 На границе очередной рекорд: за сутки пассажиропоток уменьшился до 10 тыс. человек, - Госпогранслужба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Почти половина пропускных операций - около 4800 - это пропуск граждан Украины из-за рубежа.

Эти показатели существенно уменьшились по сравнению с предыдущими сутками. Утром 31 марта в пунктах пропуска отсутствуют очереди из путешествующих собственным транспортом и пешеходов.

Среди украинцев, которые 30 марта вернулись из-за границы, 1,3 тысячи человек прибыли без собственного транспорта. Для перевозки пеших путешественников при содействии Госпогранслужбы Украины привлекались транспортные средства предоставленные местными властями и ГСЧС.

Кроме того, за прошедшие сутки Украину покинули почти 4000 человек, в том числе 1,3 тысячи иностранцев, которые были оформлены на выезд.

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За сутки пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 6100 человек. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания Covid-19 не обнаружено. Кроме того, в установленном порядке оформлялись информативные соглашение о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки.

Также в соответствии с решением Правительства Украины об обязательном обсервации (изоляции) в течение 14 дней после пересечения государственной границы из аэропорта "Борисполь" пассажиры авиарейсов из Катара были направлены в определенных специализированные учреждения.