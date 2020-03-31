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 Флешку с записями брата Ермака получил 27 марта. Информатора раскрою после решения НАБУ, - "слуга народа" Лерос

Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос заявил, что флешку с записью встреч брата главы Офиса Президента Андрея Ермака ему передали 27 марта.

Об этом Лерос сообщил "НВ", информирует Цензор.НЕТ.

"Я получил флешку и решил, что нужно ее обнародовать. Если есть факты коррупции, то страна должна об этом знать. На данном этапе у меня есть право, как и у журналистов, не разглашать своих информаторов. Не исключено, что это может быть частью следствия. Поэтому меня вызвали на допрос в ГБР. Буду давать пояснения и в НАБУ. Только после этого, когда они примут решение либо дадут рекомендацию, стоит ли это обнародовать, я это обязательно сделаю", - рассказал нардеп.

На вопрос, как долго находились у него записи, Лерос ответил: "Где-то с пятницы (27 марта. - Ред.), примерно. Я сразу, на следующий день, передал их журналистам "Схем"".

Лерос также подчеркнул, что получил "пленки Ермака" бесплатно. Помимо этого, он опроверг информацию о том, что записи ему передал бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан: "Я с Андреем Богданом познакомился [и общался] не более десяти секунд".

Нардеп добавил, что не знает и Дмитрия Штанько, который по данным журналистов-расследователей программы "Схемы" вел скрытую съемку разговоров с братом Ермака.

Напомним, в воскресенье, 29 марта, Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

Также читайте: Отрабатывается несколько версий того, при каких обстоятельствах были сделаны записи, - первый замдиректора ГБР Бабиков о "записях Лероса"

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Источник: https://censor.net.ua/n3185621
 
   
 Топ комментарии
 
По сегодняшний день отец Ермаков поддерживает контакты с руководством ГРУ РФ. Он лично знал руководителя ведомства Игоря Коробова. Отец нынче проживает в Москве - канал д'Ермак.
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канал дЕрмак - Это та перспектива, которая стоит сейчас перед Зеленским. Он должен догадываться также, что о компромате на семью Ермаков, включая подозрения в коррупции и связях с ГРУ РФ и Хезболлой, уже отправлены сообщения из посольств в столицы ведущих западных держав. И еще один вопрос должен беспокоить Зеленского: не является ли вся эта операция против Ермака не просто внутриукраинской разборкой, а попыткой кого-то из сильных западных игроков обезопасить Украину от тлетворного влияния Кремля. И какая ответка ждет самого Зеленского, если он сделает вид, что не понял этот намек.
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Уже бесполезно, ворье вернули к корыту, теперь хлебать бюджет будут в два горла мародеры и клоуны. С Цензора "предательство" исчезло, теперь это жизненная необходимость. А Лерос потихоньку станет помехой у хлебал.
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не сцы, Гео, и держись! когда-то они ответят за все.....
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вова, що скажеш - Тем временем канал "д'Ермак" продолжил выкладывать компромат на Ермаков. Причем среди записей были фрагменты не только о коррупции, но и о порочащих связях. "Денис Ермак имеет товарищеские отношения с Хасаном Насраллой, в прошлом - секретарем ливанской военизированной организации "Хезболла", - сообщил канал утром 30 марта. - По сегодняшний день отец Ермаков поддерживает контакты с руководством ГРУ РФ. Он лично знал руководителя ведомства Игоря Коробова. Отец нынче проживает в Москве, а сын - в Киеве делится воспоминаниями о посиделках с представителями Хезболлы".
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По сегодняшний день отец Ермаков поддерживает контакты с руководством ГРУ РФ. Он лично знал руководителя ведомства Игоря Коробова. Отец нынче проживает в Москве - канал д'Ермак.
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...точняк. Это сплотит нацию как ничто другое. Еще прикольнее было бы 73% на куче говна. Это объединит украинцев ещё больше. Настоящий патриот Украины так и должен поступать! Поливай говном соотечественников, чтобы победить внешнего врага. Браво!
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А як одночасно порушили справи за фактами шахрайства і втручання в роботу державного діяча? Якщо це підробка то це шахрайство, значить втручання в роботу НЕ БУЛО, бо відео несправжнє...

