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Все про:Ермак Андрей (196) Лерос Гео (43) Гурин Дмитрий (7) Ермак Денис (8)

 На выборах мы говорили избирателям, что обличители взяточников получат 10% от взятки, а Леросу - предлагают от 5 до 8 лет тюрьмы, - "слуга народа" Гурин

Украинские народные депутаты своим молчанием относительно уголовного преследования их коллеги Гео Лероса поддерживают нападения на народного депутата и разрушение государства.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (СН) Дмитрий Гурин, передает Цензор.НЕТ.

"Против Гео Лероса, возбудили уголовное дело и предлагают посадить от 5 до 8 лет. Напомню, Гео в воскресенье опубликовал пленки с обсуждением продажи государственных должностей б̶р̶а̶т̶о̶м̶ "человеком, похожим на брата" председателя Офиса Президента Денисом Ермаком "порядочным человеком и АТОшником", - сообщил нардеп.

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"Когда я шел на выборы, мы говорили избирателям, что обличители взяточников получат 10% от взятки. Но Андрей Ермак этого не обещал и вот, что он предлагает за разоблачение коррупции для Гео за мошенничество, разглашение государственной тайны (продажа должностей), вмешательство в деятельность государственного деятеля (сопротивление продажи должностей), злоупотребление властью или служебным положением (мандат народного депутата теперь является преступлением):

штраф - 5100-12750 грн
арест - до 6 месяцев
исправительные работы - 1-2 года
лишение права и занимать должности или заниматься определенной деятельности - до 3 лет
ограничение свободы - до 5 лет
лишение свободы - 5-8 лет", - добавил Гурин.

"Конечно, у Гео будут адвокаты (вы удивитесь, кто именно) и мы его отобьем. Но я хочу обратиться ко всем знакомым нардепам - своим молчанием вы поддерживаете нападения на народного депутата и разрушение государства", - резюмировал "слуга народа".

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Напомним, в воскресенье, 29 марта, Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

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САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

На выборах мы говорили избирателям, что обличители взяточников получат 10% от взятки, а Леросу - предлагают от 5 до 8 лет тюрьмы, - слуга народа Гурин 01
На выборах мы говорили избирателям, что обличители взяточников получат 10% от взятки, а Леросу - предлагают от 5 до 8 лет тюрьмы, - слуга народа Гурин 02
На выборах мы говорили избирателям, что обличители взяточников получат 10% от взятки, а Леросу - предлагают от 5 до 8 лет тюрьмы, - слуга народа Гурин 03

Источник: https://censor.net.ua/n3185625
 
   
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Адвокатом стопроцентно будет Богдан,он им всем покажет,где раки зимуют))......Месть - это блюдо, которое нужно подавать холодным)
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Проти Богдана з Трубою треба відкривати кримінальну справу. Бридке зелене кодло, в якому важко знайти де хвіст де голова. Чітко тільки борода Бєні видна.
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Ви не так Зелю зрозуміли .Він вам дюрням чітко сказав ,що нічого вам не винен.
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Точно! А Порошенко должен был гречку 3000 пакетов. И сдержал слово,хомячкам.
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не. то всё Нуланд со своими печеньками. 100500%.
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Тобто, Єрмак фактично визнав справжність записів. Якби не визнавав, то були б інші статті, наприклад, наклеп.
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Визнав що його брат. Тобто записи несправжнi,але брат - справжній!
ЗеЛОХторат погоджується!
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Надо увеличивать максимальный срок заключения в Украине до 80 лет. Иначе как выполнить предвыборное обещание зечмо?!
10% в сроке от 50 до 80 лет это и есть от 5 до 8 лет!
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нужно прекратить спекулировать участием в АТО, после второй мировой войны среди преступников были и орденоносцы и Герои Советского Союза, если человек переступил закон и суд это определил, при чем кто он- атошник или просто гражданин.
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это у порохоботов такая Маня в голове живет...больные люди!
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Про Герої Радянського Союзу ти загнув, ну а решта - Шарапов тобі на допомогу. Справа в тому, що нинішня малороська влада часто ставить за мету дискредитувати добровольців і волонтерів, тому що вона їх боїться і вони їй чужі. Яскравий приклад звинувачені у вбивстві Шеремета за підтасованими доказами, без рішення суду. Одночасно відкритий ворог і сепар Єфремов і Штепа відпускаються з богом на волю.
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Я так понимаю Зеля в доле с Елдаком? Ну флаг ему в дупу если это так, мало не покажется....
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Так педрос-лерос известный моралист) Бабло на муралы с бюджета 3.6 млн потянул а чуваки рисовали всё на шару. Куда делись 3.6 млн.? Он же обещал "отчитаться перед обществом" куда он слил 140 000 баксов, надеюсь на хорошее дело? Не слышал отчёта до сих пор)
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Угу..... на шару. На виборах ми говорили виборцям, що викривачі хабарників отримають 10% від хабаря, а Леросу - пропонують від 5 до 8 років в'язниці, - "слуга народу" Гурін - Цензор.НЕТ 7073 И даже за свой счет покупали краски и оплачивали подъёмники.
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А ты сюда кацарылый приезжай ,тебе отчет предоставят.
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Ну, здається почалося: якщо не можна відбилити злочинців, то треба ****** багном свідків. англічанин, ти за гроші чи чисто спортивний інтерес?
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вова, що скажеш - Тем временем канал "д'Ермак" продолжил выкладывать компромат на Ермаков. Причем среди записей были фрагменты не только о коррупции, но и о порочащих связях. "Денис Ермак имеет товарищеские отношения с Хасаном Насраллой, в прошлом - секретарем ливанской военизированной организации "Хезболла", - сообщил канал утром 30 марта. - По сегодняшний день отец Ермаков поддерживает контакты с руководством ГРУ РФ. Он лично знал руководителя ведомства Игоря Коробова. Отец нынче проживает в Москве, а сын - в Киеве делится воспоминаниями о посиделках с представителями Хезболлы".
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По сегодняшний день отец Ермаков поддерживает контакты с руководством ГРУ РФ. Он лично знал руководителя ведомства Игоря Коробова. Отец нынче проживает в Москве - канал д'Ермак.
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САКАШВИЛИ В ПРЕМЬРЫ!!! Пусть покажет, как он сажал в Грузии, а то разговоров много, пусть делом займётся, опыт посадок у него есть
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Він так насажав, що тепер сам боїться їхати в Грузію.
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Не надо. У нас другая реальность. Посадками у нас не отделаешься. Здесь думать надо. А думать Саакашвили не в состоянии. Кушать - да, думать - нет.
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Тебе мало одного нарика? Может уже Украинца выбирите?
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канал дЕрмак - Это та перспектива, которая стоит сейчас перед Зеленским. Он должен догадываться также, что о компромате на семью Ермаков, включая подозрения в коррупции и связях с ГРУ РФ и Хезболлой, уже отправлены сообщения из посольств в столицы ведущих западных держав. И еще один вопрос должен беспокоить Зеленского: не является ли вся эта операция против Ермака не просто внутриукраинской разборкой, а попыткой кого-то из сильных западных игроков обезопасить Украину от тлетворного влияния Кремля. И какая ответка ждет самого Зеленского, если он сделает вид, что не понял этот намек.
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Оце «рекорд!» І сміх, і сльози!
«Дає дрозда» ЗЕленська рать!
За рік аж двох міністрів МОЗу,
Мов рукавички, помінять!

