарегистрирован 26.03.2020);
1 случай Малинском районе (зарегистрирован 26.03.2020).

Всего (с 29.01.2020 - по состоянию на 9:00 31.03.2020) в вирусологическую лабораторию поступило 55 проб биоматериала от больных с подозрением на заболевание. У 5-ти человек вирусологически (методом ПЦР) подтвержден COVID-19, у 47 человек - диагноз не подтвержден, материал от 3-х больных - в работе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За два месяца от пневмонии на Житомирщине умерли 22 человека, - ОГА

Источник: https://censor.net.ua/n3185631
 
 
 Топ комментарии
 
поховались, теперь попробуй их вычислить.
 показать весь комментарий
 
Сьогодні зранку ходив в аптеку. Там нікого не було. Купив дезинфікуючий спрей від вірусу. 26 гривень.
 показать весь комментарий
 
а я вчера в эпицентре, на кассе, видел ящик с масками по 100 грн за штуку За минулу добу COVID-19 на Житомирщині не було виявлено, загалом перевірено 55 підозр, - ОДА - Цензор.НЕТ 4886
"кому война, а кому мать родна" - зелёные барыги
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А полицаи для чего? Да и соседи должны стучать на нарушителей карантина... За прошедшие сутки COVID-19 на Житомирщине обнаружен не был, всего проверено 55 подозрений, - ОГА - Цензор.НЕТ 2775
 показать весь комментарий
 
грядет эпоха стукачества, а зубожіння продолжается.
 показать весь комментарий
 
14 дней еще не прошло с момента последнего нашествия
 показать весь комментарий
 
может тесты закончились если ничего не обнаружили?
 показать весь комментарий
 
Сьогодні зранку ходив в аптеку. Там нікого не було. Купив дезинфікуючий спрей від вірусу. 26 гривень.
 показать весь комментарий
 
 
У нас тоже аншлагов в аптеках нет, обычно, когда вирус какой-нибудь гуляет - все там.
 показать весь комментарий
 
а я вчера в эпицентре, на кассе, видел ящик с масками по 100 грн за штуку За минулу добу COVID-19 на Житомирщині не було виявлено, загалом перевірено 55 підозр, - ОДА - Цензор.НЕТ 4886
"кому война, а кому мать родна" - зелёные барыги
 показать весь комментарий
 
 
Зеленое ***** замельку уже продало ,теперь можно и забыть о коронавирусе. По крайней мере официально. Теперь всем будут ставить диагноз ОРВИ, даже умершым.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх