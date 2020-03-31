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 Делаем все возможное, чтобы пройти эпидемию COVID-19 без пика, по примеру Японии, - главный санврач Ляшко

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Минздрав делает все возможное, чтобы пиковой нагрузки на систему здравоохранения не произошло.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга.

"Мы не хотим, чтобы в Украине произошел пик. Мы делаем все возможное, чтобы не было пиковой нагрузки на систему здравоохранения. Для этого и вводятся на упреждение карантинные меры, которые позволяют нам растягивать во времени случаи коронавирусной болезни", - подчеркнул Ляшко.

По его словам в Минздраве есть прогнозы, когда такой пик возможен, однако в министерстве делают все возможное чтобы пиковой нагрузки не произошло.

"Мы делаем все возможное, чтобы пиковой нагрузки на систему здравоохранения не произошло и чтобы мы по примеру Японии шли с единичными случаями, с которыми будет спокойно справляться система здравоохранения", - отметил Ляшко.

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Напомним, 20 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о поставке из Китая тестов для выявления коронавируса, масок и дезинфицирующей жидкости.

23 марта военный борт привез в Украину из Китая два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тысяч тестов для экспресс-диагностики. Кроме того, доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты для искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением COVID-19.

25 марта Кабинет Министров Украины продлил карантинные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, на 30 дней.

На период карантина Кабмин снял запрет оптовой торговли продуктами питания, торговли ветеринарными препаратами, проведение ветпрактики, продажи кормов, пестицидов и агрохимикатов, семян и посевных материалов, а также некоторых других видов деятельности.

Кроме того, 25 марта Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране сроком на 30 дней.

Из-за ситуации с коронавирусом в стране Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о переносе весеннего призыва и увольнения военнослужащих срочной службы в запас с апреля-июня на май-июль 2020 года.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам отработать проект решения Кабмина по закрытию границы для пассажирских перевозок с 28 марта.

В Минобразования сообщили, что Государственная итоговая аттестация для 4-х и 9-х классов будет отменена, а ВНО перенесено.

Источник: https://censor.net.ua/n3185626
 
 
 Топ комментарии
 
та сволота которая вчера прилетела, скоро начнут болеть, а заразить уже успели сегодня других и т. д. так что вы делаете все гибридно, и до Японии вам умыться.
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А давайте на упреждение преступности всех посадим? Потом кое-кого реабилитируем? Ляшко, ты идиот. И не смей прикрываться Японией - там весь народ под арест не отправили! Делаем все возможное, чтобы пройти эпидемию COVID-19 без пика, по примеру Японии, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 9640
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Делаем все возможное, чтобы пройти эпидемию COVID-19 без пика, по примеру ЯпонииДелаем все возможное, чтобы пройти эпидемию COVID-19 без пика, по примеру Японии, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 892\
ЗеБилоиды, вас еще 73 % ?

Делаем все возможное, чтобы пройти эпидемию COVID-19 без пика, по примеру Японии, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 2001
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Поки що в нас ріст помірний, далеко не такий як в Італії.
Так шо сидіть вдома і не рипайтесь.
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и тебе остаток жизни провести в тюрьме. без права на прогулку.
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просто не идиот. тебе не понять, *******. на кого работаешь, говномётик?
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це дійсно проблема..
враховуючи,що "валютні закрома родіни" порожні,а НБУ ПОВНІСТЮ ПІД КОНТРОЛЕМ МВФ(Смолій цілковито імпотентна особа),тому навіть якихось пару мільярдів грн додрукувати не може на зарплати...
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угу... в нашем мире всё это экономика. но паникёрам мокрые памперсы отключили мозги.
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Просто у нас никого толком не проваеряют. В николаевской области вообще случаев нет, почему? Потому что там ни одного теста не сделали. Начнешь проверять - офигеешь.
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⚡️Лікар-інфекціоніст розповів, коли в Україні буде пік епідемії коронавірусу
«Якщо в Китаї перші випадки захворювання з'явилися на початку грудня, а офіційно про них заявили в кінці грудня, то пік захворювання у них припав на 8 лютого. Тобто через два місяці. Приблизно так само було в Італії та Іспанії. Якщо врахувати, що в Україні інфекцію ввезли на початку березня, пік можемо очікувати в 20-х числах квітня. Після цього він піде на спад і остаточно знизиться до більш-менш стабільних цифр в кінці травня », - сказав лікар-інфекціоніст, екс-директор Центру здоров'я Володимир Курпіта.
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та сволота которая вчера прилетела, скоро начнут болеть, а заразить уже успели сегодня других и т. д. так что вы делаете все гибридно, и до Японии вам умыться.
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Манипуляция у тебя в твоей сруской голове. Ибо руский - это говно без роду и племени Робимо все можливе, щоб пройти епідемію COVID-19 без піку, за прикладом Японії, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 1781
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Моя голова настолько срусская, насколько твоя умная, щенок хамоватый. Вопросик по украинскому хочешь, шнурок? Робимо все можливе, щоб пройти епідемію COVID-19 без піку, за прикладом Японії, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 2947
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Кирилл Лещенко - щенок твой папа, а мой бандеровский хряпнешь ?
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Вопрос хочешь задать? Давай. Будем надеяться, что без паскудства.
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дурень ти. я й відчував що ти без гидоти якойсь не можеш. 4
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ти на моє питаннячко спробуй відповісти, кацапе.
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Из анекдотов про евреев...:
идеальная футбольная команда :-нападение всё из евреев,преследование которых категорически запрещено...,средняя линия полузащиты: негр,китаец и араб,они делают игру более пестрой...,защита гомосеки...они делают давление сзади...,:,вратарем поставить старую Деву бабу РОЗУ 50 ЛЕТ,которая такой продолжительный срок прикрывает свои ВОРОТА
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Иван Иванов 83e11620 - с таким ником как у тебя, ты пожизненная сволота Робимо все можливе, щоб пройти епідемію COVID-19 без піку, за прикладом Японії, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 7544
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Рюсская ПАДАЛь не дохнет от Короновируса,падаль дохнет от ПАДАЛИ....Путлера..
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КГБисты Педофила...ваше время давно прошло,не поможет ни ПОЛОНИЙ,ни НОВВИЧОК,ни КОРОНАВИРУС,и даже СИБИРСКАЯ язва...вас раскрыли...ПАДАЛЬ одножопая... Робимо все можливе, щоб пройти епідемію COVID-19 без піку, за прикладом Японії, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 5844
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сравнил йух с пальцем, по примеру Японии, возьмите пример с Китая в борьбе с коррупцией для начала.
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а шо там уже меньше коррупции? Робимо все можливе, щоб пройти епідемію COVID-19 без піку, за прикладом Японії, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 2179тогда получается,расстреливают невинных...
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філософське питання..
на рахунок розстрілів в Китаї корупціонерів сотнями щомісяця..