А якщо це втручання в роботу, значить відео таки справжнє!
І з якого боку тут державна таємниця? Який із фактів на відео є державною таємницею? Купівля посад? І так, якщо розкрита жержавна таємниця, то виходить, що відео таки справжнє!
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канал дЕрмак - Это та перспектива, которая стоит сейчас перед Зеленским. Он должен догадываться также, что о компромате на семью Ермаков, включая подозрения в коррупции и связях с ГРУ РФ и Хезболлой, уже отправлены сообщения из посольств в столицы ведущих западных держав. И еще один вопрос должен беспокоить Зеленского: не является ли вся эта операция против Ермака не просто внутриукраинской разборкой, а попыткой кого-то из сильных западных игроков обезопасить Украину от тлетворного влияния Кремля. И какая ответка ждет самого Зеленского, если он сделает вид, что не понял этот намек.
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Журналісти "Схеми" - це радіо "Свобода". А Радіо Свобода - це служба Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (РВЄ/РС), яка є незалежною медіакорпорацією, котру фінансує Конгрес США через гранти, які надає через Американське агентство глобальних медіа (U.S. Agency for Global Media, USAGM). РВЄ/РС керується законодавством США для надання точного, об'єктивного та професійного журналістського продукту для своєї аудиторії.
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статья 328 (Разглашение государственной тайны)-окуеть.
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Т.Г.Шевченко- "Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають". Вова ти з єрмаком зараз в ролі ляхів.
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У Шевченка і про жидів є, і про перевертнів - зебілів, які привели їх до влади.

Степи мої запродані
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі.
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває...
Нехай риє, розкопує,
Не своє шукає,
А тим часом перевертні
Нехай підростають
Та поможуть москалеві
Господарювати,
Та з матері полатану
Сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки,
Матір катувати".

Т. Шевченко "Розрита могила".
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Петины шаловливые ручки склепают и не такое. Жаль, что у зе руки коротки разгребать всё СБУ-шное и *****-шое дерьмо. Народу уже тоже всё пох...
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Ермака-к стенке.
А расстрелять его (если он служит Украине ) должен сам Зеля. Ахохен вэй!
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А почему он вообще должен разглашать происхождение записи? Нашел на улице. Иду в магазин.. гляжу флешка валяется...
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І якось за лаштунками лишаються питання:
"Хто замовив?" - а те, що замовили питань не викликає;
"З якою метою?" - а такі речі мають цілком окреслену мету;
"Хто вигодонабувач?" - кому вигідно, і хто отримає дивіденти.
Міркую, чекають на нас сюрпризи...
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Ну чего все прямо взъелись на the? Если бы вы знали, как ему сейчас тяжело! Он, бедненький не знает, кому можно доверять, все друзья палятся! Был Богдан - не справился, не оправдал оказанного высокого доверия. Был страдающий недержанием Сивуха - тоже не оправдал. Сейчас Ермак зашкварился - оказывается, обстоятельства и детали продажи другом the государственных должностей являются государственной тайной. Что позволено Юпитеру - не позволено быку! Хотя есть и такое изречение - скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты! Получается, что все друзья у the чистокровные негодяи! Тут наступает время, когда пора очищаться от этой всей прилипшей грязи, иначе черного бычка не отмоешь добела!
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зеленський - це найслабший, найдурніший, безхребетний, слабкодухий, сцикливий, самозакоханий, мультяшний президент з комплексом наполеона, з усіх президентів, які у нас були. Все зеленський прекрасно знає, просто єрмак це ж кореш. З цим лохом нічого доброго не буде. Простий Зрадник разом з єрмаком!!!!
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проблемы у осла оманского только начинаються судьба чаушеску гарантирована
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А, як на рахунок - весна, посадки. Чи для своїх закон не писаний? Вова, пора одягнути штанці і вирости. Пора діяти, час роликів закінчився.
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Лерос одназначно попал под раздачу,благодаря своей наивности его попросту использовали.
А замес сделан ручонками тех,кто стремится к реваншику и корыту.
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