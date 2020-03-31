 Флешку с записями брата Ермака получил 27 марта. Информатора раскрою после решения НАБУ, - "слуга народа" Лерос

Об этом Лерос сообщил "НВ", информирует Цензор.НЕТ.

"Я получил флешку и решил, что нужно ее обнародовать. Если есть факты коррупции, то страна должна об этом знать. На данном этапе у меня есть право, как и у журналистов, не разглашать своих информаторов. Не исключено, что это может быть частью следствия. Поэтому меня вызвали на допрос в ГБР. Буду давать пояснения и в НАБУ. Только после этого, когда они примут решение либо дадут рекомендацию, стоит ли это обнародовать, я это обязательно сделаю", - рассказал нардеп.

На вопрос, как долго находились у него записи, Лерос ответил: "Где-то с пятницы (27 марта. - Ред.), примерно. Я сразу, на следующий день, передал их журналистам "Схем"".

Лерос также подчеркнул, что получил "пленки Ермака" бесплатно. Помимо этого, он опроверг информацию о том, что записи ему передал бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан: "Я с Андреем Богданом познакомился [и общался] не более десяти секунд".

Нардеп добавил, что не знает и Дмитрия Штанько, который по данным журналистов-расследователей программы "Схемы" вел скрытую съемку разговоров с братом Ермака.

Напомним, в воскресенье, 29 марта, Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

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САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.