ДОПОМАГАЄ ? Робимо все можливе, щоб пройти епідемію COVID-19 без піку, за прикладом Японії, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 9007
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Китай не менее активно охотится и на "лис" - тех чиновников и партфункционеров, которым удалось вывести свои коррупционные капиталы за рубеж. В 2015 году страна начала крупную общенациональную кампанию под названием "Небесная сеть" по поимке за границей беглых коррумпированных чиновников и членов компартии.
С момента активизации "Небесной сети" Китай вернул в страну больше 4,8 тысячи подозреваемых в причастности к коррупции лиц, в том числе 54 - наиболее разыскиваемых из "красного" списка Интерпола.
В июне этого года с повинной вернулся бывший глава отделения Банка Китая в городе Цзянмэнь и фигурант "красной сотни" Лай Минминь. "Эта добровольная явка - результат успешной работы центральных органов КНР по поимке беглых коррупционеров", - подчеркивается в заявлении компартии.
Помимо этого, Китаю удалось вернуть еще и незаконно выведенные из страны средства в размере порядка 1,5 миллиарда долларов. Также действует правительственная операция по розыску беглых коррупционеров под названием "Охота на лис".
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Свинорусня, откуда в вас безродных таки поганяйлы. иванов, смирнов ? У вас, должно быть одно прозвище *****. Робимо все можливе, щоб пройти епідемію COVID-19 без піку, за прикладом Японії, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 8094
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Иванов заходит к Петрову,а где СИДОРОВ,НАДО ПЕРЕПИХНУТЬСЯ...?ТЫ ОБАЛДЕЛ?товарищ Сралин запретил трахать КОММУНИСТОВ И ИХ ЖЕН.......
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Изучайте опыт Чехии и Словакии - жесткая дисциплина с масками , очками и перчатками и карантин
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За прикладом Японії? Похвально.... "1 марта. В соответствии с чрезвычайным законодательством правительство приказывает производителям масок продавать свою продукцию государству. Оно объявило, что поставит маски муниципалитетам Хоккайдо, где инфицированных много..." - це одна з перших новин про зараження на ніппон.ком А вже "12 марта (Jiji Press). Японский производитель текстиля Kurabo Industries Ltd. объявил, что с 16 марта начнёт продажи набора для тестирования, который может обнаружить новую коронавирусную инфекцию за 15 минут. Комплект, рассчитанный на 10 тестов, будет продаваться диагностическим и исследовательским учреждениям за 27 500 йен. Kurabo стремится достичь производительности в 10000 тестов в день." За прикладом Японії...
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НЕГР заходит в Мавзолей,а там Гитлер лежит и спрашивает,ты чего Барак Обамыч фюрера посетил?
Да я Путлер владимирыч усцыкаюсь на вашей красной площади..ни одного биотуалета....
Наша Раша,наша паРаша,трубы для биотуалета скоро привезут братья вРОТэннберги...
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В Одессе заболели два человека, которые не были за границей и не контактировали з приезжими. Они просто ездили в общественном транспорте и ходили в магазин. Теперь никто не застрахован.
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