Не всидить й третій, позаяк
В «ЗЕлених» вічний лиш Єрмак.
Його скандали не беруть:
Єрмак - єство «ЗЕлених» й суть!
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зеленський - це найслабший, найдурніший, безхребетний, слабкодухий, сцикливий, самозакоханий, мультяшний президент з комплексом наполеона, з усіх президентів, які у нас були. Все зеленський прекрасно знає, просто єрмак це ж кореш. З цим лохом нічого доброго не буде. Простий Зрадник разом з єрмаком!!!!
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Він малорос і дурень. Він навіть не розуміє, що зраджує Україну. Як кажуть, з добрими намірами заведе в пекло.
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Віталій Портніков
Якби Зеленський не влаштовував вакханалію з позачерговими парламентськими виборами, якби його дії по демонтажу управлінської структури країни не підтримувала б в популістському угарі більшість населення, зараз у нас міг би бути парламент, на який здатний був би спертися президент. Але такого парламенту немає. І уряду немає, ключових для вирішення проблем епідемії міністрів доводиться міняти за кілька тижнів після призначення. І Офісу президента немає - вже другий поспіль його керівник компрометується і втрачає вплив. А обов'язки глави держави виконує людина, яка намагається докричатися до депутатів власної фракції по телевізору.
Це і є передбачуваний розвал системи державного управління у розпал страшної епідемії. Те, чого не могло не статися, сталося у найбільш критичний момент.
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Адвокатом у лероса булет богдан. Эрмек давай досвиданья 😷
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Які нафіг нардепи? Там тупо холуї своїх панів сидять. Дясяток справжніх випадково прилипли до гівна.
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Потому, что депутаты уже "замазаны" и им есть что терять. Вот и будут тихо ждать своего конца.
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Слуги просто ДЕШЕВЫЕ шавки
Больше за них ПОФАМИЛЬНО никто не проголосует
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Ви не знаєте ще нашу пасивну більшість, яка сраку не відірве, щоб зробити щось для себе і країни, але з радістю проголосує за обіцяну халяву чи проти успішних і розумних кандидатів: хай не випендрюються. Прикладів таких безліч, починаючи з двічі несудимого тупого борова Януковоща
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Как только выборы так обещают бороться с коррупцией. Как только получают власть, так сразу эту коррупцию возглавляют. И методы борьбы с обличителями одинаковые - эти пытаются Лероса запугать, а из коррупционера героя лепят. Мальдивский барыга то же самое делал с расследованием по свинярчукам, их тоже героями-спасителями обьявили, а бигус-инфо, который их изобличил пытались запугать. В общем поменяли мы одно дерьмо на другое.
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шкода, що шухрич не розбив морду жюльці, коли він її трахав
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