EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Общество
  4987  117
Материалы по теме:
Все про:земля (1701) Порошенко (18059) продажа (441) Европейская Солидарность (325)

 Продажа госземель запрещена, но дана возможность селянам распоряжаться своей землей, - Порошенко

Принятие закона о земле с учетом принципиальных поправок "Европейской Солидарности" - это важнейшее решение, которое позволит сформировать цивилизованный рынок земли, при этом не даст разбазарить государственные и коммунальные земельные ресурсы

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил лидер политсилы, пятый Президент Украины Петр Порошенко.

"Я еще раз подчеркиваю - речь не идет о продаже земли, потому что это была принципиальная позиция "Европейской Солидарности", которую я имею честь возглавлять. Мы отметили, что единственная возможность, когда "Европейская Солидарность" поддержит запуск рынка, будет запрет продажи государственной земли. 11 млн гектаров, принадлежащих государству, то есть украинскому народу, запрещено продавать этим законом. Это поправка "Европейской Солидарности", и сегодня в зале она проголосована. Земля, которая принадлежит коммунальной собственности, муниципалитетам, также запрещена к продаже", - отметил Порошенко.

"Найдены ответы, что делать и как поддержать украинского фермера, который уже много десятков лет получил право постоянного землепользования, только им предоставлена возможность владеть землей за пределами 100 га. В этих условиях также сделаны большие шаги для того, чтобы не допустить монополизации земли агрохолдингами", - подчеркнул лидер "Европейской солидарности".

Также читайте: Люди не должны быть заложниками некомпетентности власти, необходимо обеспечить защиту медиков и малообеспеченных украинцев, - Порошенко

Он призвал не верить фейам о "тотальной распродаже", распространяющимся политиками, позиция которых де-факто может привести к дефолту Украины.

"Мы сохранили украинскую государственную землю, мы сохранили коммунальную собственность и сегодня предоставили право только тем, кто много лет владеет землей как житель, как тот, кто ее обрабатывает, самому определять судьбу своей земли", - подытожил Порошенко.

Напомним, ночью депутаты в Раде на внеочередном заседании проголосовали за законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко: мы голосуем за банковский закон, потому что это момент истины: или мы спасаем Украину от дефолта, или один олигарх получает себе банк

Источник: https://censor.net.ua/n3185623
 
   
 Топ комментарии
 
А как этот вава зеленских пошел на поводу у Порошенко, если он собирался его посадить в тюрму? Уже месяц весны прошел, а посадок нету Продажа госземель запрещена, но дана возможность селянам распоряжаться своей землей, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3248
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Ааааааааааааааааа
Ну, так это ж совсем другое дело!!!
Это ж совсем другой коленкор!!!
Вот только, почему еще позавчера ВЫ, Петр Алексеевич, были против?
Почуяли, что селяне вымрут и земельки будет валом?
 показать весь комментарий
 
 
Потому что нам закон без поправок не нравился-о чем честно и заявляли, а так, если память не как у рыбки,то все помнят-БПП всегда были за рынок земли)
 показать весь комментарий
 
А теперь, скажи мне, какие поправки были внесены, что он вам стал нравиться!
Только, без бла-бла-бла, а по пунктам!
1...
2...
3...
 показать весь комментарий
 
Сам, все сам -просто почитай то что предлагала зелень изначально, а потом что приняли -это очень просто)
 показать весь комментарий
 
Під шумок барижні морди дерибанять
 показать весь комментарий
 
 
Замість покарання винних в розкраданні землі Зеленський, Порошенко та Вакарчук вирішили узаконити право казнокрадів на землю.
 показать весь комментарий
 
 
вирішили узаконити право казнокрадів на землю.

Это главное достижение при "пандемии""...
 показать весь комментарий
 
Для власти - на крючке Петро полезнее...
 показать весь комментарий
 
Дали возможность продать? Это ограбление, вместо порядка в аренде.

Доведут людей в эпидемию, оставят без денег, , коммуналкой, отсутствием медицины, школ дорог, что случится с бабушками в сёлах не известно - мародерство, а не возможность для села.

Ограничение 100 га никто контролировать не будет, ответственности нет, служб нет, законов нет, судов нет
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, что будет говорить Петро, когда его опять вызовут на допрос и вручат подозрение?
 показать весь комментарий
 
 
Ничего, его год не могли посадить -так что таким, как ты впору топиться)
 показать весь комментарий
 
Даже путлер,щоб змінити констітуцію робить всенародне голосування.Наші зрадники,відомо пішли на зраду,знаючі,що більшість людей проти продажу землі.Тому владе є антинародна і потребує йти у відставку.
 показать весь комментарий
 
Молодец, Порох! Не успел добиться рынка земли при своей каденции, то добился при каденции 73% идиотов, да еще и со своими поправками.
 показать весь комментарий
 
Про що ці всі коменти, суцільна тріскотня і муть. КІВА і тільки КІВА - великий толкователь, роз"ясніватель, облічатель і защіщатель земель - послухайте його та ОПЗЖ Не уподоблюйтесь цим кретинам. Думайте, про тих хто має землю, чи ЗАХОЧЕ він її продавати і тих хто зможе і схоче її купити і що з нею РОБИТИ. Покупець-власник землі повинен мати агрономічну освіту.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх