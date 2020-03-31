 В Италии от коронавируса умерли 63 врача

Таковы данные итальянской федерации врачей FNOMCEO, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ansa.

Отмечается, что в понедельник, 30 марта, стало известно о смерти еще двух врачей.

Всего же по состоянию на 30 марта в Италии коронавирусом заразились 8538 медицинских работников. Из них 595 заразились за последние сутки.

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