 Продажа госземель запрещена, но дана возможность селянам распоряжаться своей землей, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил лидер политсилы, пятый Президент Украины Петр Порошенко.

"Я еще раз подчеркиваю - речь не идет о продаже земли, потому что это была принципиальная позиция "Европейской Солидарности", которую я имею честь возглавлять. Мы отметили, что единственная возможность, когда "Европейская Солидарность" поддержит запуск рынка, будет запрет продажи государственной земли. 11 млн гектаров, принадлежащих государству, то есть украинскому народу, запрещено продавать этим законом. Это поправка "Европейской Солидарности", и сегодня в зале она проголосована. Земля, которая принадлежит коммунальной собственности, муниципалитетам, также запрещена к продаже", - отметил Порошенко.

"Найдены ответы, что делать и как поддержать украинского фермера, который уже много десятков лет получил право постоянного землепользования, только им предоставлена возможность владеть землей за пределами 100 га. В этих условиях также сделаны большие шаги для того, чтобы не допустить монополизации земли агрохолдингами", - подчеркнул лидер "Европейской солидарности".

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Он призвал не верить фейам о "тотальной распродаже", распространяющимся политиками, позиция которых де-факто может привести к дефолту Украины.

"Мы сохранили украинскую государственную землю, мы сохранили коммунальную собственность и сегодня предоставили право только тем, кто много лет владеет землей как житель, как тот, кто ее обрабатывает, самому определять судьбу своей земли", - подытожил Порошенко.

Напомним, ночью депутаты в Раде на внеочередном заседании проголосовали за законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

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