 Делаем все возможное, чтобы пройти эпидемию COVID-19 без пика, по примеру Японии, - главный санврач Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга.
"Мы не хотим, чтобы в Украине произошел пик. Мы делаем все возможное, чтобы не было пиковой нагрузки на систему здравоохранения. Для этого и вводятся на упреждение карантинные меры, которые позволяют нам растягивать во времени случаи коронавирусной болезни", - подчеркнул Ляшко.
По его словам в Минздраве есть прогнозы, когда такой пик возможен, однако в министерстве делают все возможное чтобы пиковой нагрузки не произошло.
"Мы делаем все возможное, чтобы пиковой нагрузки на систему здравоохранения не произошло и чтобы мы по примеру Японии шли с единичными случаями, с которыми будет спокойно справляться система здравоохранения", - отметил Ляшко.
Напомним, 20 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о поставке из Китая тестов для выявления коронавируса, масок и дезинфицирующей жидкости.
23 марта военный борт привез в Украину из Китая два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тысяч тестов для экспресс-диагностики. Кроме того, доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты для искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением COVID-19.
25 марта Кабинет Министров Украины продлил карантинные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, на 30 дней.
На период карантина Кабмин снял запрет оптовой торговли продуктами питания, торговли ветеринарными препаратами, проведение ветпрактики, продажи кормов, пестицидов и агрохимикатов, семян и посевных материалов, а также некоторых других видов деятельности.
Кроме того, 25 марта Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране сроком на 30 дней.
Из-за ситуации с коронавирусом в стране Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о переносе весеннего призыва и увольнения военнослужащих срочной службы в запас с апреля-июня на май-июль 2020 года.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам отработать проект решения Кабмина по закрытию границы для пассажирских перевозок с 28 марта.
В Минобразования сообщили, что Государственная итоговая аттестация для 4-х и 9-х классов будет отменена, а ВНО перенесено.
ЗеБилоиды, вас еще 73 % ?
Так шо сидіть вдома і не рипайтесь.
враховуючи,що "валютні закрома родіни" порожні,а НБУ ПОВНІСТЮ ПІД КОНТРОЛЕМ МВФ(Смолій цілковито імпотентна особа),тому навіть якихось пару мільярдів грн додрукувати не може на зарплати...
«Якщо в Китаї перші випадки захворювання з'явилися на початку грудня, а офіційно про них заявили в кінці грудня, то пік захворювання у них припав на 8 лютого. Тобто через два місяці. Приблизно так само було в Італії та Іспанії. Якщо врахувати, що в Україні інфекцію ввезли на початку березня, пік можемо очікувати в 20-х числах квітня. Після цього він піде на спад і остаточно знизиться до більш-менш стабільних цифр в кінці травня », - сказав лікар-інфекціоніст, екс-директор Центру здоров'я Володимир Курпіта.
1+1 теж )))
идеальная футбольная команда :-нападение всё из евреев,преследование которых категорически запрещено...,средняя линия полузащиты: негр,китаец и араб,они делают игру более пестрой...,защита гомосеки...они делают давление сзади...,:,вратарем поставить старую Деву бабу РОЗУ 50 ЛЕТ,которая такой продолжительный срок прикрывает свои ВОРОТА
на рахунок розстрілів в Китаї корупціонерів сотнями щомісяця..
ДОПОМАГАЄ ?
С момента активизации "Небесной сети" Китай вернул в страну больше 4,8 тысячи подозреваемых в причастности к коррупции лиц, в том числе 54 - наиболее разыскиваемых из "красного" списка Интерпола.
В июне этого года с повинной вернулся бывший глава отделения Банка Китая в городе Цзянмэнь и фигурант "красной сотни" Лай Минминь. "Эта добровольная явка - результат успешной работы центральных органов КНР по поимке беглых коррупционеров", - подчеркивается в заявлении компартии.
Помимо этого, Китаю удалось вернуть еще и незаконно выведенные из страны средства в размере порядка 1,5 миллиарда долларов. Также действует правительственная операция по розыску беглых коррупционеров под названием "Охота на лис".
Да я Путлер владимирыч усцыкаюсь на вашей красной площади..ни одного биотуалета....
Наша Раша,наша паРаша,трубы для биотуалета скоро привезут братья вРОТэннберги...